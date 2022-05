Zbog održavanja 12. Jadransko-podunavskog KUP-a u sportskom ribolovu u disciplini “Mušičarenje” na dijelu toka rijeke Ćehotine će biti zabranjen slobodni ribolov, i to:

– od 30.maja do 06.juna 2022. na dijelu toka Ćehotine od Orljanskog mosta do ušća Vojtinske rijeke u Ćehotinu (tok Ćehotine u Gornjem i Donjem Gradcu).

– 03.juna 2022. na dijelu toka Ćehotine od ušća Gotovuške (Brveničke) rijeke do Orljanskog mosta, a zbog održavanja zvaničnog treninga na ovom dijelu toka.