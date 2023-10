Za deset mjeseci u Pljevljima rođeno svega 125 beba

Do kraja kalendarske godine ostalo još dva i po mjeseca. Ne možemo precizno reći koliko će još beba biti rođeno ali bi u ovoj godini broj novorođenčadi trebao da bude veći od 150, kaže Saša Grbović direktor Opšte bolnice

Iako je prošle godine izgledalo da će natalitet u Pljevljima krenuti uzlaznom putanjom, ovogodišnji podaci govore da će se u gradu pod Golubinjom ove godine roditi manje djece nego prethodne. Prema zvaničnim podacima, u prošloj godini u Pljevljima je rođeno 175 beba, a ove godine, do jučerašnjeg dana, tjs. 13. oktobra, rođeno je svega 125 beba. Prošle godine u porodilištu u Pljevljima rođeno je 175 beba, a prethodne svega svega 156, što znači da je 2022. godine rođeno 19 beba više u odnosu na 2021. godinu. Poslednjih dvadeset godina broj novorođenčadi u Pljevljima konstantno je u padu, pa je podatak za prošlu godinu bio iznenađenje i dobra vijest za sve. Međutim, već ove godine se može desiti da broj novorođenčadi bude manji nego 2021. godine.

U pljevaljskoj Opštoj bolniici nadaju se da će se do kraja godine roditi nešto više od 150 beba ali ističu i da ne očekuju da broj novorođenčadi bude na prošlogodišnjem nivou.

U porastu broj umrlih i onih koji su se odselili

Kada je u pitanju broj preminulih Pljevljaka u prethodnim godinama, on je znatno veći nego broj novorođenčadi na godišnjem nivou. Tako je u 2022. godini umrlo 388 stanovnika pljevaljske opštine. U 2021. godini do kraja oktobra umrlo je čak 495 ljudi, a do kraja godine taj broj je bio oko 550.

Iz Pljevalja se stanovništvo više seli nego što se doseljava što je poseban problem. Prema zvaničnim podacima u 2021. godini iz opštine Pljevlja u druge sredine u Crnoj Gori otišlo je 223. ljudi više nego što je došlo, a do kraja novembra 2022. godine otišlo je 147 više nego što se doselilo.

– Poslednjih dana imali smo znatan broj porođaja i od početka godine do danas rođeno je 125 beba – kazao je za „Dan“ Saša Grbović direktor Opšte bolnice u Pljevljima.

On ističe da je teško reći koliko će se u Pljevljima rodit beba do kraja godine.

– Do kraja kalendarske godine ostalo još dva i po mjeseca. Nemožemo precizno reći koliko će još beba biti rođeno ali bi u ovoj godini broj novorođenčadi trebao da bude veći od 150 – kazao je Grbović.

Prema podacima Državnog zavoda za statisku MONSTAT broj stanovnika u pljevaljskoj opštini je u stalnom padu. Procjene su da trenutno na prostoru pljevaljske opštine živi oko 27.000 stanovnika, koliko ih je živjelo 1921. godine. Mnogi tvrde da će najavljeni popis otkloniti sumnje i nagađanja kada je u pitanju broj stanovnika u gradu pod Golubinjom, ali je sasvim sigurno da se broj stanovnika smanjio i da stanovništva napušta seoska područja, pa su mnoga sela pusta.

Posebno je zabrinjavaju podatak da se veliki broj mlađih pljevaljskih porodica iseljava u druge sredine. Najčešće su ta seljenja, poslednjih godina, prema Podgorici. Tako se u Pljevljima prije pet ili šest godina rađalo preko 200 djece a u prvi razred ove godine pošlo je sega 185 mališana. Sve to govori da će možda i mališani rođeni u ovoj godini nastaviti život sa svojim porodicama u nekim drugim sredinama.

Dodatni problem je i što je stanovništvo sve starije i što je u prosjeku svaki stanovnik Pljevalja stariji od 42 godine.

Izvor-dan