Žabljak, Gornja Bukovica i Kosanica najhladnija mjesta u Crnoj Gori – Slijede ledeni dani

Jutros su prema izvještaju Zavoda za meteorologiju i seizmologiju Crne Gore, Žabljak, Gornja Bukovica i Kosanica najhladnija mjesta u Crnoj Gori. Na Žabljaku je prema informacijama Zavoda za meteorologiju i seizmologiju Crne Gore u 6:40h izmjerena temperatura od minus 9 stepeni celzijusovih, u Gornjoj Bukovici u 6 časova minus 7,9 stepeni celzijusovih dok je na Kosanici u 6 časova izmjerena temperatura od minus 7.8 stepeni celzijusovih. U Pljevljima je u 6:30 časova temperatura iznosila -3,8 °C.

Sa mjerne stanice u Gagovića imanju izmjerene koncentracije štetnih materija su u zakonom predviđenim okvirima. U toku noći u Pljevljima je padao snijeg slabog intenziteta.

Vremenska prognoza za Utorak, 09.01.2024.

U južnim predjelima sunčano, uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru, umjereno do potpuno oblačno i hladno, ponegdje uz provijavanje slabog snijega. Vjetar mjestimično umjeren do jak, ponegdje na udare i veoma jak, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperature vazduha od -5 do 13 stepen.

Izvor-pvinformer