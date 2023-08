ZBCG: Milatović da se izjasni, Spajić da demantuje naše sumnje

Koalicija ZBCG poziva predsjednika države Jakova Milatovića da se javno izjasni da li će prisustvovati sjednici svojih stranačkih organa i da li će podržati formiranje vlade sa političkim subjektima sa izborne liste DPS-a. A Pošto se predsjednik države poziva na inkluziju i istorijsku pobjedu od 02. aprila želimo takođe da ga upitamo ko je pobijedio a ko izgubio tog dana?

Pošto nekoliko mjeseci nakon završenih predsjedničkih izbora i “istorijske pobjede” izgleda da je pobijedio onaj za koga nam se tog dana učinilo da je izgubio – Milo Đukanović. Ovo pitanje ne postavljamo da bi unosili bilo kakve razdore u PES nego da provjerimo da li je Milatović i dalje onaj isti čovjek koga smo mi podržali u predsjednickoj kampanji na jasnoj politici borbe protiv bivšeg korumpiranog i kriminalizovanog režima.

U razgovorima sa Milojkom Spajićem nismo mogli dobiti precizan odgovor da li će kostur vlade činiti stranke koje su bile protiv DPS-a ili stranke koje su sve vrijeme bile jurišni odredi Mila Đukanovića. Tako da je vazno šta o prekrajanju izborne volje i vraćanje DPS na vlast misli Jakov Milatović, jedan od lidera PES-a.

Razumijemo nervozu Milojka Spajića pred održavanje sjednice kluba poslanika i Glavnog odbora PES-a, tako i njegovo posljednje saopštenje u kojem su od riječi do riječi prepisane formulacije iz saopštenja DPS-a, kako bi se mandataru olakšala pozicija u poslaničkom klubu da donese odluku zbog koje ga nije glasao nijedan glasač PES-a.

A što se tiče našeg odnosa i saradnje prema BS-u, svakako bi bila logičnija i smislenija, nego saradnja Spajića sa Demokratama koje su bile na izbornoj listi sa Dritanom Abazovićem koga su Spajić i njegovi funkcioneri optužili za sve i svašta uključujući i kreiranje afere Do Kvon.

Bez namjere da utičemo na odluke Jakova Milatovića, poslaničkog kluba i GO PES-a, samo želimo još jednom da ponovimo da je ZBCG sve vrijeme bila za ulazak u vladu, što smo juče i zvanično potvrdili, a što je Milojko Spajić sve vrijeme i znao, ali mu očigledno nije odgovaralo. Evo mu prilika da nas demantuje. Ostalo je jos dva i po mjeseca do isteka roka u kojem treba da se formira nova Vlada Crne Gore, a ovu situaciju treba razjasniti i svačiju odgovornost precizno definisati.