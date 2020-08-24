Danas je velika narodna koalicija – Za Budućnost Crne Gore uputila pismo i spisak građana koji su upisani u birački spisak BiH, Ministarstvu unutrašnjih poslova CG, ministru gospodinu Mevludinu Nuhodžiću sledeće sadržine:
Gospodine ministre, šaljemo vam spisak građana Crne Gore koji su upisani u birački spisak BiH, koji je ažuriran 06.05.2020.godine, čime su dokazali da posjeduju prebivalište i državljanstvo u BiH.
Po Zakonu o državljanstvu, članu 24 stav 1 tačka 1 – crnogorski državljanin gubi crnogorsko državljanstvo po sili zakona ako je dobrovoljno stekao državljanstvo druge države osim u slučaju predviđenom članom 18 stav 2 ovog Zakona a to je ukoliko je Crna Gora potpisala ugovor sa drugom državom i ratifikovala u Skupštini Crne Gore.
Opšte je poznato da takav ugovor (sporazum) ne postoji između Crne Gore i Bih.
Molimo Vas da primjenite Zakon o crnogorskom državljanstvu član 24 stav 1 tačka 1 i oduzmete crnogorsko državljanstvo, izbrišete iste sa biračkog spiska kako bi spriječili zloupotrebu Zakona o izboru odbornika i poslanika Crne Gore na parlamentarnim izborima koji će biti održani 30.avgusta 2020.godine.
Želim da Vas upoznam a istovremeno upozorim da ukoliko Vi ne preduzmete pomenute mjere, bićemo prinuđeni da sami spriječimo zloupotrebe i kršenje Zakona a za posledice koje eventualno mogu nastupiti bićete isključivo Vi odgovorni.
Slične sadržine pismo je koalicija uputila i Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima, Ambasadi Bosne u Crnoj Gori kao i Ambasadi Crne Gore u Bosni.
U prilogu dostavljamo i spisak građana koji se nalaze na biračkom mjestu u BiH i u Crnoj Gori.
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
U ime velike narodne koalicije „Za budućnost Crne Gore“
PREDSJEDNIK OO NSD PLJEVLJA
Milan Mijo Lekić
|R
|IME I PREZIME
|JMBR
|DRŽAVA BOSNA I HERCEGOVINA
|CRNA GORA
|Biračko
|Opština
|biračko mjesto
|br
|mjesto
|za koju glasa :
|broj
|naziv
|1
|MUJO BAMBUR
|1109953290095
|130A013
|HADŽIĆI
|14
|VATROGASNI DOM
|2
|ELHANA BAŠIĆ
|O503977295019
|139A007
|NOVO SARAJEVO
|14
|VATROGASNI DOM
|3
|FATIMA BAŠIĆ
|2305950177295
|131A002
|ILIDŽA
|14
|VATROGASNI DOM
|4
|DŽEMILA BAŠIĆ
|1504948295026
|133A144
|NOVI GRAD SARAJEVO
|14
|VATROGASNI DOM
|5
|AZRA BOJADŽIĆ
|1112960295028
|133A086
|NOVI GRAD SARAJEVO
|14
|VATROGASNI DOM
|6
|JUSKO BOJADŽIĆ
|3011956290018
|139A076
|NOVO SARAJEVO
|14
|VATROGASNI DOM
|7
|MEDINA VREVIĆ
|1204985295016
|133A062
|NOVI GRAD SARAJEVO
|14
|VATROGASNI DOM
|8
|EDIN DEDIĆ
|1401974290012
