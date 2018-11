Za četiri mjeseca pronađeno 360 komada opasnih igračaka

ilustracija sa interneta

Sredinom oktobra crnogorsku javnost uznemirila je činjenica da su se na tržištu Crne Gore pojavile igračke koje sadrže hemikalije opasne po zdravlje djece, a koje mogu da utiču na oštećenja reproduktivnog sistema. Sanitarna inspekcija je za četiri mjeseca pronašla 360 komada opasnih igračaka čiju je prodaju zabranila, a nebezbjedne igračke povukla sa tržišta. Problem je što Sanitarna inspekcija ne vrši kontrolu prilikom uvoza, otkako su naši propisi usklađeni sa propisima EU, već se predgled igračaka vrši po prijavi Uprave carina, ukoliko igračke ne prati propisna dokumentacija. Roditelji su zabrinuti koliko je djece koristilo takve igračke i koliko su dugo prisutne na našem tržištu.

U planiranom nadzoru sanitarni inspektori su pronašli 12 vrsta opasnih igračaka u količini od 360 komada. U pitanju su lutke „Lianyi“, „Barbie“, “Beauty and the beast”, „Birthday Wishes“„The beauty style“, Miki Maus set – Fashion surpise, muzička – Mini happy baby, igračka set – Maša i medved, plastična lutka, Frozen, Pokemon go plus i pčelica Funny bee.

Iz Uprave za inspekcijske poslove dr Iva Čukić Šoškić, portparol, pojašnjava da Sanitarna inspekcija ne vrši kontrolu igračaka na uvozu jer bi to predstavljalo ometanje slobodnog protoka robe na tržištu.

– Ukoliko službenici Uprave carina utvrde da igračke koje se uvoze ne prati propisna dokumentacija, obavještavaju Sanitarnu inspekciju da izvrši inspekcijski pregled igračaka koja preduzima mjere iz svoje nadležnosti. Takvo obavještenje Sanitarna inspekcija je dobila u februaru ove godine. Ni u zemljama EU se ne vrše obavezni pregledi od strane inspekcija prilikom uvoza, jedino ukoliko postoji sumnja od strane carinskih službenika. Upravo zbog toga se svake godine planira i vrši pojačan nadzor bezbjednosti igračaka na tržištu od strane Sanitarne inspekcije. Planirani (proaktivni) nadzor podrazumijeva nadzor kod uvoznika (distributera igračaka) i u maloprodaji. Prilikom vršenja nadzora, obavlja se administrativna provjera dokumentacije, vizuelni pregled i po potrebi, laboratorijska ispitivanja – kazala je Čukić Šoškić za „Pljevaljske novine“

Po njenim riječima u ovoj godini Sanitarna inspekcija je vršila planirani nadzor u martu, aprilu, maju, septembru, a nastavlja i produženi nadzor zbog nađenih nebezbjednih igračaka na tržištu i dalje. Tako je izvršeno 78 planiranih nadzora i pregledane su 103 vrste igračaka.

– Odabir vrsta igračaka vršen je metodom procjene rizika, kao i uvidom u nebezbjedne igračke ranijih godina, kao i iz nedjeljnih RAPEH obavještenja (sistema brze razmjene informacija u EU o proizvodima koji predstavljaju ozbiljan rizik), a objavljuju se svakog petka, kako bi zemlje članice EU i druge zemlje provjerile da li ovih opasnih proizvoda ima na njihovim tržištima. Prilikom pregleda dokumentacije kod pojedinih vrsta igračaka je nedostajala isprava, analiza, dokaz da igračke ne sadrže ftalate iznad propisanog nivoa pa je ukazano subjektima nadzora da ih pribave u zakonskom roku od 10 dana. Da bi pribavili tražene dokaze subjekti nadzora su analizirali svoje proizvode u ovlašćenim laboratorijama gdje je utvrđeno da se u 12 uzoraka igračaka nalaze i ftalat iznad propisanog nivoa. Nakon saznanja o nebezbjednosti igračaka uvoznik i distributer dobrovoljno su zabranili dalju distribuciju igračaka i naložili povlačenje iz prometa od svih trgovaca kojima su prodali igračke, a zatim u štampanom mediju objavili podatke o neispravnosti kako bi potrošači koji su kupili igračku mogli da je vrate u objekat u kojem su je kupili uz vraćanje novca – istakla je Čukić Šoškić i dodala da nakon sprovedenog povlačenja nebezbjednih igračaka od trgovaca i objavljenog opoziva, sve igračke koje su zatečene u objektima ili su opozvane, skladištene su kod uvoznika nakon čega su uništene u skladu sa propisima.

Evropska Unija je donijela stroge propise koje se odnose na igračke, u smislu zabrane prisustva ftalata (DEHP, DBP i BBP) u dječijim igračkama i proizvodima za djecu iznad 0,1 odsto po masi i ftalata (DINP, DIDP, DNOP) u dječjim igračkama i proizvodima za djecu koje djeca mogu staviti u usta.

– U igračkama, kako na tržištu EU tako i kod nas, najčešći pronađen ftalat bio je bis (2-ethylhexyl) (DEHP), dok je rjeđi bio di-„isononylˮ ftalat (DINP). Neka eksperimentalna istraživanja na laboratorijskim životinjama su pokazala da postoji mogućnost da ovi ftalati mogu izazvati oštećenja reproduktivnog sistema. Kada se u zemljama EU na tržištu nađu igračke sa prisustvom ftalata, Evropska komisija informacije objavljuje svakog petka putem RAPEX sistema, kako bi upoznala zemlje EU o nebezbjednim proizvodima igračkama koji su pronađeni na tržištu i to se često dešava da se na tržištu zemalja EU nađu igračke sa prisustvom ftalata iznad dozvoljene granice od 0,1 odsto – rekla je Čukić Šoškić.

