Za trojke 3000, za razvoj preduzetništva 10.000 evra

Najava sjednice SO PLjevlja

Porodilje iz Pljevalja od lokalne uprave dobijaće uvećane naknade za novorođenčad, od 22.3.2019. godine za kada je zakazana sjednica Skupštine opštine Pljevlja. Prema predlogu odluke o jednokratnim socijalnim davanjima, umjesto dosadašnjih 63 eura po novorođenčetu davaće se za prvo dijete 150 evra, za drugo 250, za treće 400, a za četvrto i peto 500 eura. Kada se rode blizanci iz lokalnog Budžeta biće izdvojeno 1.500 evra, a za trojke će dobiti 3.000 evra

Od 25 tačaka dvenog reda 13 se odnosi na imenovanja odbora direktora javnih ustanova I preduzeća, kao i izmjene u skupštinskim odborima.

U predlogu odluke o načinu raspodjele sredstava za razvoj preduzetništva, turizma I razvoj ženskog preduzetništva navode da će javnim konkursom raspodijeliti 10.000 evra kao podršku za prevazilaženje problema nezaposlenosti.

Predložena je izmjena odluke o zaradama lokalnih funkcionera I dodaje se nova funkcija sekretar Skupštine I utvrđuje koeficijent zarade 14,70 dok se predsjedniku opštine umjesto 18,40 umanjuje na 17,29.

U predlogu odluke o korišćenju sredstava tekuće I stalne budžetske reserve, koja iznosi 2 odsto od ukupnih primitaka opštine, predviđa da se tekuća sredstva kao pomoć fizičkim licima mogu koristi za liječenje do 1.000 evra, školovanje do 400 evra, poboljšanje materijalne situacije do 500 evra, požara, vremenskih nepogoda I nepredviđenih situacija do 1.500 evra. U izuzetnim situacijama predsjednik opštine može, na zahtjev korisnika, uvećati pomoć do iznosa od 5.000 evra, uz obrazloženje odluke.

Odbornici će razmatrati predlog odluke o kupovini udjela od 161.650 evra (ili 2,44 odsto) u kapitalu SC “Ada”od ŠPADA u stečaju, kako bi opština uvećala dosadašnji udio od 10,45 odsto kapitala, dok je većinski vlasnik sportskog centra Vlada CG. Ponuđen je I Predlog odluke o lokalnom akcionom planu invaliditeta 2019-2021 kao I odluka o ustanovljenju službenosti na 30m2 zemljišta u korist CGES radi izgradnje elektrovoda, uz naknadu koju odredi ovlašćeni procjenjivač.

Predložena je odluka o davanju na privremeno korišćenje 1125m2 zemljišta u DUP “Stražica” FK “Breznica” za podizanje privremenog objekata -sportske balon hale.

Sa postojećom mehanizacijom preduzeće Lokalni putevi teško može održavati 81 putni pravac u dužini 492,57 km, od čega je asfaltirano 195 km, zbog čega se predlaže odluka o saglasnosti na angažovanje trećih lica za održavanje opštinskih I nekategorisanih puteva, putem javnog tendera.

Opštinska Komisija za procijenu štete od elementarnih nepogoda za prošlu godinu utvrdila je za 21 fizičko lice iznos od 72.000 evra, pri čemu je najveći iznos 22.060 evra za požar na stambenom objektu Ratomira Vujanovića a najniži 596 evra za štetu od udara groma na stambenom objektu Vere Čvorović.

Programom uređenja prostora za 2019. godinu koji se finansiraju iz lokalnog Budžeta, Direkcije javnih radova I grantova planirano je preko 14,6 miliona evra, od čega za rekonstrukciju I izgradnju regionalnih puteva 4 miliona, za gradsku toplanu 3,8 miliona evra I za vrtić na Gukama 840.000 evra.

Umjesto Zorana Gospića u dva odbora predloženo je imenovanje Momira Cvijovića. Za predsjednik Savjeta za davanje predloga naziva ulica predložen je Mersudin Halilović umjesto Nataše Marković. U Odboru za finansije umjesto Vlada MIlinkovića I Anele Kriještorac predloženi su Avdo Ajanović I Nada Borović.

Predlozi rješenja o imenovanjima odbora direktora I savjeta: