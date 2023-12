Za sjutra crveni i narandžasti meteoalarm: Olujni vjetar orkanske jačine, na sjeveru snijeg

Hidrometeorološki zavod izdao je za sjutra crveni i narandžasti meteoalarm zbog vremenskih prilika koje nas očekuju na području cijele Crne Gore. Kako je navjavljeno, duvaće olujni i moguće vjetar orkanske jačine.

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, u južnim predjelima sjutra će biti promjenljivo oblačno, na primorju uz više sunčanih perioda, a u kontinentalnim predjelima uz više oblaka.

Na sjeveru oblačno, uz povremeno slab snijeg, a u nižim predjelima moguća i susnježica. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni, umjeren do jak, u drugom dijelu dana i tokom noći olujne jačine. Jutarnja temperatura vazduha od -2 do 12, najviša dnevna od -1 do 16 stepeni.

U Podgorici umjereno do pretežno oblačno uz nešto sunčanih perioda. Vjetar sjeveroistočni umjeren i jak u drugom dijelu dana i tokom noći olujne, a moguće i orkanske jačine. Jutarnja temperatura vazduha oko 9, najviša dnevna do 13 stepeni.

Izvor-cdm