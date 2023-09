Za šest godina crnogorski kriminalci uhvaćeni u švercu 41,7 tona kokaina

Crnogorski državljani učestvovovali su, a u nekim slučajevima bili i organizatori, kokainskih pošiljki od ukupno 41,7 tona od 2017. godine do jeseni 2023.godine na globalnom nivou. To proizilazi iz zvaničnih policijskih i tužilačkih informacija o zapljenama kokaina u tom periodu u više država. Portal RTCG donosi pregled glavnih akcija i zapljena. A kada se saberu sve količine koje su oduzele policijske agencije, dolazi se do ukupno 41,7 tona kokaina koji su švercovali crnogorski državljani. Radi se o 11 velikih kokainskih pošiljki koje su „padale“ od SAD do Australije.

Najvažnija zapljena odigrala se u junu 2019. godine, u Filadelfiji, u Sjedinjenim Američkim Državama. Naime, na brodu „MSC Gayane“ zaplijenjeno je oko 20 tona kokaina (vrijednosti oko 1, 5 milijardi dolara) i uhapšeno pet crnogorskih pomoraca. Osuđeni su na zatvorske kazne.

Prošle godine u Majamiju zbog ovog slučaja po nalogu tužilaca iz Njujorka uhapšen je Goran Gogić iz Crne Gore. Optužen je pred sudom u Njujorku a tužioci ga terete za organizovani kriminal, šverc i koordinaciju između kolumbijskih kartela i mornara. Osim šverca u Filadelfiji, američki tužioci terete Gogića i za događaj iz februara 2019. kada je na brodu „MSC Carlotta“ u Njujorku zaplijenjeno oko 1,4 tone kokaina. Glavne stavke optužnice protiv Gogića objavilo je na svom sajtu Ministarstvo pravde u SAD.

Uz to, Gogić se tereti i za šverc oko 540 kilograma kokaina koji je polovinom marta 2019. godine zaplijenjen na brodu „MSC Desiree“ u Filadelfiji.

Najnovije informacije o postupku koji se vodi protiv Gogića u Njujorku ukazuju da je on započeo pregovore o sklapanju sporazuma o priznanju krivice. Da li je konkretan dogovor sa tužiocima i postignut, zasad nije poznato.

Na Azorskim ostrvima, u porugalskim vodama, u septembru 2018. godine zaplijenjeno je 840 kilograma kokaina na brodu „Florida“ a uhapšena su dva crnogorska državljana.

Još jedan slučaj u Portugalu bio je posebno bitan. Naime, šest tona kokaina zaplijenila je policija maja 2019. godine na brodu “Yemaya”, u blizini Azorskih ostrva. Uhapšen je jedan pomorac iz Crne Gore.

Nije to sve, jer je portugalska policija zaplijenila oko 800 kilograma kokaina avgusta 2019. na jedrilici “Seascope”, koja je plovila ka luci Porto. I taj slučaj je dovođen u vezu sa crnogorskim podzemljem.

https://youtube.com/watch?v=UB5beRjAKmk%3Fsi%3DZgfdKxY445OJ1BPw

U njemačkoj luci Hamburg u maju 2020. policija je zaplijenila pola tone kokaina na brodu „Budva“ koji je plovio pod crnogorskom zastavom. Zbog šverca je uhapšen ali potom i pušten pomorac iz Crne Gore.

Interesantan događaj zbio se kod obala Venecuele. Preko pet tona kokaina u februaru 2020. godine policija je zaplijenila je na brodu „Ares” i uhapsila 11 crnogorskih državljana. Sve je urađeno uz pomoć američke DEA i holandske policije.

Tu je i poznati slučaj na Zelenortskim ostrvima (Kabo Verde). Tamošnja policija je u aprilu 2022. zaplijenila više od 5,6 tona kokaina na ribarskom brodu ”Alkatraz”, koji je iz Brazila plovio u luku Praja, na obali Zapadne Afrike. Akcija je sprovedena uz pomoć američke DEA, ali i Interpola. Tom prilikom uhapšena su i dvojica crnogorskih državljana, a osam mjeseci kasnije osuđeni su na po 12 godina zatvora, uz pet brazilskih državljana. Identitet uhapšenih crnogorskih državljana do danas nije saopšten.

Šverc droge u režiji crnogorskih kriminalaca stigao je i do daleke Australije. Federalna australijska policija je u maju 2022. godine kod grada Pilbara zaplijenila 320 kilograma kokaina vrijednog, prema pisanju tamošnjih medija, oko 130 miliona dolara. Uhapšen je kapetan međunarodnog broda „Interlink Veraciti“ iz Crne Gore.

U maju ove godine, australijska policija uhapsila je više članova posade broda „St Pinot“, na kojem je u luci Kvinana pronađeno oko 800 kilograma kokaina. Dvojica crnogorskih pomoraca optuženi su za umiješanost u šverc kokaina iz Južne Amerike u Zapadnu Australiju. Tamošnji tužioci tvrde da su crnogorski državljani znali da se droga nalazi na brodu, i da su planirali da je bace u more kako bi je pokupila druga kriminalna grupa.

Podsjetimo, krajem avgusta Globalna inicijativa za borbu protiv transnacionalnog kriminala (GI-TOC) navela je da su škaljarski i kavački klanovi moćne kriminalne organizacije iz Crne Gore koje se bave globalnom trgovinom kokainom. Njihov krvavi sukob doveo je do smrti više od 60 ljudi od kada je započeo 2015. godine. Nekoliko ključnih članova je ili mrtvo ili u bjekstvu ili u pritvoru, što bi moglo da utiče na odnose moći klanova i njihov udio u ilegalnom poslovanju, ističe se u toj analizi Globalne inicijative za borbu protiv organizovanog kriminala.

Izvor-rtcg