Zašto ne treba pretjerivati sa konzumiranjem voća

Činjenica je da konzumiranje voća ima brojne prednosti, uključujući smanjenje rizika od kardiovaskularnih bolesti. Međutim, treba paziti da ne pretjerate.

(Foto: pixabay)

„Konzumiranje prevelike količine voća može uzrokovati da jedete manje druge hrane, koje sadrže zdrave masti i proteine. Nedostatak nutrijenata može biti jako štetno. Ukoliko odjednom pojedete previše voća, nivo šećera u krvi će se naglo povećati, zbog čega ćete ćete dodatno žudjeti za hranom i tako nastaje problem“, rekla je nutricionistkinja Boni Njuvlin za magazin Eat This, Not That.

Voće sadrži ugljene hidrate tako da je ravnoteža ključna. Treba da uzmete u obzir veličinu porcije te da voće kombinujete s nekom namirnicom koja je izvor proteina, vlakana ili zdravih masti.

„Ljudi koji imaju probleme s radom crijeva bi trebalo bi da razgovarate s ljekarom kako bi on odredio koju vrstu voća će najbolje podnijeti te da li bi trebala postojati bilo kakva organičenja u konzumiranju voća“, dodala je.

Neki vjeruju da je cijeđenje soka bolje od jedenja cijelog voća i povrća jer vaše tijelo može bolje apsorbirati hranjive tvari, a to vašem probavnom sistemu daje odmor od probave vlakana.

Kažu da cijeđenje soka može smanjiti rizik od raka, ojačati imunološki sustav, ukloniti toksine iz tijela, pomoći probavi i pomoći vam da smršate. Međutim, nema naučnih dokaza da su cijeđeni sokovi zdraviji od soka koji dobijete jedući samo voće ili povrće.

Izvor-rtcg