|133A067
|NOVI GRAD SARAJEVO
|14
|VATROGASNI DOM
|9
|VERNES DELJKOVIĆ
|2910987290211
|139A051
|NOVO SARAJEVO
|14
|VATROGASNI DOM
|10
|ELZANA KARAKAŠ
|O404962295014
|091A023
|TRAVNIK
|14
|VATROGASNI DOM
|11
|MITHAT KARAKAŠ
|1911953290045
|091A023
|TRAVNIK
|14
|VATROGASNI DOM
|12
|EŠEFA LUJINOVIĆ
|1208949198034
|135A037
|VOGOŠĆA
|14
|VATROGASNI DOM
|13
|FERID LUJINOVIĆ
|1802949193112
|135A037
|VOGOŠĆA
|14
|VATROGASNI DOM
|14
|HASIBA BEĆOVIĆ
|O601971295019
|137A016
|STARI GRAD SARAJEVO
|12
|DOO LOKALNI PUTEVI
|15
|ERDAL ISLAMAGIĆ
|O209978290023
|133A094
|NOVI GRAD SARAJEVO
|12
|DOO LOKALNI PUTEVI
|16
|HARIS MEMIĆ
|2311974290017
|139A060
|NOVO SARAJEVO
|12
|DOO LOKALNI PUTEVI
|17
|MUBERA RAMOVIĆ
|1204961295090
|167A003
|GORAŽDE
|12
|DOO LOKALNI PUTEVI
|18
|HUARIO ČOTA
|O201995290036
|137A043
|STARI GRAD SARAJEVO
|12
|DOO LOKALNI PUTEVI
|19
|HASIBA BEĆOVIĆ
|O601971295019
|137A016
|STARI GRAD SARAJEVO
|12
|DOO LOKALNI PUTEVI
|20
|MUŠAN BUNGUR
|1503931290113
|139A089
|NOVO SARAJEVO
|12
|DOO LOKALNI PUTEVI
|21
|FATIMA VAJZOVIĆ
|1007946135001
|167A010
|GORAŽDE
|12
|DOO LOKALNI PUTEVI
|22
|ENISA KOVAČEVIĆ
|1306955295086
|133A107
|NOVI GRAD SARAJEVO
|12
|DOO LOKALNI PUTEVI
|23
|MUGDIN NUHANOVIĆ
|O811957290025
|139A025
|NOVO SARAJEVO
|12
|DOO LOKALNI PUTEVI
|24
|BEHIJA SEJFOVIĆ
|2304944136173
|169B001
|ČAJNIČE
|12
|DOO LOKALNI PUTEVI
|25
|ALI HADŽALIĆ
|O402999290028
|117A003
|BREZA
|12
|DOO LOKALNI PUTEVI
|26
|ZIJAD HADŽALIĆ
|2204952290012
|118A005
|ILIJAŠ
|12
|DOO LOKALNI PUTEVI
|27
|ZUHRA HADŽALIĆ
|1112997295028
|117A003
|BREZA
|12
|DOO LOKALNI PUTEVI
|28
|RAMIZA MUHAREMOVIĆ
|3005947295023
|133A036
|NOVI GRAD SARAJEVO
|90
|POŠTA CG – Gagovića imanje
|29
|AMIRA SOFTIĆ
|1301995295060
|137A007
|STARI GRAD SARAJEVO
|90
|POŠTA CG – Gagovića imanje
|30
|DAMIR SOFTIĆ
|2805989293007
|133A013
|NOVI GRAD SARAJEVO
|90
|POŠTA CG – Gagovića imanje
|31
|DINO SOFTIĆ
|508991293004
|137A007
|STARI GRAD SARAJEVO
|90
|POŠTA CG – Gagovića imanje
|32
|EMIRA SOFTIĆ
|310992298005
|135A017
|VOGOŠĆA
|90
|POŠTA CG – Gagovića imanje
|33
|MERSIDA SOFTIĆ
|909971136179
|133A047
|NOVI GRAD SARAJEVO
|90
|POŠTA CG – Gagovića imanje
|34
|HADŽIHASANOVIĆ MUSEČEFA
|.0903961178514
|133A031
|NOVO SASRAJEVO
|1
|SKUPŠTINA OPŠTINE
|35
|ČABANOVIĆ BEĆIR
|.0301957290108
|139A029
|NOVO SASRAJEVO
|1
|SKUPŠTINA OPŠTINE
|36
|ČABANOVIĆ SADETA
|2407967215279
|139A029
|NOVO SASRAJEVO
|1
|SKUPŠTINA OPŠTINE
|37
|ŠUMIĆ ADNAN
|.0311972290020
|136A082
|CENTRALNO SARAJEVO
|92
|LOVĆEN OSIGURANJE
|38
|MEMIĆ ADMIR
|2609970290091
|136A020
|CENTRALNO SARAJEVO
|92
|LOVĆEN OSIGURANJE
|39
|MEMIĆ ALEN
|20972290018 ?
