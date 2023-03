Za obnovu drvoprerade neophodno da osmadeset odsto posječenog drveta ostaje drvoprerađivačima u Foči

Fali radna snaga i drvo za preradu

Da bi se unaprijedila drvoprerada u Foči iz Udruženja drvoprerađivača ovog grada tvrde da je neophodno veće količine sirovine zadržati na ovom području, obezbjediti što veći broj kvalifikovane radne snage i raditi na izgradnji putne infrastrukture kako bi se olakšalo dopremanje oblove građe do pogona za preradu. Iz ovog Udruženja prvenstveno pozivaju Vladu Republike Srpske da izmijeni pravilnik o raspodjeli drvnih sortimenata, jer kako kažu nije pravično da od devedeset hiljada kubika drveta, koje se posječe na godišnjem nivou, za drvoprerađivače u Foči ostane oko trideset odsto. Ostale količine drveta se odvoze u neke druge sredine, gdje nema šuma, ali se razvila drvoprerada.

-Mi smo upravo osnovali Udruženje drvoprerađivača kako bi, kroz razgovore sa predstavnicima Vlade, došli do promjene Pravilnika i kako bi omogućili da od 90 hiljada kubika drveta osamdeset odsto ostane za drvoprerađivače u Foči, kaže predsjednik pomenutog Udruženja Goran Đuković i ističe da je neophodno stvoriti bolje uslove za drvoprerađivače kako bi se drvoprerada unaprijedila.

On napominje da je nekada u Foči u Kombinatu drvoprerade „Maglić“ bilo zaposleno oko četiri i po hiljade ljudi, te da je drvoprerada bila na izuzetno visokom nivou, a da je sada u tom poslu zaposleno oko 300 radnika.



-U Udruženju drvoprerađivača imamo 31 preduzeće. Direktno na drvopreradi radi 15 preduzeća, gdje je zaposleno oko 200 radnika. Postoji i deset preduzeća koja se bave sječom i izvozom drveta iz šume, kao i nekoliko preduzeća koja se bave transportom drveta iz seoskih područja do Foče. Preduzeća koja se bave sječom i transportom, zapošljavaju oko 100 radnika, kazao nam je Đuković i istakao da drvoprerađivači, da bi se takva situacija promijenila, moraju imati više sirovine i mora postojati više kvalifikovane radne snage. On napominje da fočanski drvoprerađivači imaju kapacitet da prerade cjelokupnu drvnu masu koja se posječe, ali priznaje da se poslednjih godina u Foči najčešće vrši primarna prerada, odnosno rezanje građe, kao i proizvodnja peleta i cijepanog drveta.

-Bavimo se najčešće primarnom preradom drveta, ali sve je više onih koji unapređuju proizvodnju, gdje se dolazi do finalnog proizvoda, kaže Đuković i pojašnjava da kada je u pitanju radna snaga da zvanični podaci o broju nezaposlenih ne odgovaraju realnom stanju.

-Na evidenciji nezaposlenih lica nalaze se brojna imena samo fiktivno, odnosno mnogi ti ljudi već rade neke poslove u Crnoj Gori, Srbiji, Rusiji ili negdje drugo i nisu u Foči. Znači mi na te ljude ne možemo računati i nama fali radne snage, kazao je Đuković i dodao da bi se moralo više raditi na školovanju potrebnog kadra, te da bi Vlada Republike Srpske trebalo da prihvati njihove primjedbe na pomenuti pravilnik.

-Ako bi se desilo da našim drvoprerađivačima ostaje osamdeset odsto sirovine, onda bi mi sigurno mogli da uvećamo za tri puta proizvodne kapacitete i da isto toliko uvećamo broj zaposlenih, kazao je Đuković i dodao da je prošlogodišnji i ovogodišnji rast cijena proizvoda od drveta omogućio bolje uslove za rad.



Samo uvećanje cijena proizvoda je oko 80 odsto, ali je i Uprava šuma Republike Srpske uvećala cijene drveta za 25 procenata. Đuković kaže da su porasle cijene goriva i radne snage, ali da su uslovi za rad bolji.

-Imamo maržu od nekih 15 odsto, što garantuje neku sigurnost u ulaganju i u proizvodnji. Sama drvoprerada je niskoprofitna privredna grana i ne daje neku veliku mogućnost za zaradu, kazao je Đuković. On pojašnjava da Uprava šuma vrši prodaju drveta nakon što se izvrši sječa i izvlačenje stabala iz šume na puteve.

-Ulazna sirovina, koja se dobija na putu, košta od 140 do 205 KM po kubiku. Prosječna cijena je 180 KM odnosno 90 eura, kazao je Đuković.

U svakom slučaju ostaje da se vidi kako će postupiti Vlada Republike Srpske i hoće li drvoprerađivači iz Foče dobiti tražene količine drveta, kako bi proširili i unaprijedili proizvodnju. Jedno je ipak sigurno da u drvopreradi više nikada neće biti zaposleno četiri i po hiljade ljudi, kako je bio slučaj kada je radio Kombinat „Maglić“.

Poginulo 700 boraca

Kada je u pitanju posticaj za unapređenje proizvodnje, predsjednik Udruženja drvoprerađivača Goran Đuković kaže da istih gotovo da nije bilo. Posticaj za zapošljavanje je bio usmjeren kako bi se pomoglo porodicama poginulih boraca tokom građanskog rata u Bi H.

-Posticaji za proizvodnju su najčešće išli preko Zavoda za zapošljavanje i te mjere su bile usmjerene za zapošljavanje djece poginulih boraca tokom rata, kaže Đuković i pojašnjava da je iz Foče stradao veliki broj boraca.

-U ovom ratu je poginulo iz ove opštine 700 boraca, kazao je Đuković.

Za 27 godina izgubili oko 10 hiljada stanovnika

Tokom poslednjih 27 godina broj stanovnika na području Opštine Foča smanjio se za oko deset hiljada. Takav podatak govori i zbog čega se trenutno drvoprerađivači žale na nedostatak radne snage.

-Po završetku rata 1995. godine u našoj opštini je bilo 27 hiljada stanovnika. Mnogi od njih su došli iz drugih sredina i nakon kraćeg zadržavanja uputili su se u druge krajeve, kazao je Đuković i dodao da je posebno bez stanovništva ostao najbogatiji dio sa šumama.

-Plato Čelebića, koji ima najkvalitetnije šume, ostao je bez najvećeg broja stanovnika. Tako je 1981/82 školske godine u tamošnjoj osnovnoj školi bilo 810 đaka a trenutno škola ne radi, kazao je Đuković i uputio zamjerku zbog neizgradnje puteva na ovom području.

-Sa ovog područja stanovništvo, usled loših puteva, odlazilo je još od sedamdesetih godina prošlog vijeka i samo u Beograd se odselilo oko sedam hiljada ljudi, kazao je Đuković.

