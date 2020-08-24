ponedeljak , avgust 24 2020
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Za Budućnost Crne Gore“ : spisak građana Crne Gore koji su upisani u birački spisak BiH

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Danas je velika narodna koalicija – Za Budućnost Crne Gore uputila pismo i spisak građana koji su upisani u birački spisak BiH, Ministarstvu unutrašnjih poslova CG, ministru gospodinu Mevludinu Nuhodžiću sledeće sadržine:

Gospodine ministre, šaljemo vam spisak građana Crne Gore koji su upisani u birački spisak BiH, koji je ažuriran 06.05.2020.godine, čime su dokazali da posjeduju prebivalište i državljanstvo u BiH.

Po Zakonu o državljanstvu, članu 24 stav 1 tačka 1 – crnogorski državljanin gubi crnogorsko državljanstvo po sili zakona ako je dobrovoljno stekao državljanstvo druge države osim u slučaju predviđenom članom 18 stav 2 ovog Zakona a to je ukoliko je Crna Gora potpisala ugovor sa drugom državom i ratifikovala u Skupštini Crne Gore.

Opšte je poznato da takav ugovor (sporazum) ne postoji između Crne Gore i Bih.

Molimo Vas da primjenite Zakon o crnogorskom državljanstvu član 24 stav 1 tačka 1 i oduzmete crnogorsko državljanstvo, izbrišete iste sa biračkog spiska kako bi spriječili zloupotrebu Zakona o izboru odbornika i poslanika Crne Gore na parlamentarnim izborima koji će biti održani 30.avgusta 2020.godine.

Želim da Vas upoznam a istovremeno upozorim da ukoliko Vi ne preduzmete pomenute mjere, bićemo prinuđeni da sami spriječimo zloupotrebe i kršenje Zakona a za posledice koje eventualno mogu nastupiti bićete isključivo Vi odgovorni.

Slične sadržine pismo je koalicija uputila i Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima, Ambasadi Bosne u Crnoj Gori kao i Ambasadi Crne Gore u Bosni.

U prilogu dostavljamo i spisak građana koji se nalaze na biračkom mjestu u BiH i u Crnoj Gori.

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

 

