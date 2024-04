Za likovnie radove Maša Cupara, Katarina Kljajević i Anastasija Jašović nagrađene biciklom

Povodom 22.aprila Dana planete zemlje NVO „Da zaživi selo“, danas je, dodjelio nagrade učesnicima likovnog konkursa „Vozači štite životnu sredinu“. Nagradu bicikl dobile su Maša Cupara, Katarina Kljajević i Anastasija Jašović. U holu JU Centar za kulturu Pljevlja su izloženi svi pristigli radovi i napravljena mini izložba a više učesnika su dobili pohvale. Na konkurs je pristiglo 138 radova razvrstanih u tri kategorije: prva od I do III razreda gdje je pristigao 51 rad, druga od IV do VI razreda sa 74 rada i treća kategorija od VII do IX razreda sa ukupno 13 radova. Nagrada u I kategoriji pripala je Maši Cupari iz OŠ „Ristan Pavlović“, u II kategoriji Katarini Kljajević iz OŠ „Dušan Ivović“ Kosanica i u III kategoriji Anastasiji Jašović takođe iz OŠ „Dušan Ivović“ Kosanica. Pored nagrađenih pohvaljeno je 16 radova od čega 9 iz I kategorije, 5 radova iz II kategorije i po 2 rada iz III kategorije.

NVO „Da zaživi selo“ raspisala je likovni konkurs na temu „Vozači štite životnu sredinu“ koji je bio otvoren od 6.3. do 5.4.2024.god. Ovim pozivom bili su obuhvaćeni svi osnovci pljvaljskih škola gradskog i seoskog područja koji su podijeljeni u tri kategorije.

Tročlani žiri koji su činili: Aleksandar Ostojić akademski slikar, direktor JU galerija „Vitomir Srbljanović“ predsjednik, Aleksandra Aranitović istoričarka umjetnosti i Dijana Knežević ispred NVO, nije imao ni malo lak zadatak, pa je na osnovu teme konkursa, kreativnosti, prepoznatog talenta i tehnike radova odabrao po jedan najbolji rad u svakoj od kategorija.

Predsstavnica NVO “Da zaživi selo” Dijana Knežević poručila je da realizovanim konkursomšalju poruku da je važna zdrava i čista životna okolina i prostor u kome boravimo, da barem neki posao obavljamo pješice ili biciklom, te da šetajući ili vozeći bicikl bar na kratko napravimo pauzu od mobilnog telefona ili nekog drugog ekrana.

NVO „Da zaživi selo“ iskazuje posebnu zahvalnost JU Centar za kulturu Pljevlja na ustupljenom holu i mogućnosti da se likovni radovi prezentuju posjetiocima, kao i Galeriji „Vitomir Srbljanović“ na saradnji prilikom žiriranja.

Ovaj likovni konkurs i dodjela nagrada našim najboljim likovnim stvaraocina osnovnih škola samo je jedna od aktivnosti koju realizuje NVO „Da zaživi selo“ u sklopu projekta „Vozači za zeleniji saobraćaj“ koji je podržalo Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Crne Gore.

Rad Maše Cupare

Rad Katarine Kljajević