Vukić: Crnoj Gori ne treba zakon o porijeklu crkvene imovine, već zakon o porijeklu imovine funkcionera

„KLJUČNI MEHANIZAM U BORBI PROTIV KORUPCIJE“

„Da smo imali takav zakon, vi se ne biste drznuli da udarate na imovinu Srpske pravoslavne crkve, odnosno Mitropolije crnogorsko-primorske“

Sekretar Izvršnog odbora GO SNP, Dragan Vukić rekao je da Crnoj Gori „ne treba zakon o porijeklu crkvene imovine, već zakon o porijeklu imovine funkcionera vladajuće klase i svih onih koji su dobrano napunili džepove proteklih godina.““Da ne bi bilo nejasnoća i naknadnih tumačenja, predlažemo da taj zakon tretira period od 1989. godine do danas. Takav akt bi trebalo da se odnosi na sve javne funkcionere, za pomenuti period, kako bismo dobili jasnu sliku svega. U tom smislu, mogle bi se iskoristiti neke odredbe vašeg nakaradnog Zakona o slobodi vjeroispovijesti kada je riječ o dokazivanju porijekla imovine. Ali vaše. Da se vidi odakle vam kule i gradovi, beogradski stanovi i zlatiborski apartmani, milanske garsonjere i slični marifetluci po našem primorju i sjeveru“, rekao je Vukić.

Dodao je da bi Zakon o porijeklu imovine predstavljao ključni mehanizam u borbi protiv korupcije.

„Da smo imali takav zakon, vi se ne biste drznuli da udarate na imovinu Srpske pravoslavne crkve, odnosno Mitropolije crnogorsko-primorske. To vam ne bi padalo na pamet jer biste morali da dokazujete porijeklo svoje imovine, tj. odakle vam novac za nekretnine i skupe automobile, a niste kreditno zaduženi ili ste pod povlašćenim uslovima zaduženi, odakle vam pare za školovanje djece u inostranstvu jer vam domaće obrazovne ustanove ne ulivaju povjerenje. Za to su potrebni veliki novci, pa biste morali da objasnite kako ste došli do miliona, i to na način što biste građanima stavili na uvid svoje bankovne i transakcione račune u Crnoj Gori i inostranstvu. Iako mislite da su vam mahinacije uspjele, izborna godina je pred nama. Kada se vlast promijeni, prvi zadatak nove vladajuće strukture će biti da jedan ovakav zakon proslijedi Skupštini na usvajanje, a primjena da počne danom objavljivanja, tj. odmah. Socijalistička narodna partija, koja se od svog osnivanja zalaže za socijalnu pravdu, a bori protiv kriminala i korupcije, kao dio buduće vlasti, biće više nego dosljedna u vraćanju otete imovine građanima Crne Gore“, zaključio je Vukić.