|136A043
|CENTRALNO SARAJEVO
|92
|LOVĆEN OSIGURANJE
|40
|MULOVIĆ SEJDULAN
|1210971290100
|131A079
|ILIDŽA
|92
|LOVĆEN OSIGURANJE
|41
|MUHAREMOIVIĆ ALMAS
|1109988175011
|131A093
|ILIDŽA
|92
|LOVĆEN OSIGURANJE
|42
|MUHAREMOVIĆ SEAD
|2406963290016
|131A093
|ILIDŽA
|92
|LOVĆEN OSIGURANJE
|43
|ČOLOVIĆ SALAHUDIN
|2707954290011
|131A062
|ILIDŽA
|92
|LOVĆEN OSIGURANJE
|44
|ČUTURIĆ MIRELA
|1303987929216
|139A037
|NOVO SARAJEVO
|92
|LOVĆEN OSIGURANJE
|45
|ČUTURIĆ MIRNES
|.0405982290058
|1312A088
|ILIDŽA
|92
|LOVĆEN OSIGURANJE
|46
|ČEHOVIĆ KEMAL
|2905984290105
|139A040
|NOVO SASRAJEVO
|92
|LOVĆEN OSIGURANJE
|47
|ETIĆ NASVETA
|.0804958138638
|170B003
|RUDO
|90
|POŠTA CRNE GORE
|48
|BAŠIĆ DRAGOILA
|.0109953295018
|169B001
|ČAJNIČE
|90
|POŠTA CRNE GORE
|49
|MEMIĆ ANEL
|1808990290017
|137A007
|C.G.SARAJEVO
|90
|POŠTA CRNE GORE
|50
|MEMIĆ BEDRIJA
|1301955798922
|136A057
|CENTRALNO SARAJEVO
|90
|POŠTA CRNE GORE
|51
|MEMIĆ SERMINA
|.0712955295095
|136A36
|CENTRALNO SARAJEVO
|90
|POŠTA CRNE GORE
|52
|MEMIĆ MIRSADA
|2202962295036
|137A007
|N.G.SARAJEVO
|90
|POŠTA CRNE GORE
|53
|KAVEDŽIĆ FATIMA
|1504951178235
|133A078
|N.G.SARAJEVO
|3
|GRAĐANSKI BIRO
|54
|MUHAREMOVIĆ RAMIZA
|3005947295023
|133A036
|N.G.SARAJEVO
|90
|POŠTA CRNE GORE
|55
|RAMOVIĆ KALADŽIJA SELMA
|1901984295015
|133A120
|N.G.SARAJEVO
|90
|POŠTA CRNE GORE
|56
|RUSTEMOVIĆ MERSUDIN
|0012960290081 ?
|137A039
|C.G.SARAJEVO
|90
|POŠTA CRNE GORE
|57
|SALIHOVIĆ INDIRA
|15967295014 ?
|133A040
|N.G.SARAJEVO
|90
|POŠTA CRNE GORE
|58
|SOFTIĆ AMIRA
|1301995295060
|137A007
|C.G.SARAJEVO
|90
|POŠTA CRNE GORE
|59
|SOFTIĆ DAMIR
|2805989293007
|133A013
|N.G.SARAJEVO
|90
|POŠTA CRNE GORE
|60
|SOFTIĆ DINO
|.0508991293004
|137A007
|C.G.SARAJEVO
|90
|POŠTA CRNE GORE
|61
|SOFTIĆ EMIRA
|.0310992298005
|135A017
|VOGOŠĆA
|90
|POŠTA CRNE GORE
|62
|SOFTIĆ MIRSADA
|.0909971136179
|133A047
|N.G.SARAJEVO
|90
|POŠTA CRNE GORE
|63
|AMDABAKA SAMIJA
|2207966798913
|139A100
|NOVO SARAJEVO
|90
|POŠTA CRNE GORE
|64
|ADŽIĆ AMIR
|2302975290100
|139A084
|NOVO SARAJEVO
|90
|POŠTA CRNE GORE
|65
|APOVIĆ JASMINA
|.0609962198826
|133A092
|N.G.SARAJEVO
|90
|POŠTA CRNE GORE
|66
|DŽUKLJAN ALMIR
|.0310973290028
|137A026
|C.G.SARAJEVO
|90
|POŠTA CRNE GORE
|67
|ŠLJIVO MUHAMED
|1002950290028
|139A092
|NOVO SARAJEVO
|90
|POŠTA CRNE GORE
|68
|VRANJ KEMAL
|.0803982131176
|133A009
