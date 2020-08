Reagovanje DPS-a na saopštenje za javnost naše velike pobjedničke koalicije – Za budućnost Crne Gore, može da izazove samo osjećaj sažaljenja. Jasno je da se teško mire sa činjenicom da je sve veći broj njihovih dosadašnjih glasača odlučan u namjeri da ih više nikada ne glasa i da je pad ove vlasti neminovan.

Raduje nas saznanje da je doskora moćni opštinski odbor DPS-a spao je na to da detaljno analizira fotografije sa naših predizbornih skupova. I to u trenutku dok ih pljevaljska omladina izvrgava ruglu cijepanjem članskih karti ispred njihovih prostorija, a onda im se još i mjesecima podsmijeva putem društvenih mreža, što su svakako i zaslužili. Nakon što su toliko puta bezočno prevarili narod najavljujući velike fabrike i velike projekte u Pljevljima, nekada moćni DPS spao je to da se sada hvali sadnjom trave u avgustu. Žalosno je vidjeti kako su Igor Golubović i Predrag Bošković, u nedostatku rezultata, nagovorili desetak pripadnika vojske Crne Gore da u ovih nekoliko dana uoči izbora simuliraju početak izgradnje puta Kosanica-Glibaći-Bobovo, na način što krampama i lopatama čeprkaju busenje i okopavaju makadam na površini koja nije veća od dnevne sobe u kući Mila Đukanovića u elitnom naselju Gorica.

Upravo dosadašnji članovi, pristalice i glasači DPS-a koji svaki dan i u sve većem broju javno otkazuju poslušnost i podršku ovoj partiji jasno potvrđuju da je narod postao svjestan ko zapravo negira Crnu Goru. Samo u Pljevljima, ova vlast je negirala sve prirodne i privredne potencijale koji bi mogli da se iskoriste za otvaranje više stotina, pa i hiljada novih radnih mjesta i za neuporedivo bolji životni standard svakog građanina. Odlazeća vlast, koja bi da otima svetinje, gasi Crkvu i proganja pravoslavlje, negira suštinsku odrednicu i biće Crne Gore, zbog čega je na ulicama sve više pocijepanih članskih karti vladajućih partija.

Stoga bi DPS-u bilo bolje da gleda u svoje dvorište, iz kog bježe glavom bez obzira svi oni časni, a prevareni ljudi, koji osjećaju da je ova vlast prevršila svaku mjeru, zaključno sa progonom Crkve i udarom na svetinje. Čisto da ih ne iznenadi i ne uhvati nespremne izvjesna okolnost kada 30. avgusta shvate koliko je njihovih glasača zaokružilo broj 9 – Za budućnost Crne Gore i stalo na stranu onih koji su odlučni da odbrane Crkvu i svetinje, a samim tim i Crnu Goru, koja treba i može da bude bogata država svih njenih građana, a ne privatna prćija nekolicine pojedinaca.

Narodna koalicija „Za budućnost Crne Gore“