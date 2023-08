„ZBCG treba da bude dio vlade, a BS da bude hrabra da pruži ruku“

Ujedinjena Crna Gora pozvala je aktere u formiranju nove vlade da prekinu sa optužbama i da se posvete dogovoru na kojemu će im, kako je naveo lider Goran Danilović, biti zahvalni današnji i budući ljudi. Istakao je da bi koalicija „Za budućnost Crne Gore“ trebalo da bude dio nove vlade, a da bi Bošnjačka stranka trebalo da bude hrabra da to prihvati, jer, kako je naveo, ima istorijsku obavezu da tako učini.

On je na Fejsbuku poručio da je bolje usporiti i još jednom razmisliti nego u hitanju napraviti krupnu i skupu grešku.Naglasio je da iako UCG može “zaraditi” na nesporazumima, sve vrijeme ukazuju na potrebu što šireg saveza i jače većine u Vladi.

Danilović je poručio da Ujedinjena Crna Gora nema nikakav parcijalni interes da otežava dogovor, naprotiv.

“Pohlepni misle da griješimo, ali mi smo ubijeđeni da je to pošten odnos prema politici i životu koji ne pripada samo političarima nego ponajviše i ponajprije onima koji, nažalost, uzaludno izlaze na izbore. Poslednji put smo imali najmanji odziv i to moramo imati u vidu. Najpopularniji političar u Crnoj Gori postao je građanin-apstinent. To je opomena pred isključenje za svakoga od nas”, kazao je on.

Ukazuje da je koalicija ZBCG na kraju javno prihvatila ono što im je ponuđeno na kraju.

„Zar to nije veliki uspjeh, zar to nije dovoljna pobjeda ili ćemo se odreći velikog uspjeha svih zarad nikad uspostavljenih pravila i principa pregovaranja. Očekujem da mudri ljudi, bili stariji ili mlađi, na natežu uže koje nam svima mnogo znači. Ne radi se o vašarskom konopcu nego o budućnosti države koju još nismo oteli od kriminalaca i rasipnika. Skromnost ponuđenog i na kraju prihvaćenog od ZBCG daje prostor da mandatar uvaži i svoju stranku i stranke manjina, da učini istorijski važnu stvar, da ujedini nepomirljivo i odmah ispuni više od svega što smo obećali”, kazao je on.

Pozvao je BS da budu hrabri.

“Pošto znam da je, nažalost, Bosnjačka stranka isključiva i da joj je neprihvatljivo da dijeli vladu sa bivšim članicama DF, javno ih pozivam da budu hrabri u korist Crne Gore i pomirenja koje nije floskula nego živa potreba svih naroda koji ovdje žive. Nije lako pružiti ruku kada ne moraš, ali samo u takvoj situaciji ima smisla rukovati se. Imaju i istorijsku obavezu da tako učine jer, bez obzira što su učestvovali u donošenju svih odluka, pa i onih užasno štetnih i progoniteljskih od strane DPS-a, niko ih nije žigosao ili rekao da ne mogu biti dio nove većine“, naveo je Danilović.

To je dokaz, kako je rekao, da nema revanšizma kod „onih koji su progonjeni decenijama“.

„Istina je da se ponuda koju je prihvatila ZBCG u uređenim društvima tako ne prihvata, ali je istina, koliko god to smetalo užurbanim pojedincima, da se na ovakav način i ne nudi. Ujedinjena CG je svjedok da je tako u oba slučaja. Naš javni poziv je da ne svodimo budućnost ove raspolućene zemlje na resore i resurse vlade. I najveće budale umiju da vladaju – to su nam mnogo puta i dokazale, ali dužni smo da ne slijedimo loše primjere“, kazao je on.

Kolege iz PES-a, dodaje Danilović, znaju da je njegova partija dobronamjerna.

“Znaju jer su i oni svjedoci kako smo sa svojim, samo jednim glasom u parlamentu spriječili brukanje države i trgovinu koja bi naštetila narodu, ali i njima koje je trebalo izbaciti iz političke utakmice”, kazao je on.

Kazao je da mudri i hrabri ljudi imiju da čuju i poslušaju znajući da je više ljudi više zna.

„Prekinimo sa optužbama i posvetimo se onome što je iznenada i nezasluženo pred nama. Posvetimo se dogovoru na kojemu će nam biti zahvalni današnji i budući ljudi“, zaključio je predsjednik Ujedinjene.