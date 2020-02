Vujović: Beograd i Moskva žele da destabilizuju region

„SLIJEDI PRILIČNO TURBULENTAN PERIOD“

Vujović je, u intervjuu za Al Jazeeru Balkans, rekao da je jasno da zvanični Beograd u saradnji sa zvaničnom Moskvom stvara žarišta u regionu i pokušava da destabilizuje ne samo Crnu Goru, već i Bosnu i Hercegovinu (BiH), Kosovo, a ranije i Sjevernu Makedoniju

On smatra da Srbija prilično otvoreno dovodi u pitanje ustavno ustrojstvo Crne Gore.

“Da li samu nezavisnost ili ne, u ovom trenutku teško je procijeniti“, rekao je Vujović.

Prema njegovim riječima, Vučić je u više navrata otvorio pitanje ustavnog uređenja Crne Gore i posebnog statusa srpske zajednice u Crnoj Gori, po, kako je naveo Vujović, ugledu na Sjevernu Makedoniju i BiH, odnosno na albansku zajednicu u Makedoniji i srpsku zajednicu u BiH.

„Bojim se da Vučić veoma svjesno, kroz svoje resurse, uz podršku Rusije, kroz razne medijske subjekte koji su pod njegovom kontrolom i političke subjekte u Crnoj Gori pokušava da izazove ne samo političku krizu, nego bojim se i nešto više“, kazao je Vujović.

Kako je ocijenio, teško se može očekivati da je moguće postizanje dogovora između Vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve oko samog Zakona o slobodi vjeroispovijesti, pošto su stavovi priličito izričiti.

Očigledno je, kako je naveo Vujović, da slijedi prilično turbulentan period, kako u Crnoj Gori, tako i u regiji.

“Ono što će se neminovno desiti je jenjavanje snage samih protesta sa obzirom na to da već traju, a da se nije desila nijedna promjena“, smatra Vujović.

On je kazao da vjeruje da će zvanični Beograd uložiti sva srdestva da protesti traju makar do izbora u Srbiji, ili eventualno okončanja pregovora oko Kosova, „iz prostog razloga što je to jedan element koji daje Vučiću dodatnu poziciju u pregovorima oko Kosova“.