Takođe, tokom cijele godine vrši se i reaktivni nadzor po obaštenjima – nedjeljnim RAPEH, iz Regionalne mreže, Uprave carina i proizvođača (distributera), prijavama potrošača, saznanja iz medija, kao i po saznanjima iz drugih izvora.

Čukić Šoškić je naglasila da je zbog sumnje u bezbjednost igračaka, krajem februara 2018. godine izvršen jedan nadzor po obavještenju Uprave carina za devet vrsta igračaka od 147 komada. Sanitarni inspektor je privremeno zabranio stavljanje proizvoda u slobodan promet i dao uvozniku rok od 10 dana da dostavi dokumentaciju o bezbjednosti igračaka. Nakon dostavljene dokumentacije i laboratorijskih ispitivanja utvrđeno je da su od devet vrsta igračaka dvije vrste igračaka nebezbjedne, i to: lutka Diversity fashion (36 komada) i lutka Set sirene i vodeni svijet (osam komada), zbog povećanog prisustva ftalata. Tako za 44 nebezbjedne igračke nije bio dozvoljen uvoz i vraćene su isporučiocu sa Kosova. O zabrani uvoza obaviještena je Uprava carina koja je propratila vraćanje igračaka.U martu su izvršena dva kontrolna nadzora po pomenutom obavještenju Uprave carina iz februara.

– Po obavještenjima iz Regionalne mreže iz Bosne i Hercegovine koja nas je obavijestila da je na svom tržištu našla 9 vrsta igračaka – opasnih proizvoda sa hemijskim rizikom – prisustvo ftalata izvršeno je 50 inspekcijskih pregleda. Prisutvo ftalata koji nije pronađeno na tržištu Crne Gore. Po RAPEH obavještenjima izvršeno je 479 inspekcijskih pregleda i kontrolisano 89 vrsta igračaka na tržištu Crne Gore koji takođe nijesu pronađeni – zaključila je Čukić Šoškić.

Od 98 vrsta igrački pojedine zemlje iz okruženja i EU pronašli su komade koji predstavljaju opasni proizvod sa hemijskim rizikom. Inspekcija je utvrdila da takvih nije bilo u Crnoj Gori. Izgleda da je kupovina igračaka postala kao ruski rulet u kome nikad ne znamo da li je igračka otrovna.

S.Z.

Otrovi iz igrački utiču na razvoj intelektualnih vještina

– Ne postoji način da kao kupac utvrdimo da li je igračaka toksična. To je problem na nivou EU jer je dozvoljena upotreba reciklirane plastike, koja može da ima toksične hemikalije. Ukoliko je igračka tamnije boje veća je vjerovatnoća prisustva ftalata, koji je pronađen i u plišanim igračkama sa dlakama. Od osam različitih vrsta igračaka, koje je NVO „Green home“ poslala na ispitivanje, analiza tri izabrana uzorka pokazala je da sadrže toksične hemikalije koje oštećuju reproduktivni sistem, ometaju rad endokrinog sistema i negativno utiču na razvoj intelektualnih vještina i pažnju – rekla je Dijana Čavor iz „Green home“ dodajući da su štetne igračke poslate sa crnogorskog tržišta – policijski automobil, automobilski pucač i auto.

Iz “Green home“ ističu da je Evropska studija pokazala kontaminiranost dječjih igračaka napravljenih od recikliranog elektronskog otpada. Istraživanja Praškog univerziteta za hemiju i tehnologiju ukazala su na alarmantne činjenice da se otrovni bromirani retardanti, opasne hemikalije iz elektronskog otpada nalaze u dječjim plastičnim igračkama proizvedenim reciklažom ove vrste otpada.

– Istraživanje koje su sprovele organizacije IPEN i Arnika ukazuje da se toksične hemikalije koje se koriste u izradi plastičnih kućišta za elektronske proizvode, prenose u proizvode koji nastaju upotrebom reciklirane plastike. Analiza uzoraka 109 igračaka, dodataka za kosu i kuhinjskog pribora iz 18 zemalja pokazala je da je 107 predmeta (98 odsto) sadržalo mjerljive koncentracije toksičnih hemikalija. Ove hemikalije su dugotrajnog dejstva i poznato je da oštećuju reproduktivni sistem i ometaju rad endokrinog sistema, negativno utiču na razvoj intelektualnih vještina i pažnju, a istraživanje Univerziteta Berkeli pokazalo je da se u krvi žena mogu gomilati i uticati na njihove šanse da zatrudne – upozorili su iz Grin houma.

Kako objašnjavaju iz Crne Gore su poslali osam različitih vrsta igračaka na ispitivanje, a za laboratorisjku analizu izabrana su tri uzorka.

– Analizom je utvrđeno da sva tri uzorka sadrže toksične hemikalije, odnosno supstance koje su navedene u Stokholmskoj konvenciji (Crna Gora je potpisnica ove konvencije) za globalnu eliminaciju, a koja ima za cilj da zaštiti zdravlje i životnu sredinu postavljanjem strogih graničnih vrijednosti za definisanje opasnog otpada i zabrani njegov izvoz i reciklažu – navode iz ove nvo dodaju da će standardi propisani Stokholmskom konvencijom biti jedini globalni regulatorni instrument koji se može primijeniti za sprečavanje uvoza i izvoza kontaminiranog otpada.