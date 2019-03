ZAVRŠAVA SE 30 GODINA MRAKA, DOLAZI ERA SLOBODE, SLOGE I EKONOMSKOG OPORAVKA

U Pljevljima je, kod Doma vojske, 23.marta održan protest u organizaciji Demokrata, Demosa, Crnogorske, nezavisnih intelektualaca i žrtava progona DPS-a. Na protestu je učestvovalo oko tri hiljade ljudi. Ovo je šesti u nizu protest “Gotov je! Ne boj se”, čijim održavanjem je nastavljena realizacija Plana vaninstitucionalnog djelovanja gore pomenutih političkih subjekata, a koji je imao za cilj osnaživanje građanskog protesta koji će se večeras održati u Podgorici. Prisutnim građanima obratili su se: Anđa Krunić, Slobodan Mačić, Aleksa Bečić, Miodrag Lekić i Vladimir Pavićević.

Okupljenima se obratila profesorica Anđa Krunić, žrtva ucjenjivačke politike vlasti. Ona je saopštila da je poziv profesora obavezuje da djeci prenese znanje, ali i poput roditelja, da čast i dostojanstvo nemaju alternativu.

„Onima zbog kojih smo danas na ulici, ne odgovaraju mladi, obrazovani i slobodomisleći ljudi. Zato im i ove subote u ime mladosti poručujemo da nas ne mogu zaplašiti, ne mogu nas ucijeniti i ne mogu nas kupiti. Nećemo zbog njih napuštati zemlju. Ostajemo ovdje da nama i našoj djeci obezbijedimo pravičnu i slobodnu Crnu Goru. Neka naša borba danas služi na čast svim budućim generacijama“, poručila je Krunićeva.

Selektor omladinske vaterpolo reprezentacije Crne Gore, Slobodan Mačić, istakao je da je put slobode, poštenja, sloge i pomirenja zapravo put prosperiteta, i to je put kojim su hrabro išli naši preci i kada su na njemu imali veće prepreke nego što je to DPS i njihov predsjednik.

„Talenat za slobodu su pokazali i moji Kotorani 2016. godine i onda su uz slobodu dobili i bolji život i uređen grad. Vi to, nažalost, niste uspjeli da ostvarite na lokalnom nivou, upravo zbog ko zna koliko koverata, ali ja sam siguran da ćete dati ogroman doprinos u oslobađanju cijele države. Zato, Pljevljakinje i Pljevljaci: sad kad smo krenuli, sa ovog puta nema nazad. Neka nam je srećna slobodna Crna Gora“, poručio je Mačić.

Predsjednik Demokrata, Aleksa Bečić zatražio je od svih da u ovom sudbonosnom trenutku za našu otadžbinu i narod budu razumni i dodao da je „jedinstvo nezadovoljne većinske građanske Crne Gore, jedinstvo 39 poslanika opozicije, jedinstvo svih koji nijesu za kriminalnu hobotnicu naša obaveza i naša zakletva“.

Bečić je podsjetio da je prije mjesec dana stavio veto na bilo koji međusobni napad sa opozicijom i da Demokrate neće biti dio problema, već dio rješenja.

Osvrnuo se Bečić i na prihvatanje Sporazuma o budućnosti organizatora protesta od strane Demokrata: „Vidjeli ste da smo bez riječi prihvatili Sporazum koji nam je ponuđen iako ga mi nijesmo pisali. Prihvatamo unaprijed i sve dogovore orgaizatora protesta sa drugim opozicionim političkim subjektima, jer nema mjesta ličnim sujetama i mi smo uvijek bili dio rješenja. Rekao sam u Nikšiću da ko god napadne kolegu iz opozicije, napao je sve nas, jer napad na jednog je napad na sve! I to ponavljam danas u Pljevljima da bi me neki dobro čuli, zato jedinstvo, a ne podjele, zato podrška, a ne kritika, zato dogovor, a ne svađa, zato solidarnost, a ne ljubomora, zato pobjede, a ne podjele!“

Bečić je imao i par pitanja za navodne zaštitnike države koji ovih dana pozivaju na neki patriotizam i ljubav prema državi i zastavi: „Je li patriotizam krasti šume, devastirati rijeke, rasprodavati obalu i uništvavati nacionalne parkove? Je li patriotizam trovati decenijama Pljevljake? Je li patriotizam prebiti Mija Martinovića? Je li patriotizam ubiti Duška Jovanovića? Je li patriotizam pucati u ženu, novinarku, majku, Oliveru Lakić? Je li patriotizam prebiti ili ubiti nekog, pa se kriti od priznanja? To nijesu ni Crnogorci, ni Srbi, ni Bošnjaci, ni Albanci, kako god im ime bilo, to su klasične kukavice!“

Predsjednik Demokrata je dao riječ da će otvoriti tajne dosijee, da će rasvijetliti svako ubistvo… „Zato znajte izvršioci i nalogodavci, svi vi koji kao poslednje kukavice namještate, fabrikujete, trujete, prebijate, ubijate, ranjavate, pazite dobro što činite, ruka pravde će vas stići, svi ćete odgovarati, jer rane zarasti neće, zločini zastarati neće, a istina može, mora i hoće pobijediti!“, bila je Bečićeva poruka.

