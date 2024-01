Zbog mećave obustavljen saobraćaj na putu Jasenovo Polje-Šavnik

Zbog mećave saobraćaj za sve kategorije vozila na putu Nikšić-Šavnik, Jasenovo polje-Šavnik je obustavljen. Na putu Mojkovac – Bijelo Polje, prevoj Krstac, i Nikšić – Vilusi zabranjen je saobraćaj kamionima sa prikolicom i šleperima, obavještavaju u Auto moto savezu Crne Gore (AMSCG).

(Foto: Pixabay, ilustracija)

Kako dodaju u AMSCG, na putevima u južnim i centralnim predjelima saobraća se po mokrim i klizavim kolovozima, a na sjeveru otežano zbog snijega, poledice i jakih udara vjetra i pojave mećave. Upozoravaju i na povećanu opasnost od odrona na brojnim dionicama.

Podsjećaju da je od 26.09.2023. godine, pa do završetka radova na regionalnom putu Đurđevića Tara – Mojkovac, u mjestu Sokolovina zbog sanacije obustavljen saobraćaj za sve kategorije vozila.

Na magistralnom putu Nikšić-Vilusi, na dionici Nikšić-Kuside od 09.01.2024.godine do 31.01.2024.godine saobraćaj će se obustavljati za sve vrste vozila u terminima od 09.00 do 11.00 i od 14.00 do 16.00 sati. Nedjeljom nema obustava saobraćaja.

Privremeno se od 09.01.2024.godine do 31.01.2024.godine odobrava potpuna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminima od 09.00 do 11.00. časova i od 14.00 do 16.00 časova osim nedjelje na mag.putu M-3 dionica Jasenovo Polje –Nikšić u okviru rekonstrukcije magistralnog puta Plužine – Nikšić – Danilovgrad.

Zbog izvođenja minerskih radova u okviru izgradnje puta Čekanje-Čevo, na dionici regionalnog puta R-17 Čekanje-Resna dolaziće do totalne obustave saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 08.00 do 16.00 sati počev od 12.01.2024. godine do 15.02.2024.god.

Od 25.09.2023, pa do završetka radova na magistralnom putu Podgorica-Tuzi –Božaj u dužini od 700m kod kružnog toka u Tuzima odobrava se totalna obustava saobraćaja. Saobraćaj se obavlja lokalnim putem.

Promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni zbog izvođenja radova, a povremeno dolazi do totalne obustave saobraćaja ne duže od 30 minuta na putu M-2 dionica Lepenac –Ribarevina –Poda –Berane na lokalitetima Ribarevina-Poda i Poda-Berane.

Na magistralnom putu Nikšić-Vilusi I faza, lokalitet Vukov most zbog radova promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestu izvodjenja radova.

Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807, 020234999 063239987.

Izvor-rtcg