U ime velike narodne koalicije „Za budućnost Crne Gore“

PREDSJEDNIK OO NSD PLJEVLJA

Milan Mijo Lekić

R IME I PREZIME JMBR DRŽAVA BOSNA I HERCEGOVINA CRNA GORA
Biračko Opština biračko mjesto
br  mjesto za koju glasa : broj naziv
1  MUJO BAMBUR 1109953290095 130A013 HADŽIĆI 14 VATROGASNI DOM
2 ELHANA BAŠIĆ O503977295019 139A007 NOVO SARAJEVO 14 VATROGASNI DOM
3 FATIMA BAŠIĆ 2305950177295 131A002 ILIDŽA 14 VATROGASNI DOM
4 DŽEMILA BAŠIĆ 1504948295026 133A144 NOVI GRAD SARAJEVO 14 VATROGASNI DOM
5 AZRA BOJADŽIĆ 1112960295028 133A086 NOVI GRAD SARAJEVO 14 VATROGASNI DOM
6 JUSKO BOJADŽIĆ 3011956290018 139A076 NOVO SARAJEVO 14 VATROGASNI DOM
7 MEDINA VREVIĆ 1204985295016 133A062 NOVI GRAD SARAJEVO 14 VATROGASNI DOM
8 EDIN DEDIĆ 1401974290012 133A067 NOVI GRAD SARAJEVO 14 VATROGASNI DOM
9 VERNES DELJKOVIĆ 2910987290211 139A051 NOVO SARAJEVO 14 VATROGASNI DOM
10 ELZANA KARAKAŠ O404962295014 091A023 TRAVNIK 14 VATROGASNI DOM
11 MITHAT KARAKAŠ 1911953290045 091A023 TRAVNIK 14 VATROGASNI DOM
12 EŠEFA LUJINOVIĆ 1208949198034 135A037 VOGOŠĆA 14 VATROGASNI DOM
13 FERID LUJINOVIĆ 1802949193112 135A037 VOGOŠĆA 14 VATROGASNI DOM
14 HASIBA BEĆOVIĆ O601971295019 137A016 STARI GRAD SARAJEVO 12 DOO LOKALNI PUTEVI
15 ERDAL ISLAMAGIĆ O209978290023 133A094 NOVI GRAD SARAJEVO 12 DOO LOKALNI PUTEVI
16 HARIS MEMIĆ 2311974290017 139A060 NOVO SARAJEVO 12 DOO LOKALNI PUTEVI
17 MUBERA RAMOVIĆ 1204961295090 167A003 GORAŽDE 12 DOO LOKALNI PUTEVI
18 HUARIO ČOTA O201995290036 137A043 STARI GRAD SARAJEVO 12 DOO LOKALNI PUTEVI
19 HASIBA BEĆOVIĆ O601971295019 137A016 STARI GRAD SARAJEVO 12 DOO LOKALNI PUTEVI
20 MUŠAN BUNGUR 1503931290113 139A089 NOVO SARAJEVO 12 DOO LOKALNI PUTEVI
21 FATIMA VAJZOVIĆ 1007946135001 167A010 GORAŽDE 12 DOO LOKALNI PUTEVI
22 ENISA KOVAČEVIĆ 1306955295086 133A107 NOVI GRAD SARAJEVO 12 DOO LOKALNI PUTEVI
23 MUGDIN NUHANOVIĆ O811957290025 139A025 NOVO SARAJEVO 12 DOO LOKALNI PUTEVI
24 BEHIJA SEJFOVIĆ 2304944136173 169B001 ČAJNIČE 12 DOO LOKALNI PUTEVI
25 ALI HADŽALIĆ O402999290028 117A003 BREZA 12 DOO LOKALNI PUTEVI
26 ZIJAD HADŽALIĆ 2204952290012 118A005 ILIJAŠ 12 DOO LOKALNI PUTEVI
27 ZUHRA HADŽALIĆ 1112997295028 117A003 BREZA 12 DOO LOKALNI PUTEVI
28 RAMIZA MUHAREMOVIĆ 3005947295023 133A036 NOVI GRAD SARAJEVO 90 POŠTA CG – Gagovića imanje
29 AMIRA SOFTIĆ 1301995295060 137A007 STARI GRAD SARAJEVO 90 POŠTA CG – Gagovića imanje
