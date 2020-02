Zapošljavamo po partijskoj liniji, izborna je godina

U ULCINJU EVIDENTNA NOVA ZAPOŠLJAVANJA UPRKOS VIŠKU ZAPOSLENIH

Gradonačelnik Ulcinja Ljoro Nrekić (DPS) kazao je da u izbornoj godini i njegova ali i druge stranke partijski zapošljavaju, iako Opština kuburi sa viškom zaposlenih.

“Opština ima oko 190 stalno zaposlenih i 90 preko. To su partijska zapošljavanja, izborna je godina i tu ne mogu puno da uradim u ovom momentu. Svaki sekretar vuče na svoju stranu ili za svoju partiju“, kazao je Nrekić za “Vijesti”, dodavši da je zatekao takvo stanje.

Upitan da li i DPS zapošljava po partijskoj liniji, Nrekić je kazao: “I naši završavaju kao i drugi“.

Nrekić je kazao da se protivi takvom načinu zapošljavanja i da će u narednom periodu uraditi sve kako bi tu pojavu suzbio.

U pojedinim sekretarijatima, poput resora komunalne policije, u posljednjih nekoliko sedmica evidentna su nova zapošljavanja…

Nrekić je kazao da nekim koalicionim partnerima DPS-a na lokalnom nivou nije drago što je baš on na toj funkciji i ocijenio da je od svih gradova u Crnoj Gori najteže biti na čelu najjužnijeg.

Potvrdio je da je, uprkos višku zaposlenih, u Opštini nastavljeno partijsko zapošljavanje, priznajući da od tog nije imun ni njegov DPS.

Kaže da nije zadovoljan radom javnih preduzeća “Morsko dobro” i Nacionalni parkovi” i tvrdi da od uvođenja višestranačja prije 30 godina Ulcinj nije imao opštinskog pravnog zastupnika koji je iskreno radio…

“Ima tu nekih koji ne žele mene, iz razloga što sam pokrenuo neke mehanizme…“, kazao je Nrekić, aludirajući na partnere iz vlasti.

Govoreći o stanju u vladajućoj koaliciji i sve jasnijem distanciranju nekih partija od predloga koji stižu iz njegovog kabineta, kazao je da, uprkos opstrukcijama, odluke izvršne vlasti prolaze u Skupštini, “makar i sa većinom glasova“.

“Svaka od partija ima svoj program, ali sam protiv onih koji se protive razvoju grada. Ima i onih koji danas pričaju jedno, a sjutra drugo. Ne volim takve ljude“.

Vlast u Ulcinju vrše DPS, Forca, Demokratska partija, Demokratska unija Albanaca, Socijaldemokrate i Bošnjačka stranka, sa 30 od ukupno 33 odbornika. U opoziciji su URA i SDP.

Uprkos svemu, Nrekić tvrdi da je “amortizer“ u vladajućoj koaliciji.

“Ja sam faktor pomirenja, neka priča šta god hoće. Znam kome smetam i znam kome bi odgovaralo da je Opština u blokadi cijeli moj mandat, ali ja sam tu da amortizujem tenzije i da prijateljima približim političke stavove važne za grad i državu“.

Podsjetio je da je Opština cijelu drugu polovinu prošle godine, “ni kriva ni dužna, bila u blokadi“, ali da je svojim autoritetom, uz pomoć saradnika i Vlade, izbjegao već viđeni bankrot.

“Zli jezici kažu da smo Borovu šumu prodali za plate. Istina je da nam je Vlada kupovinom zemljišta pomogla da izađemo iz kolapsa. Ostalo je na nivou spekulacija“.

Opština je bila u blokadi zbog pravosnažne sudske odluke na iznos od 6,4 miliona eura u korist budvanskog “Rekreatursa”. Nrekić kaže da su Budvani za šest mjeseci blokade od Opštine naplatili 3,6 miliona eura.

“Taj novac nije legao na njihov račun, nego je odlukom tužilaštva deponovan. U slučaju pozitivne odluke Ustavnog suda, u što vjerujem, novac će biti vraćen Opštini Ulcinj“.

Na pitanje zašto je Vlada čekala pola godine da pomogne i da li se maćehinski odnosi prema Ulcinju, kako tvrdi opozicija, Nrekić je kazao da premijer Duško Marković radi sve po zakonu.

