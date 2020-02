Poručila je da „sve to retorički i propagandno neodoljivo podsjeća na devedesete godine prošlog vijeka i politiku koja je mnogo toga lošeg donijela našim društvima“.

Mnogo je elemenata koji ukazuju na to da se Zakon o slobodi vjeroispovijesti želi iskoristiti i za određene političke ciljeve koji su u potpunom nesaglasju sa građanskim uređenjem države i njenim pravom da suvereno odlučuje o svim pitanjima. Bilo bi suviše neozbiljno, naivno, a i opasno, ne primijetiti ili potcijeniti takve tendencije i pojave koje dolaze i iz Crne Gore, a posebno iz susjedstva – kazala je za Pobjedu Draginja Vuksanović Stankovi ć, predsjednica SDP-a

„Vjerujem da ogromna većina građana koja protestuje to čini iz iskrenog uvjerenja i ličnog osjećaja uskraćenosti. Činjenica je i da protestne litije protiču mirno i bez incidenata, i to je važna dimenzija čitave priče.

Sa druge strane, nije dobro što smo svjedoci raznih manipulacija kroz koje se pokušava krerati javno mnjenje i ambijent u kojem ima vrlo malo prostora za argumente i dijalog na bazi činjenica. Previše je propagande, pukih proklamacija i etiketiranja onih koji drugačije misle o ovom pitanju. U takvom ambijentu, nažalost, prevladavaju emocije, odsustvo mjere i stavovi koji su uglavnom proizvod pogrešne interpretacije samog Zakona i onoga što je njegova suština i smisao“, naglasila je on.

Vuksanović Stanković se osvrnula i na održani prvi sastanak mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija i premijera Duška Markovića povodom Zakona o slobodi vjeroispovijesti.

Dijalog je svakako najbolji put za otklanjanje svih nesporazuma povodom ovoga pitanja. Vidjeli smo da je taj dijalog počeo prije nekoliko dana i želim da vjerujem da će on voditi pozitivnom epilogu.

„Vjerujem da građani žele da upravo političari doprinose spuštanju tenzija i boljem međusobnom razumijevanju, kako bismo konačno obratili pažnju na brojne nagomilane probleme koji muče naše društvo, a o kojima se u posljednjih dva mjeseca malo ili nimalo razgovara“, istakla je predsjednica SDP-a.