30 DAMIR SOFTIĆ 2805989293007 133A013 NOVI GRAD SARAJEVO 90 POŠTA CG – Gagovića imanje
31 DINO SOFTIĆ 508991293004 137A007 STARI GRAD SARAJEVO 90 POŠTA CG – Gagovića imanje
32 EMIRA SOFTIĆ 310992298005 135A017 VOGOŠĆA 90 POŠTA CG – Gagovića imanje
33 MERSIDA SOFTIĆ 909971136179 133A047 NOVI GRAD SARAJEVO 90 POŠTA CG – Gagovića imanje
34 HADŽIHASANOVIĆ MUSEČEFA .0903961178514 133A031 NOVO SASRAJEVO 1 SKUPŠTINA OPŠTINE  
35 ČABANOVIĆ BEĆIR .0301957290108 139A029 NOVO SASRAJEVO 1 SKUPŠTINA OPŠTINE  
36 ČABANOVIĆ SADETA 2407967215279 139A029 NOVO SASRAJEVO 1 SKUPŠTINA OPŠTINE  
37 ŠUMIĆ ADNAN .0311972290020 136A082 CENTRALNO SARAJEVO 92 LOVĆEN OSIGURANJE  
38 MEMIĆ ADMIR 2609970290091 136A020 CENTRALNO SARAJEVO 92 LOVĆEN OSIGURANJE  
39 MEMIĆ ALEN 20972290018  ? 136A043 CENTRALNO SARAJEVO 92 LOVĆEN OSIGURANJE  
40 MULOVIĆ SEJDULAN 1210971290100 131A079 ILIDŽA 92 LOVĆEN OSIGURANJE  
41 MUHAREMOIVIĆ ALMAS 1109988175011 131A093 ILIDŽA 92 LOVĆEN OSIGURANJE  
42 MUHAREMOVIĆ SEAD 2406963290016 131A093 ILIDŽA 92 LOVĆEN OSIGURANJE  
43 ČOLOVIĆ SALAHUDIN 2707954290011 131A062 ILIDŽA 92 LOVĆEN OSIGURANJE  
44 ČUTURIĆ MIRELA 1303987929216 139A037 NOVO SARAJEVO 92 LOVĆEN OSIGURANJE  
45 ČUTURIĆ MIRNES .0405982290058 1312A088 ILIDŽA 92 LOVĆEN OSIGURANJE  
46 ČEHOVIĆ KEMAL 2905984290105 139A040 NOVO SASRAJEVO 92 LOVĆEN OSIGURANJE  
47 ETIĆ NASVETA .0804958138638 170B003 RUDO 90 POŠTA CRNE GORE  
48 BAŠIĆ DRAGOILA .0109953295018 169B001 ČAJNIČE 90 POŠTA CRNE GORE
49 MEMIĆ ANEL 1808990290017 137A007 C.G.SARAJEVO 90 POŠTA CRNE GORE
50 MEMIĆ BEDRIJA 1301955798922 136A057 CENTRALNO SARAJEVO 90 POŠTA CRNE GORE
51 MEMIĆ SERMINA .0712955295095 136A36 CENTRALNO SARAJEVO 90 POŠTA CRNE GORE
52 MEMIĆ MIRSADA 2202962295036 137A007 N.G.SARAJEVO 90 POŠTA CRNE GORE
53 KAVEDŽIĆ FATIMA 1504951178235 133A078 N.G.SARAJEVO 3 GRAĐANSKI BIRO
54 MUHAREMOVIĆ RAMIZA 3005947295023 133A036 N.G.SARAJEVO 90 POŠTA CRNE GORE
55 RAMOVIĆ KALADŽIJA SELMA 1901984295015 133A120 N.G.SARAJEVO 90 POŠTA CRNE GORE
56 RUSTEMOVIĆ MERSUDIN 0012960290081  ? 137A039 C.G.SARAJEVO 90 POŠTA CRNE GORE
57 SALIHOVIĆ INDIRA 15967295014   ? 133A040 N.G.SARAJEVO 90 POŠTA CRNE GORE
58 SOFTIĆ AMIRA 1301995295060 137A007 C.G.SARAJEVO 90 POŠTA CRNE GORE
59 SOFTIĆ DAMIR 2805989293007 133A013 N.G.SARAJEVO 90 POŠTA CRNE GORE
