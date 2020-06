Vujović (SDP): Crna Gora je već pod evropskim sankcijama

Generalni sekretar SDP-a, Ivan Vujović kazao je da je “non paper” Evropske komisije za Crnu Goru još jedan u nizu snažno krtički intoniranih međunarodnih osvrta kojim se ogoljava stanje u državi i upućuje poruka da je iscrpljen postojeći model vladanja koji je zarobio državu.

“Nalazi Freedom House-a, raniji neformalni i formalni evropski izvještaji, stavovi Stejt dipartmenta i američkih zvaničnika, kao i izvještaji brojnih renomiranih međunarodnih organizacija nose istu poruku. Ta poruka glasi: Crna Gora bez hitnog raskida sa politikom simuliranja reformi samo će dalje demokratski nazadovati, a time i urušavati svoju ekonomsko-socijalnu supstancu i ukupnu stabilnost”, rekao je Vujović

Kaže da je potrošeno povjerenje kod naših međunarodnih partnera i prošlo je vrijeme kada nam se sa partnerskih adresa gledalo kroz prste.

“Predugo traje bježanje da naš sistem do kraja i suštinski prilagodimo evropskom sistemu političkih i demokratskih vrijednosti, i to su glavni elementi i ovog non paper-a Evropske komisije. I ovaj Izvještaj jasno potvrđuje stavove opozicije, kritični orijentisanih pojedinaca i predstavnika civilnog sektora ali se nadamo da vlast zbog toga neće opet optužiti domaće aktere da su izmanipulisali Brisel prilikom davanja jasne međunarodne dijagnoze našeg stanja. Valjda ovoga puta budu malo mudriji ili makar inventivniji”, kazao je Vujović.

Generalni sekretar SDP-a kaže da “naši domaći izumi kao što su treći mandati, izmišljene protivpravne funkcije u vrhu sudske vlasti, koverte, farsa od slučaja Marović, partijski Javni servis, neće ostati bez sankcije.”

“Crna Gora je, bez dileme, već pod evropskim sankcijama ili na izdržavanju kazne zbog kršenja bazičnih vrijednosnih postulata na kojima počiva EU i demokratski svijet. Zbog toga je nevoljno i morala biti prihvaćena nova metodologija u pregovorima iako se vrh vlasti u startu “principijelno” opirao. Koliko ćemo još biti u evropskom”pritvoru” zavisi samo od nas. Bez novog velikog iskoraka reformske politike imaćemo nastavak slobodnog pada u gotovo svim segmentima. Da smo postali članica EU danas bismo imali milijardu eura bespovratne pomoći zbog zdravstvene krize. Ima li bolje slike koliko nas košta ovakav model vladanja DPS i satelita, odnosno korupcija, a ona nije ništa drugo nego kradja od sopstvene države i naroda”, zaključio je Vujović.

Izvor: borba.me