|N.G.SARAJEVO
|54
|OŠ U KOVAČEVIĆIMA
|69
|IMAMOVIĆ ENES
|.0508967290029
|133A135
|N.G.SARAJEVO
|54
|OŠ U KOVAČEVIĆIMA
|70
|OKICA EDINA
|1002979292992
|139A091
|NOVO SARAJEVO
|54
|OŠ U KOVAČEVIĆIMA
|71
|ROGO JUSO
|.0807949290019
|167A027
|GORAŽDE
|54
|OŠ U KOVAČEVIĆIMA
|72
|STOVRAG DŽEMILA
|1004966295103
|139A029
|N.G.SARAJEVO
|54
|OŠ U KOVAČEVIĆIMA
|73
|TAHIRBEGOVIĆ OSMAN
|1202949170026
|133A109
|N.G.SARAJEVO
|54
|OŠ U KOVAČEVIĆIMA
|74
|TAHIRBEGOVIĆ SMAJO
|2611950293000
|131A017
|ILIDŽA
|54
|OŠ U KOVAČEVIĆIMA
|75
|HADŽIĆ BEGZA
|2602929299045
|131A095
|ILIDŽA
|54
|OŠ U KOVAČEVIĆIMA
|76
|HADŽIĆ KASIM
|1009976292996
|139A090
|NOVO SARAJEVO
|54
|OŠ U KOVAČEVIĆIMA
|77
|IBRAHIMOVIĆ LEJLA
|2503997299012
|167A004
|GORAŽDE
|15
|ZADRUŽNA ZAJEDNICA-objekat Ajanovića
|78
|BAMBUR MIJO
|1109953290095
|130A013
|HADŽIĆI
|14
|VATROGASNI DOM
|79
|BAŠIĆ FUAMA
|.0503977295019
|139A007
|NOVO SARAJEVO
|14
|VATROGASNI DOM
|80
|BAŠIĆ FATIMA
|2305950177295
|131A002
|ILIDŽA
|14
|VATROGASNI DOM
|81
|BAŠIĆ DŽEMILA
|1504948295026
|133A144
|N.G.SARAJEVO
|14
|VATROGASNI DOM
|82
|BOJADŽIĆ AZRA
|1112960295028
|133A086
|N.G.SARAJEVO
|14
|VATROGASNI DOM
|83
|BOJADŽIĆ JUSO
|3011956290018
|139A067
|N.G.SARAJEVO
|14
|VATROGASNI DOM
|84
|VREVIĆ MEDINA
|1204985295016
|133A062
|N.G.SARAJEVO
|14
|VATROGASNI DOM
|85
|DEDIĆ EDIN
|1401974290012
|133A067
|N.G.SARAJEVO
|14
|VATROGASNI DOM
|86
|DELJKOVIĆ ENES
|2910987290211
|139A051
|N.G.SARAJEVO
|14
|VATROGASNI DOM
|87
|KALAJIDŽIJA ABERLA
|2212964295098
|133A052
|N.G.SARAJEVO
|14
|VATROGASNI DOM
|88
|KARAKAŠ ELZANA
|.040962295014 ?
|091A023
|TRAVNIK
|14
|VATROGASNI DOM
|89
|KARAKAŠ MITHAT
|1911953290045
|091A023
|TRAVNIK
|14
|VATROGASNI DOM
|90
|KURTOVIĆ SLAVICA
|1002970295018
|133A072
|N.G.SARAJEVO
|14
|VATROGASNI DOM
|91
|LUJINOVIĆ EŠEFA
|1208949198034
|135A037
|VOGOŠĆA
|14
|VATROGASNI DOM
|92
|DANILOVIĆ GORAN
|.0701977293004
|166B021
|FOČA
|56
|KUĆA Danilović Gorana u Srečanju
|93
|DEDOVIĆ MUSTAFA
|2607949130001
|167A014
|GORAŽDFE
|56
|KUĆA Danilović Gorana u Srečanju
|94
|KRAKO ISLAM
|.0101964290017
|131A001
|ILIDŽA
|55
|KUĆA Danilović slavke u Krćevinama
|95
|NURAK MURIZ
|2807965290018
|133A028
|N.G.SARAJEVO
|59
|OMLADINSKI DOM na Potrkuši
|96
|TAHMAZ KDRIJA
|.0606953260048
|131A001
|ILIDŽA
|59
|OMLADINSKI DOM na Potrkuši
|97
|AVDOVIĆ MERVAN
|.0807966290014
