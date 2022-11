Zbog niskih temperatura, prekida se asfaltiranje seoskih puteva u Pljevljima

Sačekaćemo narednu sedmicu i ako temperature vazduha budu niske kao danas, obustavićemo radove do proljeća, kazao je u izjavi za „Dan“ potpredsjednik Opštine Nenad Rubežić

Veći dio planiranih radova na sanaciji i asfaltiranju seoskih puteva najvjerovatnije biće završen tek naredne godine. Iz lokalne uprave saopštavaju da je do juče asfaltirano 1,7 kilometar puteva na tri putna pravca. Jedan na području sela Krupice, dionica duga 200 metara, zatim na području Kosanice, gdje je asfaltirano 500 metara, i na području sela Kruševo prema Bobovu, gdje je asfalt postavljen na dionici dugoj 1.000 metara.

– Tokom današnjeg dana (subota), vrši se asfaltiranje dijela puta na prostoru Mjesne zajednice Potkovač. Predviđeno je da se asfaltira 500 metara putnog pravca Prijekrst –Strahov do. Radovi se izvode na seoskom području gdje su veće nadmorske visine i gdje su znatno niže temperature vazduha nego u samom gradu. Sačekaćemo narednu sedmicu i ako temperature budu niske kao danas, obustavićemo radove do proljeća – kazao je u izjavi za “Dan” potpredsjednik Opštine Pljevlja Nenad Rubežić.

Rubežić dodaje da se u posao, usled krize na tržištu i nejavljanja izvođača na javne pozive, ušlo jako kasno.

– Dio posla koji je urađen, a radi se sa današnjim danom o postavljanju asfalta dužine 2,2 kilometra, urađen je dosta brzo i kvalitetno – naglašava Rubežić.

Da se radovi dobro i kvalitetno izvode potvrdio je za “Dan” i predsjednik MZ Potkovač Vasilije Drobnjak, koji je izrazio nadu da će se završiti postavljanje asfaltnog zastora do seoske škole u selu Strahov do.

– Ovo što je do sada urađeno, urađeno je kvalitetno. Prošle godine asfaltirano je 500 metara puta, a i to je bio plan iz prethodne godine. Na našem području ima stočara koji drže do 100 ovaca, a pritom imaju i značajan broj grla krupne stoke. Pozivam predstavnike lokalne uprave da nastave sa asfaltiranjem seoskih puteva. Inače, Strahov do je selo sa priličnim brojem domaćinstava koja tu zimuju, radi i četvororazredna škola, a dobar put svima puno znači– ističe Drobnjak.

Opština Pljevlja je u ovoj godini za asfaltiranje seoskih puteva opredijelila 1.191.547,50 eura, a radove izvodi konzorcijum koji čine “TIM kompani”, “AG info plan” i “Tangram sistem”. Rok za izvođenje radova je 90 dana. Predviđeno je da se oko šest kilometara seoskih puteva asfaltira na preko dvadeset putnih pravaca.

Kolovozi u gradu biće prilagođeni zimskim uslovima

Potpredsjednik Opštine Nenad Rubežić kaže da će pokušati da završe prije zime što više radova na gradskim ulicama, ali naglašava da vjerovatno sve planirano neće uspjeti završiti zbog vremenskih uslova i niskih temperatura.

– Kada su u pitanju gradske ulice, pokušaćemo da se uradi što više posla na asfaltiranju. Tamo gdje se poslovi ne završe učinićemo da kolovozi budu maksimalno prilagođeni zimskim uslovima – kaže Rubežić i ističe da ove godine najvjerovatnije neće biti završeni radovi u ulicama Oslobođenja, Ivana Milutinovića i Avalskoj.

– U uslovima kada su temperature izuzetno niske i kada pada kiša, asfaltiranje nije moguće – podvlači Rubežić.

Izvor-dan.me