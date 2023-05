Urme su toliko zdrave da su skoro neophodne u našem jelovniku, a evo za šta su sve dobre.

ZAŠTO SU URME TOLIKO ZDRAVE? Otkrijte sve zdravstvene prednosti, ali i kako i koliko smete da ih jedete dnevno

Urme su toliko zdrave da su skoro neophodne u našem jelovniku, a evo za šta su sve dobre.

29.05.2023.

Za šta su urme dobre?, Foto: profimedia

U zdravstvenom i nutritivnom smislu, urme se smatraju najzdravijim voćem na planeti.

Ovo voće se smatra pravom riznicom vitamina, odlične su za odrasle, ali i za decu, a zbog uticaja na zdravlje preporučuju ga i stručnjaci. Pored značajne količine vlakana sadrže i neke važne vitamine i minerale.

Hrana bogata vlaknima se često preporučuje za dobro zdravlje creva, a i savršen je izbor za vreme posta. Vlakna mogu da budu korisna i za kontrolu šećera u krvi.

Urme su pune vlakana, ali i vitamina i minerala foto: Shutterstock

Urme su bogate i antioksidansima koji su značajni u borbi protiv bolesti. U poređenju sa sličnim vrstama voća, kao na primer sa smokvama i suvim šljivama, urme sadrže najveću količinu antioksidansa.

Još jedan razlog za konzumiranje ovog zdravog voća jeste njegova sposobnost unapređenja zdravlja našeg mozga i moždanih funkcija, piše Heatthline.

Laboratorijska istaživanja otkrila da su urme korisne za snižavanje inflamatornih markera koji prouzrokuju Alchajmerovu bolest. Potencijalna svojstva urmi koja ojačavaju mozak pripisana su njihovom sadržaju antioksidanasa za koje je poznato da smanjuju upale.

Urme su odlična zamena za slatkiše foto: Shutterstock

Urme su izvrstan prirodni zaslađivač i odlična zdrava alternativa šećeru. Predstavljaju izvor fruktoze, vrste prirodnog šećera koji se nalazi u voću. Važno je napomenuti da, iako urme imaju dosta vlakana i hranjivih sastojaka, i dalje su prilično kalorične i najbolje ih je umereno konzumirati.

Takođe, važno je pomenuti i uticaj ovog voća na zdravlje kostiju, zbog sadržaja bogatog mineralima, uključujući fosfor, kalijum, kalcijum i magnezijum, koji sprečavaju bolesti poput osteoporoze.

Brojna istraživanja navode uticaj ovog voća i na smanjenje nivoa holesterola u krvi, unapređenje izgleda i zategnutosti kože zahvaljujući vitaminima C i D, a pomažu i pri gubljenju kilograma.

Urme se često kombinuju sa drugom hranom, poput badema i maslaca od orašastih plodova. Ovo voće je vrlo ljepljivo, što ga čini korisnim kao vezivo za razne vrste poslastica, naročito onih koje ne zahtevaju pečenje.

Kako se jedu urme i koji je preporučeni dnevni unos?

Urme mogu da se jedu kao sveže i kao suve, sve zavisi šta više preferirate. U arapskim zemljama ih jedu u sklopu glavnih jela, ali ukoliko niste još uvek spremni na tako nešto, možete gricnuti par urmi u toku jednog dana.

Dovoljno je pojesti 3-4 urme dnevno foto: Shutterstock

Ono što je važno da napomenemo jeste da ne treba uzimati velike količine urmi, zbog njihovih kalorija, ali će sasvim u redu i sasvim dovoljno biti da uzmete od 3 do 4 urme dnevno. To će vam sasvim prijati i znaćete, a i vaš organizam će osetiti da niste preterali. Svakako vam u nastavku predstavljamo i veoma zanimlijv recept, koji će vas oduševiti i koji će vam pomoći da zavolite urme, ukoliko ih do sada niste voleli.

