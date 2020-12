ZAPOSLENI U PLJEVALJSKOM DOMU KULTURE I DALJE RADE U HLADNIM PROSTORIJAMA

Nedostatak grijanja u pljevaljskom Domu kulture praktično je paralisalo rad ustanova kulture. Tokom prethodnih dana u Narodnoj biblioteci „Stevan Samardžić”, Zavičajnom muzeju i Umjetničkoj galeriji „Vitomir Srbljanović” zaposleni rade pored hladnih radijatora i primorani su da koriste grejna tijela na struju. U takvim uslovima nije iznenađenje ako u ustanovama kulture sretnete zaposleni sa kapuljačom na glavi i u toplim jaknama.

Zaposleni ipak neće javno da se žale na loš kvalitet grijanja, ali su brojna grejna tijela na struju i hladni radijatori sve kazali. U lokalnoj upravi su nam juče ipak pojasnili da je problem u tome što kotlarnica lokalnog preduzeća „Grijanje” nije u stanju da obezbijedi potrebnu temperaturu vode i da je rješenje problema u cjelosti u izgradnji gradske toplane.

-Ako govorimo o potpunom rješenju problema onda moramo reći da je jedini način da imamo kvalitetno grijanje u čitavom gradu izgradnja gradske toplane ili priključenje na izvor toplotne energije u Termoelektrani- kaže za „Dan” direktor Službe za izgradnju i razvoj Nenad Rubežić uz pojašnjenje da grijanje ni tokom prošle godine nije bilo na zavidnom nivou. On nam je ispričao da sada voda iz gradske kotlarnice dolazi do Doma kulture sa temperaturom od 50 stepeni, a da bi to trebalo da bude 90 stepeni i da bi uz korišćenje izmjenjivača energije imali vrelu vodu sa temperaturom od 70 stepeni. Umjesto takve situacije vrela voda direktno dolazi iz gradske kotlarnice i ne postoje izmjenjivači.

-Ovih dana slijede mnoge aktivnosti kako bi kvalitet grijanja vratili na prošlogodišnji nivo, a za konačno rješenje problema jedino rješenje je izgradnja nove gradske toplane – podvlači Rubežić.

Izvor Dan