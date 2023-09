ZBCG odgovorila PES-u: „Budimo ljudi” i dogovorimo se

Iz koalicije „Za budućnost Crne Gore“ (ZBCG) još jednom javno su pozvali mandatara Milojka Spajića da odustane od namjere zavađanja ostataka Evrope sad (PES) i koalicije ZBCG.

„Njegov je posao da slijedeći većinsku volju svojih glasača postigne dogovor o novoj vladi baš sa tom koalicijom i drugim političkim antiđukanovićevskim organizacijama koje su pobijedile na izborima 11. juna. Lako se posvađati, mnogi koji su nešto ranije loše uradili, kada bi postali svjesni štetnih posljedica imali su sijaset objašnjenja kojima su pravdali takve postupke. Ni jedno ni drugo nije potrebno nikom od nas. Budimo ljudi, kako je govorio patrijarh Pavle, i uradimo ono što je narod tražio i očekivao i od jednih i drugih. Polovina PES-a danima uporno istrajava na pogrešnoj politici, i umjesto da sastavlja vladu sa onima sa kojima je zajedno ova stranka i njen predsjednički kandidat pobijedili gotovo na svim izborima od 2020. godine, oni plaćaju promo tekstove po medijima, u čijim sadržajima nema mnogo istine, ali ima velike želje za sukobom“, kazali su iz ZBCG.

Kako su istakli, zato i odgovaraju samo polovini PES-a, onom dijelu koji predstavlja Milojko Spajić, „jer drugi dio te stranke razumije aktuelni trenutak i političku logiku, i želi vladu od onih koji su podržali Jakova Milatovića na predsjedničkim izborima“.

„Ne stoji tvrdnja Spajićevog dijela PES da ZBCG sabotira Spajića u formiranju vlade, jer jedini koji to sabotira je upravo Spajić, a to potvrđuje činjenica da ni nedjelju dana od Glavnog odbora PES- a, na kojem su odabrani partneri i javnost obaviještena da je sve dogovoreno, a vlade još nema. Zato s pravom pitamo šta se onda čeka kada se zbog navodno velike žurbe odustalo od koalicije ZBCG, iako je poslednji rok za formiranje vlade 12. novembar. Dakle, umjesto da budu brzi kada su se „oslobodili” neželjenog tereta oni su postali sporiji – gdje je ta vlada, gdje su ti vrijedni ljudi“, kazali su iz ZBCG.

Po njihovom sudu, za Milojka Spajića možda još ima nade, a rješenje mu je pred očima, ako želi da ga vidi, a ne da optužuje druge za svoje promašaje.

„Jer jedini problem prilikom sastavljanja vlade je bio baš mandatar. Mi smo, ponavljamo, samo tražili da ponudu koju ima za nas učini javnom, i tako se pred građanima obaveže na ponudu koju daje. Odgovor, naravno, pozitivan bi dobio u roku od 24 časa. I Andrija Mandić i Milan Knežević i svi naši funkcioneri su željeli da se formira vlada sa najširom mogućom podrškom. Nije tu bilo nikakve razlike kako to ističe autor promo oglasa PES-a. Imajući loše iskustvo sa Spajićevim prethodnikom koji je tokom pregovora 2020. godine najavljivao sedam krugova razgovora, pojedinačne razgovore sa kandidatima i slično, da bi na kraju posle iscrpljivanja potencijalnih partnera otvoreno tražio da svako mjesto u Vladi zadrži samo za sebe. Zato nije bilo iznenađenje što smo poučeni tim ranijim razgovorima tražili javnu ponudu. Dva puta bi bilo previše da nam ta ista politička škola proda rog za svijeću“, poručili su iz ZBCG.

Nekima od učesnika nedavnih razgovora, ističu, koji su „kao i mi željeli da se sastavi vlada od pobjednika izbora i koji su se čudili zašto Spajić koaliciji ZBCG ne uputi javnu ponudu, Spajić je lakonski odgovorio: ‘kako da to uradim kada će to oni sigurno prihvatiti“.

„Dakle, glavni Spajićev problem u toku dosadašnjeg sastavljanja parlamentarne većine je sam Spajić. Nije onda nikakvo čudo da svi oni ostrašćeni mediji koje je osnovao i finansirao Milo Đukanović brane dosadašnji tok razgovora PES-a, a napadaju i vrijeđaju koaliciju ZBCG. Vjerujemo da će u ovoj polovini PES-a koji vodi Spajić nekome odgovornom političaru zazvoniti zvono za uzbunu kada shvati razloge podrške prvog starorežimskog i srbomrzačkog pera Andreja Nikolaidisa dosadašnjim postupcima PES-a. On ih sigurno ne voli kao što ne voli ni nas, a da li oni rade nešto korisno za njega i bivšu vlast neka to sami procijene političari iz PES-a. A ne bi nas začudilo da Nikolaidis i postane ministar do kraja ovog propalog procesa izdaje izborne volje“, poručuju iz ZBCG.