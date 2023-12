Zahlađenje, slab snijeg na sjeveru

U Crnoj Gori danas će biti slabog snijega na sjeveru, a na primorju se očekuje slaba kiša.

Na sjeveru biće povećane oblačnosti ponegdje uz slab snijeg. U nižim predjelima ponegdje se očekuje i slaba kiša i susnježica, uz jako zahlađenje.

Ponegdje će duvati umjeren do pojačan sjeverni vjetar.

Najviša dnevna temperatura u pojedinim mjestima i preko 15 stepeni niža u odnosu na danas.

Na jugu umjereno do pretežno oblačno, ponegdje uz malo kiše, poslijepodne ili krajem dana postepeno razvedravanje, uz mjestimično umjeren do pojačan sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Temperatura do 17 stepeni.

More će biti umjereno talasasto do talasasto. Vjetar tokom dana, umjeren do jak sjeverozapadni, a uz obalu i sjeveroistočni. Temperatura mora oko 17 stepeni.

U ponedjeljak, ujutru ili prijepodne po kotlinama magla ili niska oblačnost i umjeren do jak mraz, a tokom dana pretežno sunčano.

U utorak novo naoblačenje, kasno tokom noći ponegdje moguće slabe padavine. I dalje dosta hladno, a duvaće slab do umjeren vjetar, uglavnom, južni.

Na jugu, u ponedjeljak pretežno sunčano, u utorak umjereno do potpuno oblačno, krajem dana ili tokom noći ponegdje su moguće slabe padavine. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera.

