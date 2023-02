Za vikend memorijalna trka „Nikola Asanović“

Auto moto sportski klub AP Sport iz Pljevalja privodi kraju pripreme za organizaciju revijalno turističke zimske auto trke „Memorijal Nikola Asanović“, u znak sjećanja na tragično stradalog šampiona Centralne Evrope i višestrukog prvaka Crne Gore u automobilizmu, koji je poginuo u septembru u teškom udesu.

Veliki šampion u protekloj sezoni bio je član pljevaljskog kluba.

U nedjelju 12. februara na dionici puta Dajevića Han-Rudnica voziće se skraćena staza od 3 kilometra zbog zimskih uslova vožnje. A organizatori iz pljevaljskog kluba završavaju sve pripremne radnje kako bi bili uspješni domaćini takmičenja posvećenog velikom sportskom asu.

„Osim domaćih sportskih vozača očekujemo i takmičare iz klubova, odnosno zemalja iz regiona. Iz Srbije i sa Kosova već su stigle prijave. Zbog snijega i leda trka će biti održana na skraćenoj stazi u odnosu na onu našu tradicionalnu dužinu na kojoj smo prošle godine ponovo bili dobri domaćini na trci šampionata CEZ-a. Zavisno od vremenskih prilika u nedjelju dužinu staze možemo i korigovati“, ističe predsjednik AMSK AP Sport Miki Plakalo i dodaje da će od avgustovske trke poznata staza nositi ime Nikole Asanovića.

Organizatori očekuju da će se na stazi pojaviti 40-tak sportskih vozača koji će biti podijeljeni u 4 grupe: A,B, C i D.

„U Grupi A takmičiće se vozači sa automobilima do 999 kubika, a imaćemo i klase do 1200, 1400, 1600, 2000 i iznad 2000 kubnih centimetara. U Grupu B uvrstićemo terence do 1700 i iznad 1700 kubika. U Grupi C imaćemo konkurenciju do 2500 i preko 2500 kubika. Vozila ATV i UTV svrstana su u Grupu D“, poručio je prvi čovjek pljevaljskog kluba Miki Plakalo