„Kažu neki Demokrate mogu sa svima. Tačno, sa svima koji hoće DPS da pošalju u prošlost. Da, u Tuzima smo dali potreban glas albanskim partijma da bi DPS otišao u opoziciju. U nekim drugim gradovima vršimo koalicionu lokalnu vlast sa srpskim nacionalnim partijama. Zatim sarađujemo kao što vidite i sa Crnogorskom, ali i sa mnogim drugim građanskim partijama. Šta je sa DPS-om? Oni su nekad branili Crnu Goru od Hrvata. Nakon gubitka vlasti u Beranama branili su Crnu Goru od Srba, a sada nakon gubitka vlasti u Tuzima, brane Crnu Goru od Albanaca. Kad god izgube ili krenu da gube fotelje, ugrožena je Crna Gora. I šta je problem? Sa nama hoće svi, i Crnogorci, i Srbi, i Albanci, i Bošnjaci, i Hrvati, svi pošteni ljudi, sa vama gospodo iz DPS-a neće niko, osim kriminalci, plaćenici i devastatori! Sa vama hoće oni koji bi promijenili sto vjera, sto ideologija, sto partija, samo da mogu da nastave da se bogate, pljačkaju i uništavaju! E neće moći! Završava se 30 godina mraka i pakla! Dolazi ponovo era bratstva, era jedinstva, era sloge, era poštenja, era slobode, dostojanstva, ekonomskog oporavka i pobjeda svih građana Crne Gore! Zato da svima, ne lopovima, da svima, ne kriminalcima, da svima, ne ubicama, zato više nas je, zato ne boj se, zato odupri se, zato bori se, zato gotov je!“, zaključio je predsjednik Demokrata.

Predsjednik Demosa, Miodrag Lekić, rekao je da svi podaci govore o slobodnom padu ekonomije u Crnoj Gori. Uzalud šminka, uzalud laž koja treba da zamijeni pravu ekonomiju. Ali da ne budem prestrog, nekome ide u Pljevljima, a to su Đukanovići. Mehmed paša Bušatlija je napravio manje štete Crnoj Gori od njih. Pri čemu su paše bile gospoda za one koji su bili svaka nacija u prošlosti.

Biramo između kriminala i države odgovorne vlasti. Neko bi morao reći Đukanoviću da izađe iz gluve sobe. On ne čuje, on ne vidi stid svojih radnji. Njegov kabinet je sigurna kuća za kriminal i korupciju. On mora podnijeti ostavku kao prvi korak svih drugih koraka i to će se desiti, ako ne bude htio samovoljno, probuđena svijest građana će to učiniti.

Predsjednik Crnogorske, Vladimir Pavićević, vlasti koja ovih dana problematizuje razloge građanskih okupljanja, objasnio je da „nepravda koju svakodnevno uočavamo izaziva strašno nezadovoljstvo i podstiče veliki broj građana na otpor“.

Objasnio je i da su građani Crne Gore ustali protiv prevare, protiv laži, protiv nepravde i protiv siromaštva. „Mi smo ustali jer želimo da u svojoj državi od svog rada normalno živimo. Želimo državu u kojoj su zaštićena sva prava, gdje vlada zakon, a ne sila jačeg. Odavde iz Pljevalja im danas poručujemo da hoćemo punu, konsolidovanu demokratiju, promjenu partokratskog sistema i izmjenu izbornog zakonodavstva.

„Naša borba neće stati dok ne izgradimo funkcionalnu pravnu državu, otvorenu i inovativnu ekonomiju, socijalno uravnoteženo društvo i društvo znanja i vrijednosti“, zaključio je Pavićević.

Nakon završetka skupa, kolona građana, na čelu sa liderima, nezavisnim intelektualcima i žrtvama progona DPS-a prošetala je ulicama Prvog decembra, Tršovom, Kralja Petra I, Vuka Kneževića i Pavla Bulatovića.

Po završetku protesta, svi okupljeni su se uputili za Podgoricu gdje će se od 18h pridružiti masovonom građanskom protestu ,,Odupri se 97000”.

Saopštenje Demokrata