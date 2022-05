Zbog akcidenta Lipljen poziva na odgovornost Gradir,ministarstvo i Agenciju za ekologiju

Ribočuvari SRK „Lipljen“ danas su oko 16 sati, na poziv Vasa Knežević koji je dobio dojavu od Gorana Čavića da iz cijevi flotacije u Mjednički potok, izlazi jako zapjenjena voda oštrog mirisa otišli, na lice mjesta, sa policijom i inspektorom poljoprivrede i utvrdili da je u pitanju jaka baza koja zagađuje Ćehotinu. „Današnji akcident na Mjedničkom potoku od strane firme Gradir Montenegro pokazuje društvenu neodgovornost na štetu životne sredine. Ovo nije ništa neuobičajeno, dogadjalo se i predhodnih godina, ali po prvi put je ribočuvarska služba zajedno sa predstavnicima MUP-a i poljoprivrednim inspektorom zatekla činjenično stanje, lakmus papirom utvrdjeno da se radi o jakoj bazi (ph 10) i kada je neko od zaposlenih vidio prisutna službena lica, automatski je isključeno ispuštanje otpadnih voda“, navode iz Lipljena.

Iz Lipljena tvrde da je današnji akcident čisti primjer neodgovornog privrednog poslovanja, kome treba da se stane u kraj.

„Naravno, uzeti su i uzorci vode, ali kao i do sada to neće biti mjerodavno na sudu jer jedina akreditovana firma – CETI je sa sjedištem u Podgorici, koja nikada ne može stići u pravo vrijeme na pravom mjestu, što ova neodgovorna firma zloupotrebljava. Ovo je ujedno i dokaz da Gradir Montenegro zagadjuje Ćehotinu, jer su se do sada konstantno pozivali na kisjele vode iz starih rudarskih jama za koje oni, po njihovom tumačenju, nisu nadležni“, navode iz Lipljena ističući da je u pitanju jaka baza, koja nije iz prirode i starih jama, već iz njihovog pogona (flotacija), što znači da su oni ti koji su odgovorni za devastaciju i za dokazano uništavanje ekosistema Ćehotine nizvodno od ušća Mjedničkog potoka.

Lipljen je pozvao Ministarstvo ekologije i Agenciju za zaštitu životne sredine da što prije reaguju i da se upoznaju sa problematikom direktno na licu mjesta, navodeći da je ova problematika i prekograničnog karaktera.