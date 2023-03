Vršnjačko nasilje: Traume i rane koje ne zarastaju

Slučajevi vršnjačkog nasilja podigli su na noge Crnu Goru. No, slične rekacije bile su i prošle godine nakon što je teško pretučen mladi Bjelopoljac koji je u tom incidentu izgubio slezinu. Kako se danas njegova porodica nosi s tim, da li je zadovoljena pravda, te da li je moguće prevenirati ove slučajeve, i koliko školski kolektivi tome mogu doprinijeti…?

„Nadam se da će krivca kazniti i zbog mog sina i zbog sve djece Bijelog Polja i cijele Crne Gore“, kazala je prošle godine Vesna Karalić. Njena nadanja, čini se, bila su uzaludna. Godinu od kada je njen sin brutalno pretučen i od zadobijenih povreda ostao bez slezine desio se čitav niz slučajeva vršnjačkog nasilja širom Crne Gore, a Vesna danas sprema žalbu Višem sudu nezadovoljna kaznom koju su dobili nasilnici.

„Institucije uopšte nijesu reagovale na pravi način. Suđenje se završilo, samo su dobili vaspitnu mjeru i ništa drugo“, kaže Vesna za TVCG.

Godinu kasnije isti gorak ukus, traume i rane koje ne zarastaju, kaže Vesna.

„Ne bih sada o tome detaljno da pričam, ali moje dijete ni dan danas nije dobro. Sve me to boli i dan danas. Moje dijete kad skine majicu, kad skine ožiljak, sjećaće se toga dok je živ“, dodaje ona.

Da je prevencija je ključna u borbi protiv vršnjačkog nasilja smatraju u pljevaljskoj gimnaziji. Već godinama imaju tim koji se uspješno bori sa ovim problemom i u tome zajednu učestvju svi, od učenika do nastavnika i roditelja.

„Koliko sam dosad vidjela nekako su svi toelrantni jedni prema drugima. Imamo poštovanje perma svima. Bilo je rasprava ili konflikta, ali nikada to nije bilo da se vrši nasilje nad nekim, to ne“, kaže Tamara Čolović iz Učeničkog parlamenta gimnazije „Tanasije Pejatović“.

„Do sada nijemso imali nijedan slučaj vršnjackog nasilja. Na našim radionicama koje sprovodimo stalno učenike podsjećamo na značaj obrazovanja, značaj edukacije, kako bi bili sposbni da se odupru svim izazovima koji pred njih izađu“, smatra pedagoškinja Ivana Vukašinović.

Upotreba nedozvoljenih supstanci, traume iz porodice, socijlano okruženje, samo su neki od uzorka vršnjačkog nasilja. Ipak, ono na šta psihollozi upozoravaju su ozbiljne posljedice koje prate ove slučajeve.

„Mogu da se pojave određeni poremećaji ličnosti, poremećaji ponašanja kod osobe koja trpi nasilje, ostaje trauma, a trauma se javlja i u porodici“, smatra psihološkinja Monika Sekulović.

No, nakon svega, Vesna kaže gubi povjerenje u institucije.

„Vaspitna mjera je po mom mišljenju nikakva kazna. To je kao nagrada za tu djecu, za to što rade. Mislim da bi trebalo samo da budu neke kazne stroe, nebitno da li je dijete od 14,15, 17 godina, jer sve dok je ovakav zakon to neće da stane“, zaključuje majka pretučenog dječaka.

