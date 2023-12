Zamke budzeta!!!!

Postovani gradjani Pljevalja, kao javni funkcioner i kao neko ko istinu cijeni vise od svega, ko se istinom vodi kroz cijeli život, vjerujem da sam u obavezi da i ovaj put stojeci sa te strane a drzeci do svoga dostojanstva, kao i dostojanstva Partije koju predstavljam kao predsjednik Opstinskog odbora, demantujem neistine izrečene u Skupstini Crne Gore od strane Milana Lekića, poslanika Nove Srpske Demokratije, a vezano za uplatu Opstoj Bolnici Pljevlja za nabavku nedostajuce opreme u 2023. godini.

Naime, 43. Vlada Crne Gore je donijela odluku dana 27.10.2023 godine o uplatni 300 000e Opstoj Bolnici Pljevlja za nabavku aparata, kao i da je taj novac do poslednjeg centa uplacen, a o čemu su pisali svi lokalni portali, kao i drzavni mediji, te da su tenderi za nabavku opreme već u toku.

Zbog interesa gradjana Pljevalja, moram se ovom prilikom osvrnuti i na cijelu raspravu o Budzetu za prethodnu (2023.) godinu, a sve zbog izlaganja poslanika Lekića vezano za sredstva predvidjena za našu Opstinu.

Postovani gradjani, na taj dio budžeta je djelovano amandmanski i predstavnici svih partija su bili u prilici da podnošenjem amandmana podrže kapitalne projekte u 2023. godini. Interesantno će vam biti sigurno da je jedini amandman kojim su sredstva usmjerena u Opstinu Pljevlja potekao od Kluba poslanika SNP i da se radi upravo o tih 300 000e, a koja će biti namjenski utrošena.

Pitam ovom prilikom poslanika Lekića da li su poslanici NSD, čiji je on visoki član bili u Skupstinskoj sali kada se raspravljalo o budžetu? Da li su poslanici NSD imali priliku da amandmanom djeluju i pokušaju da usmjere neka sredstva ka industrijski najbogatijoj opstini u Crnoj Gori? Da li su djelovali amandmanski? Da li su se tih dana sjetili Pljevljaka ili to čine samo pred izbore?

Poštovani gradjani Pljevalja, u vremenu kompjutera i interneta sve informacije su lako provjerljive.

Budite informisani, ne dozvolite da vam poluistinama uredjuju život!!!

Obećano – ispunjeno!!!

Dr Saša Grbović

Predsjetinik OO SNP Pljevlja