|137A029
|N.G.SARAJEVO
|10
|OŠ „SALKO ALJKOVIĆ“ DESNO
|98
|BEŠIĆ AVDO
|.0804935290017
|139A095
|NOVO SARAJEVO
|10
|OŠ „SALKO ALJKOVIĆ“ DESNO
|99
|DEMIĆ EDIM
|2604963290088
|133A102
|N.G.SARAJEVO
|10
|OŠ „SALKO ALJKOVIĆ“ DESNO
|100
|KRUPA LARISA
|.0611974295015
|137A044
|C.G.SARAJEVO
|10
|OŠ „SALKO ALJKOVIĆ“ DESNO
|101
|MEMIĆ ADMIR
|2605970290091
|136A020
|SARAJEVO
|92
|LOVĆEN OSIGURANJE
|102
|AHMETE4ŠEVIĆ ENISA
|1309981295018
|167A010
|GORAŽDE
|5
|GIMNAZIJA „TANASIJE PEJANOVIĆ“
|103
|NUHANOVIĆ DENIS
|.0303984290031
|139A025
|NOVO SARAJEVO
|5
|GIMNAZIJA „TANASIJE PEJANOVIĆ“
|104
|OMERČEVIĆ ALIJA
|.0508959171215
|114A015
|FOJNICA
|5
|GIMNAZIJA „TANASIJE PEJANOVIĆ“
|105
|SURULUZ SENAD
|1708971290028
|133A002
|N.G.SARAJEVO
|5
|GIMNAZIJA „TANASIJE PEJANOVIĆ“
|106
|DŽAKIĆ ANES
|3001979290028
|133A076
|N.G.SARAJEVO
|5
|GIMNAZIJA „TANASIJE PEJANOVIĆ“
|107
|BEĆOVIĆ HELDINA
|2806967105017
|.034B076
|BANJA LUKA
|2
|ATLASMONT BANKA
|108
|BORIŠIĆ HUSEIN
|2004959290043
|133A082
|N.G.SARAJEVO
|2
|ATLASMONT BANKA
|109
|BORIŠIĆ ĐEMILA
|1310961177173
|133A082
|N.G.SARAJEVO
|2
|ATLASMONT BANKA
|110
|DURAKOVIĆ ADNAN
|1703973290090
|133A082
|N.G.SARAJEVO
|2
|ATLASMONT BANKA
|111
|KARAHMETOVIĆ BINASA
|2807963295020
|133A061
|N.G.SARAJEVO
|2
|ATLASMONT BANKA
|112
|KOŠTOVIĆ ALMASA
|2203967295014
|133A061
|N.G.SARAJEVO
|2
|ATLASMONT BANKA
|113
|BAMBUR EMINA
|2302984175136
|137A033
|S.T. GRAD
|11
|MLJEČNA PIJACA
|114
|KARAOSMAHOVIĆ MRA
|1405975295013
|139AQ094
|NOVO SARAJEVO
|11
|MLJEČNA PIJACA
|115
|OGLIĆ VILDANA
|1002961128605
|176A013
|STOLAC
|11
|MLJEČNA PIJACA
|116
|PIJALOVIĆ ERMINA
|.0211959128589
|174B030
|TESLIĆ
|11
|MLJEČNA PIJACA
|117
|SALMANOVIĆ ATIA
|2112950177683
|133A039
|N.G.SARAJEVO
|11
|MLJEČNA PIJACA
|118
|STRUJIĆ SEAD
|1606960290088
|133A033
|N.G.SARAJEVO
|11
|MLJEČNA PIJACA
|119
|STRUJIĆ DŽENAN
|2010987290210
|131A014
|ILIDŽA
|11
|MLJEČNA PIJACA
|120
|HADŽIOSMANOVIĆ SABRIJA
|1010981115006
|003A007
|BIHAĆ
|11
|MLJEČNA PIJACA
|121
|BARASC ZINETA
|1906954295012
|133A123
|N.G.SARAJEVO
|1
|SKUPŠTINA OPŠTINE
|122
|BRKOVIĆ ZIJAD
|1602962290012
|133A064
|N.G.SARAJEVO
|1
|SKUPŠTINA OPŠTINE
|123
|GUŠTER ANESA
|.0305980295015
|137A019
|N.G.SARAJEVO
|1
|SKUPŠTINA OPŠTINE
|124
|DRKIĆ ADELA
|2912981175103
|136A088
|CENTAR SARAJEVO
|1
|SKUPŠTINA OPŠTINE
|125
|KOLIĆ EROL
|2304984181562
