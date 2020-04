Zbog kršenja mjera procesuirano 11 osoba

UPRAVA POLICIJE

Policija je podnijela krivične prijave protiv 11 osoba koje su kršile mjeru izlaska iz objekta stanovanja od 19 do 5 časova, saopšteno je iz Uprave policije.

Procesuirane su po tri osobe zatečene u kršenju mjere na području Podgorice i Berana, dvije osobe u Ulcinju i po jedna u Nikšiću, Budvi i Baru.

Mjerama Nacionalnog koordinacionog tijela za borbu protiv zaraznih bolesti (NKT) Crne Gore zabranjen je izlazak iz objekta stanovanja od ponedjeljka do petka u terminu od 19:00 – 05:00 sati, te od 13:00 u subotu do 05:00 sati u u nedjelju i od 11 sati u nedjelju do 05:00 u ponedjeljak.

IZVOR: RTCG.ME