60 SOFTIĆ DINO .0508991293004 137A007 C.G.SARAJEVO 90 POŠTA CRNE GORE
61 SOFTIĆ EMIRA .0310992298005 135A017 VOGOŠĆA 90 POŠTA CRNE GORE
62 SOFTIĆ MIRSADA .0909971136179 133A047 N.G.SARAJEVO 90 POŠTA CRNE GORE
63 AMDABAKA SAMIJA 2207966798913 139A100 NOVO SARAJEVO 90 POŠTA CRNE GORE
64 ADŽIĆ AMIR 2302975290100 139A084 NOVO SARAJEVO 90 POŠTA CRNE GORE
65 APOVIĆ JASMINA .0609962198826 133A092 N.G.SARAJEVO 90 POŠTA CRNE GORE
66 DŽUKLJAN ALMIR .0310973290028 137A026 C.G.SARAJEVO 90 POŠTA CRNE GORE
67 ŠLJIVO MUHAMED 1002950290028 139A092 NOVO SARAJEVO 90 POŠTA CRNE GORE
68 VRANJ KEMAL .0803982131176 133A009 N.G.SARAJEVO 54 OŠ U KOVAČEVIĆIMA  
69 IMAMOVIĆ ENES .0508967290029 133A135 N.G.SARAJEVO 54 OŠ U KOVAČEVIĆIMA  
70 OKICA EDINA 1002979292992 139A091 NOVO SARAJEVO 54 OŠ U KOVAČEVIĆIMA  
71 ROGO JUSO .0807949290019 167A027 GORAŽDE 54 OŠ U KOVAČEVIĆIMA  
72 STOVRAG DŽEMILA 1004966295103 139A029 N.G.SARAJEVO 54 OŠ U KOVAČEVIĆIMA  
73 TAHIRBEGOVIĆ OSMAN 1202949170026 133A109 N.G.SARAJEVO 54 OŠ U KOVAČEVIĆIMA  
74 TAHIRBEGOVIĆ SMAJO 2611950293000 131A017 ILIDŽA 54 OŠ U KOVAČEVIĆIMA  
75 HADŽIĆ BEGZA 2602929299045 131A095 ILIDŽA 54 OŠ U KOVAČEVIĆIMA  
76 HADŽIĆ KASIM 1009976292996 139A090 NOVO SARAJEVO 54 OŠ U KOVAČEVIĆIMA  
77 IBRAHIMOVIĆ LEJLA 2503997299012 167A004 GORAŽDE 15 ZADRUŽNA ZAJEDNICA-objekat Ajanovića
78 BAMBUR MIJO 1109953290095 130A013 HADŽIĆI 14 VATROGASNI DOM
79 BAŠIĆ  FUAMA .0503977295019 139A007 NOVO SARAJEVO 14 VATROGASNI DOM
80 BAŠIĆ FATIMA 2305950177295 131A002 ILIDŽA 14 VATROGASNI DOM
81 BAŠIĆ DŽEMILA 1504948295026 133A144 N.G.SARAJEVO 14 VATROGASNI DOM
82 BOJADŽIĆ AZRA 1112960295028 133A086 N.G.SARAJEVO 14 VATROGASNI DOM
83 BOJADŽIĆ JUSO 3011956290018 139A067 N.G.SARAJEVO 14 VATROGASNI DOM
84 VREVIĆ MEDINA 1204985295016 133A062 N.G.SARAJEVO 14 VATROGASNI DOM
85 DEDIĆ EDIN 1401974290012 133A067 N.G.SARAJEVO 14 VATROGASNI DOM
86 DELJKOVIĆ ENES 2910987290211 139A051 N.G.SARAJEVO 14 VATROGASNI DOM
87 KALAJIDŽIJA ABERLA 2212964295098 133A052 N.G.SARAJEVO 14 VATROGASNI DOM
88 KARAKAŠ ELZANA .040962295014  ? 091A023 TRAVNIK 14 VATROGASNI DOM
89 KARAKAŠ MITHAT 1911953290045 091A023 TRAVNIK 14 VATROGASNI DOM
90 KURTOVIĆ SLAVICA 1002970295018 133A072 N.G.SARAJEVO 14 VATROGASNI DOM
91 LUJINOVIĆ EŠEFA 1208949198034 135A037 VOGOŠĆA 14 VATROGASNI DOM
92 DANILOVIĆ GORAN .0701977293004 166B021 FOČA 56 KUĆA Danilović Gorana u Srečanju  