|137A017
|C.G.SARAJEVO
|1
|SKUPŠTINA OPŠTINE
|126
|KOLIĆ RIFAT
|2610965290044
|133A068
|N.G.SARAJEVO
|1
|SKUPŠTINA OPŠTINE
|127
|KULUGLIJA JASNA
|2711984295013
|133A065
|N.G.SARAJEVO
|1
|SKUPŠTINA OPŠTINE
|128
|KURBEGOVIĆ MENSURA
|2508955198043
|091A018
|TRAVNIK
|1
|SKUPŠTINA OPŠTINE
|129
|KURBEGOVIĆ NIZAMA
|.0107953295090
|098A018
|HLADANI
|1
|SKUPŠTINA OPŠTINE
|130
|LJUĆA DERVIŠ
|2007947173512
|137A029
|C.G.SARAJEVO
|1
|SKUPŠTINA OPŠTINE
|131
|NIĆEVIĆ AMEL
|2606970290020
|133A067
|N.G.SARAJEVO
|1
|SKUPŠTINA OPŠTINE
|132
|MEHINAGIĆ VAHIDA
|2210955295015
|139A001
|NOVO SARAJEVO
|1
|SKUPŠTINA OPŠTINE
|133
|DŽEVANAIRA SARVAN
|.0710960295029
|167A001
|GORAŽDE
|1
|SKUPŠTINA OPŠTINE
|134
|TALIĆ MILKA
|2411952295028
|133A052
|N.G.SARAJEVO
|1
|SKUPŠTINA OPŠTINE
|135
|FAZLIĆ ZEKIJA
|1305966295014
|139A058
|NOVO SARAJEVO
|1
|SKUPŠTINA OPŠTINE
|136
|HADŽIĆ REDŽEPOVIĆ SMINKA
|1612958295013
|139A012
|NOVO SARAJEVO
|1
|SKUPŠTINA OPŠTINE
|137
|LUJINOVIĆ FERID
|1802949193112
|135A037
|VOGOŠĆA
|14
|VATROGASNI DOM
|138
|AVDOVIĆ ELVIRA
|2802967275111
|139A027
|NOVO SARAJEVO
|13
|SUPERMARKET – KAMENI MOST
|139
|AVDOVIĆ KASIM
|2109963290011
|239A097
|NOVO SARAJEVO
|13
|SUPERMARKET – KAMENI MOST
|140
|ALJIĆEVIĆ ZAJIM
|.0501969290056
|133A036
|N.G.SARAJEVO
|13
|SUPERMARKET – KAMENI MOST
|141
|BAMBUR ARSLAN
|2907958170028
|136A078
|C. SARAJEVO
|13
|SUPERMARKET – KAMENI MOST
|142
|BEĆOVIĆ ZIASNIJA
|1212946290018
|139A051
|NOVO SARAJEVO
|13
|SUPERMARKET – KAMENI MOST
|143
|BULATOVIĆ IRMA
|1002984295096
|137A007
|N.G.SARAJEVO
|13
|SUPERMARKET – KAMENI MOST
|144
|BULUT FATMA
|1906957136179
|169B015
|ČAJNIČE
|13
|SUPERMARKET – KAMENI MOST
|145
|GELJIĆ SABAHETA
|2011968139006
|133A151
|N.G.SARAJEVO
|13
|SUPERMARKET – KAMENI MOST
|146
|GEC AZRA
|.0407966295018
|139A081
|NOVO SARAJEVO
|13
|SUPERMARKET – KAMENI MOST
|147
|ŽIGA JASMINA
|.0105970298009
|133A045
|N.G.SARAJEVO
|13
|SUPERMARKET – KAMENI MOST
|148
|JAHIĆ VILDAN
|2410967793427
|050A103
|TUZLA
|13
|SUPERMARKET – KAMENI MOST
|149
|KUPUR AMRA
|2007974295018
|133A056
|TUZLA
|13
|SUPERMARKET – KAMENI MOST
|150
|KAROVIĆ NERMINA
|2809963295015
|135A037
|VOGOŠĆA
|13
|SUPERMARKET – KAMENI MOST
|151
|KEŠIĆ RANKA
|2701968295026
|147B006
|VIŠEGRAD
|13
|SUPERMARKET – KAMENI MOST
|152
|KOMINLIJUA ALMEDIN
|1910979131178
|133A039
|N.G.SARAJEVO
|13
