Za rekonstrukciju TE potrošena 22 miliona

Završeno je 75 odsto građevinskih radova na ekološkoj rekonstrukciji Termoelektrane Pljevlja (TE), saopštio je državni sekretar Ministarstva kapitalnih investicija (MKI) Admir Šahmanović.

– Do sada je utrošeno ukupno 41 odsto finansijskih sredstava. Ukupna vrijednost projekta ekološke rekonstrukcije TE Pljevlja je 54 miliona eura – kazao je Šahmanović na sjednici Vlade.

To znači da je do sada za projekat ekološke rekonstrukcije TE Pljevlja utrošeno malo preko 22 miliona eura. Radovi na ekološkoj rekonstrukciji TE Pljevlja počeli su 27. aprila prošle godine, a planirano je da traju do 15 oktobra 2024. godine, kada je planirano da sva postrojenja budu puštena u probni rad.

Rekonstrukciju radi konzorcijum koji čine kineska kompanija DEC Internešenal, Bemaks, BB solar i Permonte.

Šahmanović je kazao i da je toplifikacija projekat od javnog interesa, što je ubrzalo procedure.

– Projekat izgradnje toplovoda podijeljen je u tri faze, a u toku su radovi na prvoj fazi, u ukupnom iznosu od 2,5 miliona, koje je obezbijedila EPCG. Osnovni cilj projekta je ekološki aspekt – zaštita životne sredine, što se ogleda u gašenju šest postojećih najvećih kotlarnica u centru grada (prva faza projekta) i stvaranju uslova za novih 20 priključaka budućih zona toplifikacije. Opština Pljevlja je budžetom za 2022. godinu obezbijedila oko 80.000 eura za projekat toplifikacije i eksproprijaciju zemljišta, a budžetom za 2023. godinu ovaj iznos je povećala na 100.000 eura. Uprava za kapitalne projekte je u 2022. godini iz kapitalnog budžeta za 2022. godinu za ovu namjenu obezbijedila iznos od 228.371 euro, dok je kapitalnim budžetom za 2023. godinu za realizaciju druge i treće dionice izdvojila 2,5 miliona. Nakon revizije Glavnog projekta druge i treće faze – dionice i utvrđivanja potrebnih finansijskih sredstava za završetak cjelokupnog projekta izgradnje primarnog toplovoda, iz kapitalnog budžeta će se obezbijediti i preostala potrebna sredstva – saopštili su iz Vlade.

Izvor-dan