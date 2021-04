Zašto bi odbornici da smijene Odbor direktora koji spašava „Vodovod“

Sutra će se na sjednici Skupštine Opštine Pljevlja raspravljati o razrešenju članova odbora direktora “Vodovoda” koji su dali ostavke a predstavnik sindikata u Odboru direktora Hilmo Čuturić javnost I odbornike obavjestio je o zakulisnim radnjama koje su se sprovele uz pomoć članova menadžmenta a na njegovu štetu. Zbog čega će se razriješiti i preostala tri člana Odbora, koji se sve vrijeme radili u interesu Društva, što su konstatovali i potvrdili predstavnici Osnivača na poslednje dvije održane sjednice – upitao je član Odbora direktora “Vodovoda” Hilmo Čuturić, predstavnik Nezavisnog sindikata. On je zatražio od odbornika da budu na visini zadatka i u interesu svih članova Odbora direktora a naročito radnika “Vodovoda“ pravilno odluče o sastavu Odbora direktora, ističući da je tročlani Odbor svojim postupcima pokazao odgovornost I da svoje funkcije nisu zloupotrebili već dali doprinos da firma izađe iz krize, izborom VD direktora I seta odluka koji znače racionalizaciju troškova, što je potvrđeno I od strane predstavnika lokalne uprave.

Čuturić je u saopštenju za javnost poručio odbornicima da dobro razmisle o svomglasanju “jer smjenjuju i mene kao jednog sindikalnog predstavnika koji nije razriješen u skladu sa pravilnicima i Statutom Društva”, upoznajući ih da je uoutio žalbu sindikalnom predsjedniku, te da ne postoje potpisi o njgovom razrešenju, što je proslijedio i Skuštinskom odboru.

-Isti sindikalni predsjednik je sada kandidat o kojem će raspravljati cijenjeni odbornici,a isti je u domenu prevare doveo u zabludu članove sindikata i telefonskim putem obavio izjašnjavanje sa različitim razlozima uz pomoć članova menadžmenta.Inače pomenuti kandidat g-din Spajić ubrzo stiče pravo na penziju i neće uspjeti da i pored zakulisnih radnji sprovede svoje učešće u Odboru direktora do kraja mandata,već će Skupština ubrzo morati opet mjenjati istog nadam se u skladu sa pravilima i uz zakonski potpisane i ovjerene spiskove podrške članova sindikata.Poštovani odbornici nadam se da nećeti prihvatiti da budete dio ovi nepravilnosti i prevare koje će dobiti epilog na sudu,stoga još jednom apelujem da razmotrite da li je potrebno da Odbornici Skupštine Opštine ulaze u unutar sindikalne probleme i podmetanja, jer imenovanjem preostalih članova Odbora ispred Osnivača može se upravljati Društvom,a ostale nejasnoće vratiti na doradu tj.da pomenuti predsjednik Nezavisnog sindikata dostavi Skuštinskom odboru a to „NIJE“ do sada dostavio tj. spisak potpisanih radnika koji su za moje razrešenje.Ovu tvrdnju će na sudu potvrditi preko 10 članova sindikata.Vi sutra odlučujete bez ovih potpisa,pa zar Vam to ne budi sunju u ovaj proces,barem da isti vratite na doradu ,i u sledećem zasjedanju kada isti dostavi potrebne i jedine validne spiskove sa potpisima,tada izaberete kandidata – naveo je Čuturić.