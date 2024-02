Zabrinjavajući podaci međunarodnih i domaćih organizacija: Godišnje od raka oboli više od 20 djece

Leukemija je najčešće maligno oboljenje kod djece, potom tumori mozga i kostiju, kao i limfomi, navode iz Crnogorskog društva za borbu protiv raka

U Crnoj Gori godišnje od malignih tumora oboli od 20 do 30 djece, dok se registruje do 10 smrtnih slučajeva. To je saopštilo Crnogorsko društvo za borbu protiv raka (CDBPR) povodom Međunarodnog dana djece oboljele od malignih bolesti), koji se obilježava 15. februara, na inicijativu organizacije Childhood Cancer International (CCI), nekadašnjeg Međunarodnog saveza organizacija roditelja djece oboljele od malignih bolesti.

– Podaci pokazuju da je duplo više dječaka, tj. dvije trećine naspram jedne trećine djevojčica. Najčešće dijagnoze malignih bolesti kod djece i adolescenata (0–18) u Crnoj Gori su leukemije, zatim maligni tumori mozga, kostiju i limfomi – saopštili su iz Crnogorskog društva za borbu protiv raka.

Kada se radi o preventivi, posebno se ističe da trudnice treba da izbjegavaju infekcije, isto tako zračenje nikako nije dozvoljeno, kao ni pušenje i alkohol, a pored toga buduće majke treba da vode računa o načinu ishrane i života. Istovremeno treba znati da je poslije porođaja obavezno dojenje djeteta, jer je to svakako najuspješnija preventiva za mnoge bolesti.

Na sreću, procenat izlječenja je veći nego kod odraslih i njih preko dvije trećine se izliječi, dok je preživljavanje na više od pet godina podignuto na 90 odsto zahvaljujući kombinaciji hemioterapije, hirurgije i postoperativnog praćenja djece. Najčešće maligno oboljenje kod djece je akutna leukemija, gdje je procenat izlječenja najveći, iznad 70 odsto, a terapija traje 105 nedjelja. Simptomi tog oboljenja su brzo zamaranje, bljedilo, odbijanje hrane ili sisanja, pojavljivanje modrica, tačkica na koži i upalnih infekcija koje traju duže nego što je uobičajeno – ističu u saopštenju.

Samo oko 20 odsto oboljelih ima pristup modernom liječenju

Prema procjenama međunarodnih organizacija, oko trista hiljada djece u svijetu godišnje oboli od karcinoma, od kojih se oko trećina, ili 100.000, ne uspije izboriti, dok svega 20 odsto ima pristup modernom liječenju. Karcinom je drugi najčešći uzrok smrtnosti djece u dobi od jedne do 14 godina. Interesantno je takođe da djeca koja žive u nerazvijenim zemljama čine blizu 80 odsto ukupnog broja djece na svijetu.

Cilj i svrha obilježavanja Međunarodnog dana djece oboljele od malignih bolesti je da se podstakne podizanje društvene svijesti o problematici raka kod djece i kako prepoznati bolest na vrijeme, kako se boriti i kako i na koji način svako od nas može učestvovati u stvaranju široke mreže solidarnosti u cilju pomoći i podrške oboljelim mališanima i njihovim porodicama.

Prema nedavno objavljenim podacima NVO „Feniks“ Crna Gora, godišnje oboli 15–20 djece, koja se šalju na liječenje u Beograd. Od 2006. do 2012. registrovano je oko 80 djece oboljele od dečijeg kancera, a taj broj se svake godine povećava.

– U Crnoj Gori imamo jednog hematologa, dr Maju Kavarić, koja nam pomaže, ali nakon uspostavljene dijagnoze djeca i roditelji u strahu i neizvjesnosti odlaze u Beograd, na liječenje u odgovarajućim bolnicama – saopštili su nedavno iz „Feniksa“.

Ističu da su kupili softver i reagense za određivanje nivoa methotrexata u krvi, čime bi se djeci oboljeloj od leukemije boravak u Beogradu skratio za dva mjeseca.

Rak kod djece je izlječiv u 75 odsto slučajeva. Zato ne treba tugovati nad sudbinom djece oboljele od raka, već im treba pomoći da to prebrode. Rak se liječi po svjetskim protokolima hemoterapijom, zračenjem i transplantacijom koštane srži (po potrebi) – naglašavaju iz te NVO.

Nadaju se da će kao prvo udruženje te vrste u Crnoj Gori uspjeti da pomognu svoj djeci iz Crne Gore oboljeloj od raka i njihovim porodicama.

