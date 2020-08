Ovih dana brojni ministri špartaju pljevaljskom opštinom i obećavaju kule i gradove nakon izbora zakazanih za 30.08 2020.godine. Ali interesantno da niko od njih neće da posjeti Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda koje je izgrađeno u Židovićima, već ga svi zaobilaze u širokom luku. Tako je i potpredsjenik Vlade i predsjednik NKT –a Milutin Simović dva dana obilazio sela i zaseoke, ali bez korona maske. Nije daleko od pameti da su NKT i Milutin Simović već pronašli vakcinu za koronu pod kodnim imenom Agrija 20, pa je isprobavaju po Kosanici.

Pomenuto Postrojenje je investicija vrijedna 6 miliona evra, od toga 3,5 miliona granta iz IPA fondova, a 2,5 miliona je kreditno zaduženje kod Evropske investicione banke. Ugovor za projektovanje i izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, potpisan je između DOO „Vodovod“ Pljevlja, Opštine Pljevlja i Španske firme „Akvalija“ u martu 2014 godine. Prema ugovoru radovi su trebali da počnu 20.oktobra 2014.godine, od kada teče ugovoreni period za realizaciju ugovora i to 810 dana za izvođenje radova, 12 mjeseci probnog perioda i 12 mjeseci za uočavanje i otklanjanje nedostataka na projektu. Što sve ukupno iznosi oko 4 godine i 3 mjeseca.

Prošlo je više od 6 godina, a Postrojenje ne radi i zarasta u korov. Španska firma „ Akvalija“ je napustila Pljevlja, ponijela ključeve i dokumentaciju za upravljanje postrojenjem. Razlog za njihov odlazak je nemogućnost dogovora sa lokalnom upravom u cilju izlaska iz ćorsokaka u koji je doveden čitav projekat. A u ćorsokak se došlo zato što je postrojenje projektovano na pogrešnim parametrima. Zbog toga se desilo da je u periodu probnog rada, u sistem prjektovan na 233 kubika na sat, doticalo i do 700 kubika. Naime postrojenje ne može da prihvati svu gradsku kanalizacionu vodu iz 5 postojećih kolektora, zbog toga što nisu razdvojene atmosferska i fekalna kanalizacija, u kojoj se ulivaju i gubici sa vodovodne mreže.

Postavlja se pitanje ko će snositi odgovornost, za pogrešno projektovanje, kao za eventualne sankcije koje će Opština snositi ukoliko „Akvalija“ na sudu dokaže da je ispunila ugovorom predviđene obaveze. Prema našim saznanjima projektni zadatak, sa pogrešnim parametrima, radio je, u to vrijeme menadžer Opštine, a danas njen predsjednik Igor Golubović. I umjesto da se pokrije ušima i da u dogovoru sa Špancima, nađe neko kompromisno izlazno riješenje, on je čak insistirao na plaćanju penala zbog prekoračenja ugovorenih rokova za izgradnju. Kad su Španci priprijetili da će napustiti čitav projekat predsjednik Opštine je pozvao svoje savjetnike, sve same lale i vezire, da ga nauče šta da radi. Ali avaj, jedan od savjetnika želeći da se predstavi kao poznavalac španskog mentaliteta pomenuo je čuvenu špansku izreku „ NO PASARAN“, nastalu u vrijeme španskog građanskog rata, prevodeći je riječima NEĆE OTIĆI. Tako je 6 miliona evra završilo u šiblju i žbunju, a otpadne vode se opet ulivaju u Ćehotinu.

Još jednom se potvrdila stara mudrost da se kuća gradi od temelja, a ne od krova. Umjesto da se pomenuti novac uloži u izgradnju fabrike vode na Pliješi i rekonstrukciju i zamjenu šupljih i azbestnih cijevi, pare su bačene u Ćehotinu. Podsjećamo da su gubici vode na gradskoj vodovodnoj mreži i do 70 % , a građani po više mjeseci ne mogu da piju bakteriološki i hemijski ispravnu vodu. Zbog svega navedenog građani Pljevalja nemaju dilemu koga zaokružiti na glasačkom listiću 30.avgusta.

Velika Narodna koalicija ZA BUDUĆNOST CRNE GORE broj 9

NE DAMO SVETINJE!