“Vlada mora da radi po zakonu, kao i Opština Ulcinj. Da bi nekom dala novac, Vlada mora da ima valjanu argumentaciju. Nama je pomogla kupujući šumu treće kategorije gdje ne može ništa uraditi bez saglasnosti lokalnog parlamenta. Zato i ne stoje tvrdnje da Vlada ima maćehinski odnos prema nama. To su floskule“.

Osim u koalicionim redovima, Nrekić kaže da je suočen i sa nekad destruktivnim odnosom zajednice.

“Kada god nešto želimo da pokrenemo, naiđemo na prepreke. Evo, zadnji put morali smo da odustanemo od izgradnje fabrike bitumena u Vladimirskim Krutama jer je cijelo pitanje bilo ispolitizovano. A investitor je htio da uloži između 50 i 150 miliona eura i da zaposli najmanje 120 radnika. Zato je ovdje najteže u Crnoj Gori biti predsjednik jedne opštine“.

“Mosko dobro”, ističe, iz Ulcinja izvlači mnogo više novca nego što ulaže u grad.

“To sam i otvoreno rekao, ne može tako, ovdje imaju 57 odsto ukupne teritorije kojom gazduju u Crnoj Gori. Prirodno je da je sjedište preduzeća ovdje, a ne u Budvi. Takvom odnosu doprinose i ulcinjski kadar koji je zasjeo u njihove fotelje i koji je baš briga za Ulcinj“.

Podsjetio je na ljetošnje asfaltiranje puta u zaleđu Velike plaže, za što su u “Morskom dobru” tvrdili da nije legalno.

“Što nijesu podnijeli prijavu protiv mene? Bio je tender, nijesam mogao da mjesecima čekam odgovor Agencije za zaštitu životne sredine i iskoristio sam zakonska ovlašćenja. Uostalom, taj put ‘Morsko dobro’ je trebalo da asfaltira čim je osnovano, to je bio njihov posao. I još se bune“.

Ni “Nacionalni parkovi”, kako kaže, ne održavaju Solanu kako bi trebalo, jer ne osvježavaju Port Milenu vodom iz mora.

“Lani smo mi morali da platimo toškove struje kako bismo u kanal doveli svježu morsku vodu. To nije pravi model upravljanja, ali ja njih ne krivim niti hvalim nas jer je solana kompleksno pitanje. Vidjećemo kada mi preuzmemo u avgustu, ali ekspertska komisija koju sam formirao već radi na analizi i programu“.

Nrekić je naglasio da Opština neće moći sama da pokrene proizvodnju soli i da ne može upravljati solanom bez finansijske i ekspertske podrške Vlade.

Opština 30 godina bez istinskog pravnog zastupnika

Osvrćući se na česte blokade računa zbog izgubljenih sudskih sporova, Nrekić je kazao da Opština nikada nije imala istinskog pravnog zastupnika u zadnjih 30 godina koji je iskreno branio interese grada.

“Tako je nažalost i danas, ne mogu tu puno da uradim jer sam takvo stanje i zatekao. Evo, advokat Nušo Kalač ranije se naplatio od Opštine, ali smo kasnije dobili presudu da on nama mora da vrati uzeti novac. Sad ga nema”.

Za vrijeme njegovog mandata, u posljednjih 20 mjeseci, kako kaže, lokalna vlast uradila je puno.

“Uredno smo servisirali obaveze po reprogramima iz ranijih godina, redovno isplaćivali zarade sa doprinosima, pomogli javnim preduzećima u dijelu dugovanja, formirali Parking servis i reorganizovali neka JP u D.O.O, doveli investitora za Akva park, realizovali par projekata u saradnji sa Vladom, uskoro kreće izgradnja kanalizacione mreže za 4 naselja, u toku je tenderski postupak za projekat vodosnabdijevanja vrijedan 18 miliona eura…“.

O Štajnaker – kad stigne inicijativa SDP-a

DPS još nije dobio ponovnu inicijativu SDP-a koja otvara prostor da bivša njemačka ambasadorka Gudrun Elizabet Štajnaker bude proglašena počasnom građankom Ulcinja zbog zasluga za zaštitu solane.

“Kada dobijemo zahtjev, odredićemo se”, kazao je Nrekić.

Upitan zašto je prije dvije godine, kada je bio predsjednik Skupštine, taj zahtjev za njega bio sporan, kazao je da su tada u pitanju bile neke druge stvari.

“Ta inicijativa tada nije ni stigla na dnevni red. Ali, neko je uz ambasadorku htio za počasnog građanina još nekog. Nijesam bio za to“.