93 DEDOVIĆ MUSTAFA 2607949130001 167A014 GORAŽDFE 56 KUĆA Danilović Gorana u Srečanju  
94 KRAKO ISLAM .0101964290017 131A001 ILIDŽA 55 KUĆA Danilović slavke u Krćevinama  
95 NURAK MURIZ 2807965290018 133A028 N.G.SARAJEVO 59 OMLADINSKI DOM na Potrkuši  
96 TAHMAZ KDRIJA .0606953260048 131A001 ILIDŽA 59 OMLADINSKI DOM na Potrkuši  
97 AVDOVIĆ MERVAN .0807966290014 137A029 N.G.SARAJEVO 10 OŠ „SALKO ALJKOVIĆ“ DESNO  
98 BEŠIĆ AVDO .0804935290017 139A095 NOVO SARAJEVO 10 OŠ „SALKO ALJKOVIĆ“ DESNO  
99 DEMIĆ EDIM 2604963290088 133A102 N.G.SARAJEVO 10 OŠ „SALKO ALJKOVIĆ“ DESNO  
100 KRUPA LARISA .0611974295015 137A044 C.G.SARAJEVO 10 OŠ „SALKO ALJKOVIĆ“ DESNO  
101 MEMIĆ ADMIR 2605970290091 136A020 SARAJEVO 92 LOVĆEN OSIGURANJE  
102 AHMETE4ŠEVIĆ ENISA 1309981295018 167A010 GORAŽDE 5 GIMNAZIJA „TANASIJE PEJANOVIĆ“  
103 NUHANOVIĆ DENIS .0303984290031 139A025 NOVO SARAJEVO 5 GIMNAZIJA „TANASIJE PEJANOVIĆ“  
104 OMERČEVIĆ ALIJA .0508959171215 114A015 FOJNICA 5 GIMNAZIJA „TANASIJE PEJANOVIĆ“  
105 SURULUZ SENAD 1708971290028 133A002 N.G.SARAJEVO 5 GIMNAZIJA „TANASIJE PEJANOVIĆ“  
106 DŽAKIĆ ANES 3001979290028 133A076 N.G.SARAJEVO 5 GIMNAZIJA „TANASIJE PEJANOVIĆ“  
107 BEĆOVIĆ HELDINA 2806967105017 .034B076 BANJA LUKA 2 ATLASMONT BANKA  
108 BORIŠIĆ HUSEIN 2004959290043 133A082 N.G.SARAJEVO 2 ATLASMONT BANKA  
109 BORIŠIĆ ĐEMILA 1310961177173 133A082 N.G.SARAJEVO 2 ATLASMONT BANKA  
110 DURAKOVIĆ ADNAN 1703973290090 133A082 N.G.SARAJEVO 2 ATLASMONT BANKA  
111 KARAHMETOVIĆ BINASA 2807963295020 133A061 N.G.SARAJEVO 2 ATLASMONT BANKA  
112 KOŠTOVIĆ ALMASA 2203967295014 133A061 N.G.SARAJEVO 2 ATLASMONT BANKA  
113 BAMBUR EMINA 2302984175136 137A033 S.T. GRAD 11 MLJEČNA PIJACA
114 KARAOSMAHOVIĆ MRA 1405975295013 139AQ094 NOVO SARAJEVO 11 MLJEČNA PIJACA
115 OGLIĆ VILDANA 1002961128605 176A013 STOLAC 11 MLJEČNA PIJACA
116 PIJALOVIĆ ERMINA .0211959128589 174B030 TESLIĆ 11 MLJEČNA PIJACA
117 SALMANOVIĆ ATIA 2112950177683 133A039 N.G.SARAJEVO 11 MLJEČNA PIJACA
118 STRUJIĆ SEAD 1606960290088 133A033 N.G.SARAJEVO 11 MLJEČNA PIJACA
119 STRUJIĆ DŽENAN 2010987290210 131A014 ILIDŽA 11 MLJEČNA PIJACA
120 HADŽIOSMANOVIĆ SABRIJA 1010981115006 003A007 BIHAĆ 11 MLJEČNA PIJACA
121 BARASC ZINETA 1906954295012 133A123 N.G.SARAJEVO 1 SKUPŠTINA OPŠTINE  
