Zabrana izlaska od 21 do 5, međugradskog prevoza vikendom, rad objekata od 7 do 18 časova

-Broj oboljelih u CG 22. novembar 2020. bio je 11.608, danas je „nešto više od 8.000“.

Direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić kazao je da trenutna epidemiološka situacija da imamo trend povećanja broja oboljelih u svim opštinama.

On je kazao da je zbog pogoršane epidemiološke situacije uvedena zabrana izlaska iz objekata stanovanja od 21 do 5 ujutro, zabranjen je putnički međugradski prevoz od petka u 21 do ponedjeljka u 5 časova, a privrednim društvima i preduzetnicima(tržni centri, prodavnice obuće i odjeće, kozmetički saloni, restorani, frizerski, kladionice, ugostiteljski objekti) radno vrijeme ograničeno je od 7 do 18 časova.

Broj oboljelih opredijelio da se uvedu posebne mjere u opštinama Budva i Tivat.U ove dvije opštine zabranjena su javna skupovi, rad privrednih društava i preduzetnika koji obavljaju ugostiteljske usluge, zabranjuje se rad trgovinama neprehrambenim uslugama (kozmetički, frizerski, kladionice, prodavnice odjeće i obuće, tržni centri).

Galić je kazao da se zabranjuje rad vaspitno obrazovnim ustanovama i da se nastava organizuje na daljinu. Zabranjene su i sve sportske manisfestacije, aktivnost u teretanama, sportskim balonima. Mjere se ne odnose na treninge profesionalnih sportista koji se redovno podvrgavaju testiranju.

Galić je izdao preporuku građanima Budve i Tivta da ne napuštaju teritoriju opštine u kojoj žive, osim iz opravdanih razloga.

Ministarka zdravlja Jelena Borovinić Bojović kazala da će nove mjere važiti 15 dana i da mogu biti i pooštrene.

„Osim ove dvije opštine koje podliježu ovakvoj vrsti mjera svaka druga opština u državi koja bi po broju aktivnih slučajeva dosegal do 2.000 ili više i u tim opštinama će biti uveden isti princip mjera. U odnosu na epidemiološki presjek na sedmodnevnom nivou biće uvedene ovakve mjere i u opštinama u kojima se desi ovakva situacija“, pojasnila je Borovinić Bojović.

Izvor vijesti