Žitelji Pljevalja za B92: „Ja sam sa svojim narodom, pa šta bude“

Žitelji Pljevalja govorili su za B92 o prisustvu pripadnika specijalnih jedinica u gradu i tenzijama zbog protesta protiv spornog Zakona o slobodi veroispovesti.

Kako javljaju sa lica mesta za naš portal, na ulice Pljevalja je večeras izašao rekordan broj građana.

Žitelji ovog crnogorskog grada kažu da neće padati na provokacije, da su protesti duhovnog karaktera, te da ne očekuju da će bilo ko učestvovati u neredima.

„Ponosan sam na svoje sugrađane koji na dostojanstven način u svečanim litijama iskazuju svoj protest protiv Zakona o slobodi vjeroispovijesti. Tenzija ima, ali se nadam da će volja naroda na kraju pobijediti. Kada me pitate da li će situacija eskalirati ja kažem – ja sam sa svojim narodom, pa šta bude – tako mi Bog pomogao“, rekao je Pljevljak Dalibor Raonić za naš portal.

Na pitanje da li oseća strah zbog sve većih tenzija i da li očekuje da će situacija eskalirati, Pljevljanka Vinka Gogić kaže:

„Ponosno, uzvišeno i u duhu vjere – to su osjećanja koja me prožimaju ovih dana. Čini mi se da svaki sugrađanin koji učestvuje u litiji sa mnom osjeća to isto, mada institucije sistema počinju da rade na zastrašivanju građana i latentnim prijetnjama za sigurnost svakoga od nas, a posebno omladine. Sa dolaskom specijalne jedinice policije u Pljevlja ja osjećam tenzije, i pozivam omladinu da se privremeno smire u ispoljavanju svojih vjerskih osjećanja. U principu od medija u Srbiji pratim uglavnom RTS i mislim da bi trebalo mnogo više informacija o vjerskim litijama, pogotovo iz Pljevalja. Bog je sa nama, vjerujem u njega, situacija neće eskalirati“.

Kako saznaje B92, dvadeset specijalaca se već dva dana nalaze u Pljevljima, a cilj je izazivanje nereda kako bi se uvelo vanredno stanje.