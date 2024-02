Za rad nedjeljom dodatni slobodan dan i uvećana dnevnica

Vraćanje radne nedjelje tokom turističke sezone u određenoj mjeri će doprinijeti povećanju ekonomske aktivnosti i boljoj valorizaciji turističke sezone, ocjenjuju u Uniji poslodavaca Crne Gore (UPCG). Unija slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG) kaže da je nedopustivo da su o ovom predlogu saznali iz medija.

U komentaru na najavu Ministarstva ekonomije koje Izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini planira da se ponovo uvede radna nedjelja u trgovinama, u UPCG kažu da pozdravljaju istu.

„U UPCG pozdravljamo ovu najavu budući da je ona rezultat kompromisa Vlade, sindikata i poslodavaca koji je postignut na Socijalnom savjetu Crne Gore, te potvrda da se socijalnim dijalogom može do zajedničkih ciljeva socijalnih partnera. Vjerujemo takođe da će ovo rješenje biti usvojeno a sigurni smo da će u odgovarajućoj mjeri doprinijeti povećanju ekonomske aktivnosti i boljoj valorizaciji turističke sezone“, kazao je u izjavi za Portal RTCG predstavnik UPCG Filip Lazović.

USSCG se protivi činjenici što je Ministarstvo ekonomskog razvoja, bez kako kažu, prethodne konsulatacije sa socijalnim partnerima, Sekretarijatu za zakonodavstvu uputilo Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini.

„Imajući u vidu da se radi o jednom od najsenzibilnijih pitanja za svijet rada, u vezi sa kojim su vođeni dugogodišnji i iscrpljujući pregovori na nivou socijalnih partnera i prethodnih Vlada, najmanje što se očekivalo jeste da ponovno otvaranje ovog pitanja bude na stolu pred socijalnim partnerima“, navodi se u saopštenju USSCG.

Dodaju da dodatno zabrinjava spoznaja nedovoljne koordinacije između relevantnih vladinih resora, pa tako Ministarstvo ekonomskog razvoja preduzima konkretne korake na izmjeni Zakona o unutrašnjoj trgovini u trenutku kada je zakazana sjednica Socijalnog savjeta na kojoj je, na zahtjev poslodavačkog udruženja, na dnevni red stavljena ova tema.

„USSCG cijeni neprihvatljivim i nedopustivim da se socijalni partneri o aktivnostima jednog ministarstva, koje imaju direktni uticaj na zaposlene i tržište rada, upoznaju putem sredstava javnog informisanja, a ne neposredno. Prethodno, čak i u situaciji kada se radi o nečemu o čemu je na nivou socijalnih partnera postojala saglasnost u prethodnom periodu. Okolnosti se mijenjaju, mijenja se sam društveni i poslovni ambijent, pa u tom smislu podložni promjenama mogu biti i ranije zauzeti stavovi socijalnih partnera“, saopšteno je iz USSG.

Tvrde da je USSCG je prethodne dvije godine uložila ogroman napor pa i žrtvu da, uvažavajući činjenične i aktuelne potrebe naše ekonomije (turistička zemlja, održivost malih i srednjih preduzeća u djelatnosti trgovine…), iznađe kompromisno rješenje koje bi bilo testirano u toku jedne godine i koje bi zaposlenima u trgovini garantovalo još veći stepen zaštite prava na slobodan dan u toku sedmice.

„No, kompromisni predlozi najprije nijesu bili prihvatljivi za one koji su bili najglasniji u ukidanju neradne nedjelje, dok su kasnije postignuti kompromis socijalnih partnera unaprijed na propast osudili poslanici/ce u Skupštini Crne Gore. Bez obzira na ranije iskazanu spremnost da se iznađe kompromisno rješenje po pitanju neradne nedjelje koje bi u prvom redu bilo u interesu zaposlenih, a onda i same države, USSCG će insistirati da ovo pitanje bude, prije dostavljanja Parlamentu, u isključivoj nadležnosti socijalnih partnera, odnosno Socijalnog savjeta Crne Gore“, kaže se u reagovanju.

Nedjeljom bi radila jedna trgovina u opštini

Podsjetimo, ministarstvo čeka mišljenje Sekretarijata za zakonodavstvo u vezi izmjena i dopuna zakona, nakon čega će biti upućen Vladi na utvrđivanje i Skupštini na usvajanje.

Izmjenama se predviđa uvođenje izuzeća od zabrane obavljanja djelatnosti trgovine na veliko i trgovina na malo nedjeljom.

„U skladu sa navedenim izuzećima trgovina na veliko i trgovina na malo moći će se obavljati nedjeljom u periodu od 1. juna do 31. avgusta i 1. decembra do 31. januara u vremenu od 7 do 15 časova ili 15 do 23 časa, a u prodajnim objektima smještenim u okviru trgovačkih centara u vremenu od 10 do 18 časova“, navodi se u predlogu resornog ministarstva.

U dokumentu u koji je Portal RTCG imao uvid navodi se da će trgovci će biti u mogućnosti da trgovinu na veliko i/ili trgovinu na malo obavljaju samo u jednom prodajnom objektu na teritoriji pojedine (jedne) jedinice lokalne samouprave.

„Takođe biće u obavezi da nadležni inspekcijski organ obavijeste u kom će prodajnom objektu obavljati trgovinu, kao i u kom vremenu, najkasnije 15 dana prije početka obavljanja trgovine. Takođe propisana mogućnost da trgovac u slučaju nastupanja izuzetnih okolnosti koje direktno prouzrukuju nemogućnost obavljanja trgovine u objektu koji je bio prvobitno određen, mogu promijeniti taj prodajni objekat o čemu su dužni da obavijeste nadležni inspekcijski organ bez odlaganja, a najkasnije tri dana nakon nastupanja navedenih okolnosti“, navodi se u predlog izmjena.

Piše da se u cilju dodatne zaštite prava zaposlenih uvodi obaveza trgovca da zaposlenom koji obavlja rad nedeljom omogući da kao dan sedmičnog odmora koristi prvu narednu subotu.

