Dakle, malo je što formirate novu vladu nezasluženo, protivustavno, uz kršenje skupštinske, poslovničke procedure, što izigrate izbornu volju, što se „dočepate“ plijena pozicija koje ničim niste zaslužili, nego odmah nastavljate sa rasturanjem države i obesmišljavanjem zakona do besmislenosti.

Nije ni moglo drugačije jer kada krenete „zlim putem“ svaki sledeći korak je zao i rušilački.

Nova većina odlaže izbore kao podrazumijevajuću i normalnu stvar. Nisu odlagani ni zbog pandemije ali uplašene političke partije ne žele takmičenja. Navodni reformatori i spasioci sve su strpali pod noge i bili bi najsrećniji kada bi izbori bili trajno zabranjeni. Čemu izbori kada sam se već dokopao vlasti?

I ne samo izbore, nego bi trebalo odložiti sve zakazane svadbe i praznovanja, rođendane, okupljanja, putovanja, izlete.

Odložiti, do daljnjeg, umiranja, a ako je to nešto komplikovanije, onda do daljnjeg spriječiti sahrane, pomene i parastose. Dakle, odložiti ili ukinuti sve što bi moglo da dekocentriše novu vladu, sve što stoji na putu trajne sreće naših dragih ministara – sve što podrazumijeva okupljanje naroda.

Nego, svaki pristojan čovjek, svako ko nije i sam manipulator i prevarant, vidio je šta nas čeka.

Kako smo mi došli do ovoga i to je jasno.

Ipak, ukratko, podsjetimo se.

Rušeći Zdravka, koji je vrlo uspješno i sam sebe rušio, Mirko i Slavko su srušili sve – do temelja. Mirko i Slavko, Janko i Marko, uplašeni su danas po dubini i širini. To im do juče nije značilo ništa, a danas im je sve na svijetu.

U lošim revolucionarnim stripovima sve završi kljakavo i melodramatično. Zbog te dubine prećutno se „pozdravlja“ odlaganje izbora jer nikad više neće biti ovakvih raspodjela i naguravanja od kojih se širi zadah truleži i srameži.

Najkraće; mnogi od nas nikada nisu zaluživali onu grandioznu pobjedu naroda iz avgusta 2020. Nikada! Oči su nam bile gladne.

Raskalašno i nezasito jurišalo se guzicama, sujetama, grlima i jagodama u „nasmijanu budućnost“, koja se ubrzo osjetila nasamarenom, zagrcnula se i ispljuvala sve.

Nije ni moglo drugačije.

Trebaće vrijeme da se ljudima vrati nada, da se nakupljeni bijesa ljudi vrate sebi i opet sve počiste jednom velikom metlom.

Trebaće vrijeme ali budite sigurni da će se desiti i to.

Ne može drugačije!

Biće potom mnogima premnogo sve što su dobijali i dobili kroz ove dvije postavgustovske vlade.

„Velja kruška u grlo zapadne“, a ovo nije kruška nego, nego znate vi dobro šta je već.

Otpor!

Otpor svima koji su nas ponizili i prodali u bescijenje.