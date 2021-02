Zečević – Pobjeda za vedrije proljeće

Rudar je upio da zabeljži četvrtu uzastopnu prvenstvu pobjedu i treći put ove sezone savlada „romantičare“. Prvo poluvrijeme je recept kako bi Pljevljaci trebali da igraju ovog proljeća, a ako Miloš Zečević nastavi sa ovakvim partijama, na kraju će svi biti zadovoljni, baš kao i nakon utakmice sa OFK Titogradom.

-Sigurno da smo zadovoljni, nismo mogli bolje ući u nastavak prvenstva i to ubjedljivom pobjedom protiv, direktnog konkurenta u borbi za opstanak, OFK Titograda. Ovom pobjedom smo i pokazali da smo kvalitetnija ekipa od OFK Titograda jer smo ih savladali već treći put ove sezone. Ako pratite našu ligu znate da nije lako dobiti neku ekipu tri puta, kazao je ofanzivni vezista Pljevljaka.

On je apostrofirao da ih je poraz u „generalci“ od Radničkog iz Goražda podsjetio ekipu koliko su prolili znoja za svaki osvojeni bod.

–Kao sto sam i rekao prije utakmice kada ste me pitali zašto smo prikazali lošu igru u generalnoj probi protiv ekipe iz Goražda i tad sam rekao da je sigurno bolje sto se taj poraz tada desio, da se spustimo na zemlju i da dobro razmislimo. Pokazali smo da to ne znači nista, jer smo već u prvoj prvenstvenoj utakmici pokazali odličnu igru i ubjedljivo slavili sa 4:2, a bili ste svjedoci i vidjeli, da je moglo biti još golova u mreži Titograda, smatra najbolji pojedinac meča.

FOTO MIKO MITROVIĆ

Pokazalo se i ovog puta koliko znači Zečević znači za Rudar, pored toga što preciznim padovima razigrava saigrače mnogo ne oklijeva kada je u gol šansi

–Naravno me raduje to što sam nastavio sa dobrim igrama koje sam pružao u prvom djelu prvenstva. Upisao sam i osmu asistenciju kao i prvi gol ove sezone, što me najviše raduje. Siguran sam da će biti još golova jer vjerujem u sebe i u moje saigrače. Uvjeren sam da ćemo napredovati iz utakmice u utakmicu i igrati sve bolje i bolje. Ovu utakmicu smo već arhivirali i razmišljamo o narednoj utakmici. Već za četiri dana igramo protiv Zete u Golubovcima. Znamo da nas očekuje izuzetno težak meč, ali ako prenesemo želju i borbenost koju smo pokazali na startu, siguran sam da ćemo se vratiti u Pljevlja sa pozitivnim rezultatom, zaključio je Zečević.

Izvor Pv portal