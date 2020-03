Zbog kršenja mjere samoizolacije procesuiran komandant Mornarice VCG

Policija je danas u Baru podnijela krivičnu prijavu protiv V.T. (46) iz Bara, komandanta Mornarice Vojske Crne Gore, zbog sumnje da je počinio krivično djelo nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti.

– Policija je došla do saznanja da je V.T napustio adresu predviđenu za kućnu samoizolaciju i u odnosu na to preduzela aktivnosti. Kako je prekšio privremenu mjeru samoizolacije koja mu je određena rješenjem Uprave za inspekcijske poslove. U saradnji sa sanitarnim inspektorom on je sproveden u karantin. Nakon utvrđenih činjenica lice je procesuirano, navodi se u saopštenju Uprave policije i ističe da će policija bez izuzetka sprovoditi privremene mjere nadežnih institucija u cilju sprječavanja širenja korona virusa.