122 BRKOVIĆ ZIJAD 1602962290012 133A064 N.G.SARAJEVO 1 SKUPŠTINA OPŠTINE  
123 GUŠTER ANESA .0305980295015 137A019 N.G.SARAJEVO 1 SKUPŠTINA OPŠTINE  
124 DRKIĆ ADELA 2912981175103 136A088 CENTAR SARAJEVO 1 SKUPŠTINA OPŠTINE  
125 KOLIĆ EROL 2304984181562 137A017 C.G.SARAJEVO 1 SKUPŠTINA OPŠTINE  
126 KOLIĆ RIFAT 2610965290044 133A068 N.G.SARAJEVO 1 SKUPŠTINA OPŠTINE  
127 KULUGLIJA JASNA 2711984295013 133A065 N.G.SARAJEVO 1 SKUPŠTINA OPŠTINE  
128 KURBEGOVIĆ MENSURA 2508955198043 091A018 TRAVNIK 1 SKUPŠTINA OPŠTINE  
129 KURBEGOVIĆ NIZAMA .0107953295090 098A018 HLADANI 1 SKUPŠTINA OPŠTINE  
130 LJUĆA DERVIŠ 2007947173512 137A029 C.G.SARAJEVO 1 SKUPŠTINA OPŠTINE  
131 NIĆEVIĆ AMEL 2606970290020 133A067 N.G.SARAJEVO 1 SKUPŠTINA OPŠTINE  
132 MEHINAGIĆ VAHIDA 2210955295015 139A001 NOVO SARAJEVO 1 SKUPŠTINA OPŠTINE  
133 DŽEVANAIRA SARVAN .0710960295029 167A001 GORAŽDE 1 SKUPŠTINA OPŠTINE  
134 TALIĆ MILKA 2411952295028 133A052 N.G.SARAJEVO 1 SKUPŠTINA OPŠTINE  
135 FAZLIĆ ZEKIJA 1305966295014 139A058 NOVO SARAJEVO 1 SKUPŠTINA OPŠTINE  
136 HADŽIĆ REDŽEPOVIĆ SMINKA 1612958295013 139A012 NOVO SARAJEVO 1 SKUPŠTINA OPŠTINE  
137 LUJINOVIĆ FERID 1802949193112 135A037 VOGOŠĆA 14 VATROGASNI DOM  
138 AVDOVIĆ ELVIRA 2802967275111 139A027 NOVO SARAJEVO 13 SUPERMARKET –  KAMENI MOST  
139 AVDOVIĆ KASIM 2109963290011 239A097 NOVO SARAJEVO 13 SUPERMARKET –  KAMENI MOST  
140 ALJIĆEVIĆ ZAJIM .0501969290056 133A036 N.G.SARAJEVO 13 SUPERMARKET –  KAMENI MOST  
141 BAMBUR ARSLAN 2907958170028 136A078 C. SARAJEVO 13 SUPERMARKET –  KAMENI MOST  
142 BEĆOVIĆ ZIASNIJA 1212946290018 139A051 NOVO SARAJEVO 13 SUPERMARKET –  KAMENI MOST  
143 BULATOVIĆ IRMA 1002984295096 137A007 N.G.SARAJEVO 13 SUPERMARKET –  KAMENI MOST  
144 BULUT FATMA 1906957136179 169B015 ČAJNIČE 13 SUPERMARKET –  KAMENI MOST  
145 GELJIĆ SABAHETA 2011968139006 133A151 N.G.SARAJEVO 13 SUPERMARKET –  KAMENI MOST  
146 GEC AZRA .0407966295018 139A081 NOVO SARAJEVO 13 SUPERMARKET –  KAMENI MOST  
147 ŽIGA JASMINA .0105970298009 133A045 N.G.SARAJEVO 13 SUPERMARKET –  KAMENI MOST  
148 JAHIĆ VILDAN 2410967793427 050A103 TUZLA 13 SUPERMARKET –  KAMENI MOST  
149 KUPUR AMRA 2007974295018 133A056 TUZLA 13 SUPERMARKET –  KAMENI MOST  
150 KAROVIĆ NERMINA 2809963295015 135A037 VOGOŠĆA 13 SUPERMARKET –  KAMENI MOST  
151 KEŠIĆ RANKA 2701968295026 147B006 VIŠEGRAD 13 SUPERMARKET –  KAMENI MOST  
