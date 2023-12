Za objavu popisnice prijeti i zatvor do godinu

Popisnice sa aktuelnog popisa stanovništva juče i danas ređaju se na društvenim mrežama, prvenstveno Tviteru. Za ovo je Krivičnim zakonikom Crne Gore predviđena novčana ili kazna zatvora do jedne godine. Sagovornici Portala RTCG saglasni su da bi policija i tužilaštvo trebalo da reaguju.

(Foto: RTCG)

Član Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama (AZLP) Zoran Vujičić podsjetio je da je objavljivanje podataka sa popisnica obuhvaćeno Zakonom o prekšajima, te da to je upravna mjera koja se ne goni po službenoj dužnosti, već su organi koji sprovode popis dužni da prijave ove i slične pojave.

Kad su u pitanju krivična djela zloupotreba ličnih podataka, Vujačić ukazuje na odredbe člana 176. do 183. Krivičnog zakonika.

„(1) Ko podatke o ličnosti koji se prikupljaju, obrađuju i koriste na osnovu zakona neovlašćeno pribavi, saopšti drugom ili upotrijebi u svrhu za koju nijesu namijenjeni, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (2) Kaznom iz stava 1 ovog člana kazniće se i ko protivno zakonu prikuplja podatke o ličnosti građana ili tako prikupljene podatke koristi. (3) Ko neovlašćeno preuzme identitet drugog lica i pod imenom tog lica koristi neko njegovo pravo ili stekne za sebe ili drugoga korist ili korišćenjem njegovog identiteta zadre u lični život tog lica ili naruši njegovo lično dostojanstvo ili mu nanese kakvu štetu, kazniće se zatvorom do jedne godine. (4) Ako djelo iz st. 1 i 3 ovog člana učini službeno lice u vršenju službe, kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine“, piše u Krivičnom zakoniku.

Advokat Veselin Radulović takođe ističe da je objavljivanje popisnica prekršaj.

Za Portal RTCG kaže da je, na žalost, to možda i bilo očekivano.

„Svjedočili smo jednoj neprimjerenoj kampanji i prije popisa, koja se sada na ovaj način nastavlja i tokom popisa. Sve ovo dodatno potvrđuje da tzv. identitetska pitanja ne bi ni trebala da budu dio popisa jer smo mi jedno nezrelo društvo u kome političke partije i njihovi neodgovorni funkcioneri, u nedostatku argumenata da nešto dobro ponude građanima, podstiču na podjele i podstrekavaju građane da vrše kažnjiva djela“, dodaje Radulović.

Popis stanovništva i domaćinstava u Crnoj Gori počeo je juče. Planirano je da traje 15 dana, ali je moguće da bude produžen za još nekoliko dana.

Zakonom o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova je predviđeno da budu obuhvaćeni crnogorski državljani koji imaju prebivalište ili boravište u Crnoj Gori bez obzira da li su prisutni u mjestu stanovanja ili privremeno borave u drugom mjestu u Crnoj Gori ili u drugoj državi, kao stranci koji imaju odobren stalni ili privremeni boravak u Crnoj Gori, domaćinstva; stanovi i druge nastanjene prostorije.

Popis ne obuhvata diplomatsko osoblje stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava u Crnoj Gori, predstavnike međunarodnih organizacija i tijela koji imaju diplomatski status, kao ni članove njihovih užih porodica koji sa njima borave u Crnoj Gori.

A za sva pitanja i nedoumice vezane za popis, građani mogu uputiti pozivom na brojeve info centra: 020/230-811 i 068/851-500 svakog dana od osam do 20 sati.

Izvor-rtcg