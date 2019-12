You felt this earthquake. Tell us! Magnitude ML 3.1 Region MONTENEGRO Date time 2019-12-01 20:13:45.9 UTC Location 42.39 N ; 19.41 E Depth 10 km Distances 13 km SE of Podgorica, Montenegro / pop: 137,000 / local time: 21:13:45.9 2019-12-01

7 km NE of Tuzi, Montenegro / pop: 3,800 / local time: 21:13:45.9 2019-12-01