152 KOMINLIJUA ALMEDIN 1910979131178 133A039 N.G.SARAJEVO 13 SUPERMARKET –  KAMENI MOST  
153 BAKIJA ERMIN 1102957290028 139A039 NOVO SARAJEVO 19 OŠ U GOTOVUŠI
154 BEĆOVIĆ HASIBA O601971295019 137A016 STARI GRAD SARAJEVO 12 DOO LOKALNI PUTEVI  
155 BUNGUR MUŠAN 1603931290113 139A089 NOVO SARAJEVO 12 DOO LOKALNI PUTEVI  
156 VAJZOVIĆ FATIMA 1007946135001 137A094 GORAŽDE 12 DOO LOKALNI PUTEVI  
157 ISLAMAGIĆ ENISA 1306955295086 133A107 N.G.SARAJEVO 12 DOO LOKALNI PUTEVI  
158 MEMIĆ HARIS 2311974290014 139A060 NOVO SARAJEVO 12 DOO LOKALNI PUTEVI  
159 NUHANOVIĆ MUGDIN O811954590025 139A025 NOVO SARAJEVO 12 DOO LOKALNI PUTEVI  
160 RAMOVIĆ MUBERA 1204961295090 167A003 N.G.SARAJEVO 12 DOO LOKALNI PUTEVI  
161 SADAGIĆ AIDA 2110986295027 133A015 N.G.SARAJEVO 12 DOO LOKALNI PUTEVI  
162 SADAGIĆ AJLA 2101984295101 133A015 NOVI GRAD SARAJEVO 12 DOO LOKALNI PUTEVI  
163 SADAGIĆ ERMINA 1106957295017 133A015 NOVI GRAD SARAJEVO 12 DOO LOKALNI PUTEVI  
164 ŠEIFOVIĆ BEHIJA 2304944136173 169B001 ČAJNIČE 12 DOO LOKALNI PUTEVI  
165 HADŽALIĆ SALI O402999290028 117A003 BREZA 12 DOO LOKALNI PUTEVI  
166 HADŽALIĆ ZIJAD 2204952290012 118A005 ILIJAŠ 12 DOO LOKALNI PUTEVI  
167 HADŽALIĆ ZIHRA 1112997295028 117A003 BREZA 12 DOO LOKALNI PUTEVI  
168 ČOTA HUAIRO O201995290036 137A043 STARI GRAD SARAJEVO 12 DOO LOKALNI PUTEVI  
169 ŠEĆERKADIĆ GANOVIĆ 1308959735032 135A011 VOGOŠĆA 12 DOO LOKALNI PUTEVI  
170 MAHMUTOVIĆ ELDIN 1010960290045 091A022 TRAVNIK 85 HOTEL „PLJEVLJA“-salon  
171 MEHIDOVIĆ ANER O301976290094 133A030 NOVI GRAD SARAJEVO 85 HOTEL „PLJEVLJA“-salon  
172 SELMANOVIĆ SUAD 3008951172652 139A043 SARAJEVO 85 HOTEL „PLJEVLJA“-salon  
173 SOKOLOVIĆ SAFIJA 2504964136535 168B003 NOVO GORAŽDE 85 HOTEL „PLJEVLJA“-salon  
174 HALIBEGOVIĆ ELDINA 1203961295019 131A035 ILIDŽA 85 HOTEL „PLJEVLJA“-salon  
175 HALIBEGOVIĆERMEDIN 2908961290014 139A054 NOVO SARAJEVO 85 HOTEL „PLJEVLJA“-salon  
176 TARANČIĆ JASNA 1712983175050 133A052 NOVI GRAD SARAJEVO 88 OŠ „SALKO ALJKOVIĆ“ lijevo  
177 TUCOVIĆ AZRA O607966179130 116A021 VISOKO 88 OŠ „SALKO ALJKOVIĆ“ lijevo  
178 HADŽALIĆ AZRA 2403977298002 139A035 NOVO SARAJEVO 88 OŠ „SALKO ALJKOVIĆ“ lijevo  
179 AVDOVIĆ KASIM 2109963290011 139A027 NOVO SARAJEVO 13 SUPERMARKET –  KAMENI MOST
               

 

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