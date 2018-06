Za RTV Pljevlja do sada sakupljeno preko 130.000 evra

RTV CG, opština Pljevlja i Privredna komora Crne Gore organizovale su sinoć u Milet bašti donatorsko veče za pomoć RTV Pljevlja. Do sada je za RTV Pljevlja prikupljeno preko130.000 evra. Mnogobrojne firme iz Pljevalja, pojedine kompanije kao i neke opštine iz Crne Gore uplatile su novčana sredstva za pomoć.

Mirko Đačić, predsjednik opštine, kazao je da je akcija za pomoć RTV Pljevlja uspjela.

– Prva interventa pomoć stigla je od Vlade Crne Gore, zatim od Rudnika uglja, Elektroprivrede, Agencije za elektronske medije, nekoliko opština, preduzeća sa lokalnog nivoa i iz Podgorice. Od prvog usmjerenja Vlade Crne gore do večerašnje donatorske večeri sakupljeno je preko 130.000 evra. To sada garantuje da TV Pljevlja ima sve šanse da potpuno stane na noge i da se stabilizuje. To je ono što smo čekali godinama s obzirom da je ovih 12 godina poslovanja TV Pljevlja obilježilo 12 godina kvalitetnog rada – istakao je Đačić i dodao da su juče otvorene ponude za radove na sanaciji zgrade društveno-političkih organizacija, a u toku je i izrada projektne dokumentacije za novu TV Pljevlja u zgradi Akademskog centra.