|SUPERMARKET – KAMENI MOST
|153
|BAKIJA ERMIN
|1102957290028
|139A039
|NOVO SARAJEVO
|19
|OŠ U GOTOVUŠI
|154
|BEĆOVIĆ HASIBA
|O601971295019
|137A016
|STARI GRAD SARAJEVO
|12
|DOO LOKALNI PUTEVI
|155
|BUNGUR MUŠAN
|1603931290113
|139A089
|NOVO SARAJEVO
|12
|DOO LOKALNI PUTEVI
|156
|VAJZOVIĆ FATIMA
|1007946135001
|137A094
|GORAŽDE
|12
|DOO LOKALNI PUTEVI
|157
|ISLAMAGIĆ ENISA
|1306955295086
|133A107
|N.G.SARAJEVO
|12
|DOO LOKALNI PUTEVI
|158
|MEMIĆ HARIS
|2311974290014
|139A060
|NOVO SARAJEVO
|12
|DOO LOKALNI PUTEVI
|159
|NUHANOVIĆ MUGDIN
|O811954590025
|139A025
|NOVO SARAJEVO
|12
|DOO LOKALNI PUTEVI
|160
|RAMOVIĆ MUBERA
|1204961295090
|167A003
|N.G.SARAJEVO
|12
|DOO LOKALNI PUTEVI
|161
|SADAGIĆ AIDA
|2110986295027
|133A015
|N.G.SARAJEVO
|12
|DOO LOKALNI PUTEVI
|162
|SADAGIĆ AJLA
|2101984295101
|133A015
|NOVI GRAD SARAJEVO
|12
|DOO LOKALNI PUTEVI
|163
|SADAGIĆ ERMINA
|1106957295017
|133A015
|NOVI GRAD SARAJEVO
|12
|DOO LOKALNI PUTEVI
|164
|ŠEIFOVIĆ BEHIJA
|2304944136173
|169B001
|ČAJNIČE
|12
|DOO LOKALNI PUTEVI
|165
|HADŽALIĆ SALI
|O402999290028
|117A003
|BREZA
|12
|DOO LOKALNI PUTEVI
|166
|HADŽALIĆ ZIJAD
|2204952290012
|118A005
|ILIJAŠ
|12
|DOO LOKALNI PUTEVI
|167
|HADŽALIĆ ZIHRA
|1112997295028
|117A003
|BREZA
|12
|DOO LOKALNI PUTEVI
|168
|ČOTA HUAIRO
|O201995290036
|137A043
|STARI GRAD SARAJEVO
|12
|DOO LOKALNI PUTEVI
|169
|ŠEĆERKADIĆ GANOVIĆ
|1308959735032
|135A011
|VOGOŠĆA
|12
|DOO LOKALNI PUTEVI
|170
|MAHMUTOVIĆ ELDIN
|1010960290045
|091A022
|TRAVNIK
|85
|HOTEL „PLJEVLJA“-salon
|171
|MEHIDOVIĆ ANER
|O301976290094
|133A030
|NOVI GRAD SARAJEVO
|85
|HOTEL „PLJEVLJA“-salon
|172
|SELMANOVIĆ SUAD
|3008951172652
|139A043
|SARAJEVO
|85
|HOTEL „PLJEVLJA“-salon
|173
|SOKOLOVIĆ SAFIJA
|2504964136535
|168B003
|NOVO GORAŽDE
|85
|HOTEL „PLJEVLJA“-salon
|174
|HALIBEGOVIĆ ELDINA
|1203961295019
|131A035
|ILIDŽA
|85
|HOTEL „PLJEVLJA“-salon
|175
|HALIBEGOVIĆERMEDIN
|2908961290014
|139A054
|NOVO SARAJEVO
|85
|HOTEL „PLJEVLJA“-salon
|176
|TARANČIĆ JASNA
|1712983175050
|133A052
|NOVI GRAD SARAJEVO
|88
|OŠ „SALKO ALJKOVIĆ“ lijevo
|177
|TUCOVIĆ AZRA
|O607966179130
|116A021
|VISOKO
|88
|OŠ „SALKO ALJKOVIĆ“ lijevo
|178
|HADŽALIĆ AZRA
|2403977298002
|139A035
|NOVO SARAJEVO
|88
|OŠ „SALKO ALJKOVIĆ“ lijevo
|179
|AVDOVIĆ KASIM
|2109963290011
|139A027
|NOVO SARAJEVO
|13
|SUPERMARKET – KAMENI MOST