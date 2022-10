Za dječji dodatak prijavljeno još 76.311 djece

Podsjetimo, Skupština je 29. decembra prošle godine glasovima tadašnje parlamentarne većine, pobjednika 30. avgusta, usvojila izmjene Predloga zakona o dječjoj zaštiti, kojim je djeci do 18 godina dato pravo na dodatak od 30 eura

Dječji dodatak u novembru primiće oko 125.000 djece, pokazuju podaci Ministarstva rada i socijalnog staranja dostavljenih “Danu”. U tom resoru kažu da su centri za socijalni rad do kraja septembra primili ukupno 76.311 zahtjeva za dodatak za djecu do 18 godina, a do sada je to pravo ostvarivalo 37.704 djece do šest godina i 12.791 mališan iz socijalno ugroženih porodica.

Podsjetimo, Skupština je 29. decembra prošle godine glasovima tadašnje parlamentarne većine, pobjednika 30. avgusta, usvojila izmjene Predloga zakona o dječjoj zaštiti, kojim je djeci do 18 godina dato pravo na dodatak od 30 eura.

– Shodno zakonu, dodatak za djecu do 18 godina primjenjuje se od oktobra ove godine što znači da je prva isplata sredinom novembra, kao za sva ostala materijalna davanja. Po Zakonu o budžetu ukupno je za dječji dodatak planirano 27.400.000 eura – navode u Ministarstvu rada i socijalnog staranja.

U ministarstvu u izjavi za “Dan” ističu da se čini da je u javnost plasirana neprecizna informacija tj. da je prijava za dječji dodatak vremenski ograničena do kraja septembra.

– Stoga, ovom prilikom apelujemo da, putem vašeg medija još jednom prenesete građanima poruku da prijava za dječji dodatak nije završena, odnosno da se roditelji mogu bilo kog radnog dana prijaviti i pravo na dodatak ostvariti od prvog dana narednog mjeseca po podnošenju zahtjeva – preciziraju u ministarstvu.

Podsjećaju da je u prethodnom periodu 37.704 djece ostavarilo pravo na dodatak za djecu do šest godina, što ukupno sa djecom do 18 godina čini 114.015 djece.

– Ovdje naglašavamo da će ovih 37.704 rješenja za djecu koja su ostvarila pravo na dodatak za djecu do šest godina, po službenoj dužnosti, odnosno bez podnošenja zahtjeva od strane roditelja/staratelja, biti produžena do njihove navršene 18 godine. Ovom broju treba da se doda 12.791 djece koja su dodatak za djecu (u uvećanom iznosu) ostvarila po drugim osnovama: korisnici prava na materijalno obezbjeđenje, dodatka za njegu i pomoć, ličnu invalidninu, djeca bez roditeljskog staranja i dijete čiji je roditelj u postupku radne aktivacije – preciziraju u ovom vladinom resoru.

Prijave se podnose u svom gradu

Da biste dobili dječji dodatak, potrebno je da se prijavite u Centar za socijalni rad u opštini u kojoj je prebivalište djeteta i roditelja/staratelja na čije ime će se isplaćivati dodatak za djecu. Potrebno je da se sa ličnom kartom identifikujete u Centru i da prijemnom radniku date matične brojeve (JMB) članova vaše porodice – sve se dalje radi automatizovano, kroz e-socijalni karton.

Ukoliko su roditelji razvedeni, a dijete je povjereno na staranje jednom od roditelja, dodatak će biti isplaćivan na ime tog roditelja. Prilikom prijave u centru, potrebno je da roditelj donese na uvid dokaz (odluku nadležnog organa) da je dijete njemu/njoj povjereno na staranje, odnosno adresa prebivališta roditelja i djeteta mora biti ista.

