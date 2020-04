Za 15 dana 111 građana ostalo bez posla

PODACI ZZZCG ZA PERIOD 14 MART – 1 APRIL

Od uvođenja mjera za suzbijanje virusa korona (14. marta) do 1. aprila, broj nezaposlenih u Crnoj Gori je porastao za 111, odnosno za 0,31 odsto, saopšteno je za Dan iz Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG). U Zavodu očekuju da će usled epidemije virusa korona u narednom periodu doći do povećanja nezaposlenosti, a iz sindikata pozivaju Vladu da direktno subvencionira poslodavce koji ne rade zbog uslova izazvanih virusom korona, te da time spriječi otpuštanja radnika.

Pomoćnik direktora u Sektoru za evidencije i istraživanja u oblasti zapošljavanja ZZZ Goran Bubanja kazao je za Dan da se na evidenciji Zavoda 1. aprila nalazilo 35.540 nezaposlenih lica, od čega je 20.571 žena ili 57,88 odsto.

“Na dan uvođenja mjera za suzbijanje epidemije novog virusa korona (14. mart 2020. godine) na evidenciji Zavoda je bilo registrovano 35.429 nezaposlenih lica (žena je bilo 20.516 ili 57,91 odsto), tako da je došlo do blagog povećanja nezaposlenosti za 111 lica ili 0,31 odsto, što je u skladu sa očekivanjima. Prema podacima koje Zavod za zapošljavanje dobija od Poreske uprave, u periodu 14. mart – 1. april, nije zabilježen značajniji priliv nezaposlenih lica zbog otpuštanja radnika po osnovu prestanka radnog odnosa kod poslodavca i taj broj nije veći u odnosu na uporedni period prethodne godine”, istakao je Bubanja.

On je dodao da će pandemija virusa korona imati negativan uticaj na gotovo sve svjetske ekonomije, te da su u tom smislu realna očekivanja da će u narednom periodu i na tržištu rada Crne Gore doći do povećanja nezaposlenosti, čiji će obim zavisiti od dužine trajanja pandemije.

“Zavod za zapošljavanje radi na pripremi pravovremenog vida podrške poslodavcima kako bi spriječio otpuštanja radnika, odnosno pokušao sačuvati radna mjesta i postojeće ljudske resurse kod poslodavaca. Na ovaj korak smo se odlučili imajući u vidu da je poslodavcima zabranjeno pružanje određenih usluga, odnosno obavljanje određenih djelatnosti, shodno Naredbi za preduzimanje privremenih mjera za sprečavanje unošenja u zemlju, suzbijanja i sprečavanje prenošenja virusa korona”, naglasio je Bubanja.

Član Izvršnog odbora Unije slobodnih sindikata (USSCG) Sandra Obradović smatra da su jasne mjere Vlade da ne može doći do otpuštanja zaposlenih u periodu dok traju vanredne mjere, vjerujući da se porast broja nezaposlenih u drugoj polovini marta odnosi na lica kojima je istekao ugovor na određeno u tom periodu.

“Jasni su apeli sindikata i svih drugih subjekata, a i mjere Vlade, da ne smije doći do otpuštanja u ovom periodu. Za mene je još zabrinjavajući podatak što Vlada ne subencionira poslodavce, a time i zaposlene, u preduzećima koja su silom prilika sada zatvorena. Tu je ogroman broj zaposlenih. Pitanje je kako oni žive i kakva je situacija sa njima. Ključni apel je da Vlada mora direktno subvencionirati zaposlene a samim tim i preduzeća kako bi opstali u ovom periodu”, ocjenjuje Obradovićeva.

Sa tim je saglasna i predsjednica Sindikata trgovine Vesna Milonjić, koja poručuje da država mora da pomogne poslodavcima kako bi i zaposleni imali od čega da prime platu.

“Treba vidjeti da li su to subvencije, smanjenje poreza, PDV-a, sve ono što bi olakšalo poslodavcima, da bi i oni mogli da se održe. Ja ne vidim drugačiji izlaz iz ove situacije. Na potezu je država sa svojim aparatom, sistem koji mora da napravi održivost samog sebe”, naglasila je Milonjićeva.

Ona poručuje da je pravi trenutak da se govori o društveno-odgovornom kapitalu, odnosno da su vlasnici trgovačkih centara, kojima je sistem stvorio uslove da naprave bogatstvo i dođu do određenog kapitala, sada, u vanrednim okolnostima, dužni da na određeni način vrate dio tog kapitala.

Predsjednik Udruženog sindikata državnih institucija Veselin Vujanović smatra da je optimističan podatak da je broj nezaposlenih u periodu trajanja mjera za suzbijanje virusa korona porastao za 111.

“Logično je očekivati da će biti više nezaposlenih na evidenciji biroa rada. Fakat je da bi država trebalo da ima senzibiliteta prema privrednicima, da im pomogne da ne bi otpuštali zaposlene, a ako dođe do otpuštanja, da ih na neki način zbrine kroz programe samozapošljavanja, poljoprivrede, IRF-a. Treba da vidimo šta Vlada sprema, da li dugoročni ili kratkoročni plan sanacije”, istakao je on.

Vujanović smatra da plana sanacije nema zato što niko ne zna dokad će ovo trajati.

“Po meni je sasvim logično da se sačeka do poslednjeg trenutka kada će Vlada konačno znati kada će ovo stati, a to zavisi od procjene medicinskih stručanjaka. Treba da se napravi plan za najgoru moguću situaciju, da ne fali hrane, da ne dođe do crnog tržišta sa prehrambenim proizvodima i lijekovima”, ocijenio je Vujanović.

Smatra da država treba da pomogne svakog građanina koji bi mogao da se bavi poljoprivredom.

“Mislim da bi dugogodišnje gubitaše, koji državi godinama nijesu plaćali poreze, trebalo zaobići u svim mogućim paketima mjera pomoći, kako bi se zadržala prava privreda, prave patriote, koji su plaćanjem poreza pokazali svoj patriotizam”,zaključio je on.

