Živković: Zašto Radunoviću smeta uspjeh pljevaljskog sira?

Predsjednik Unije stočara sjevera Crne Gore optužio poslanika Nove srpske demokratije da kompromituje tradicionalni domaći proizvod

Predsjednik Unije stočara sjevera Crne Gore Milko Živković iznenađen je i razočaran izjavom poslanika Nove srpske demokratije Slavena Radunovića, koji je nedavno tokom skupštinske rasprave problematizovao informaciju da se pljevaljski sir našao na devetom mjestu na najnovijoj listi od 100 najboljih sireva svijeta, a koju je objavio svjetski atlas hrane “Taste Atlas”.

Živković je kazao da su proizvođači očekivali podršku od Radunovića proizvođačima čuvenog pljevaljskog sira, a ne da kompromituje tradicionalni domaći proizvod.

On je upitao Radunovića zašto mu je zasmetalo što se pljevaljski sir našao na devetom mjestu.

Radunović je nedavno izjavio u Skupštini Crne Gore da se on ne sprda sa pljevaljskimm serom i da ga voli kao i svaki drugi sir ali da se samo sprda da ozbiljni ljudi komentarišu fejsbuk stranicu kojoj je posao da privlači lajkove i koja svaki dan proglašava nešto najboljim bez ikakvog testiranja.

“Pljevaljski sir nije standardizovan, kako ga koja žena koji dan napravi, on je slaniji, manje slan, takvi se sirevi ne takmiče na takmičenju”, kazao je Radunović.

Tvrdi i da je jedan od vlasnika Fejsbuk stranice koja je rangirala pljevaljski sir, sa ovih prostora i da u 50 najboljih sireva imamo ne samo pljevaljski, nego i njeguški, miročki iz Srbije.

Svako ko se imalo razumije u sireve, da poređate francuske, švajcarske i italijanske, prvi sljedeći sir po kvalitetu bi bio na stotom mjestu. Svi mi volimo i Crnu Goru i njegušku pršutu, pljevaljski i njeguški sir, ali budimo realni. U svojoj državi smo napravili problem da ljudi misle da su više vrijedni nego što jesu jer nam tako odgovara politički a onda se desi da se mjerimo sa drugima, recimo PISA testiranje, pa smo doživjeli što smo doživjeli“, kazao je Radunović.

„Ćutanje bi u ovom slučaju predstavljalo prihvatanje ovakvih stavova… Po ocjena kompetentnih ljudi, pljevaljski sir je rangiran na devetom mjestu u svijetu, što je vidljivo zasmetalo poslaniku Radunoviću, pa ga pitam zašto. Teško je povjerovati da jedan narodni poslanik u Skupštini javno promoviše strane uvozne proizvode a istovremeno omalovažava i kompromituje tracionalni domaći priozvod a da tu nije umiješan interes uvozničkog lobija, koji polako ali sigurno uništava domaću proizvodnju.

Ako poslanik Radunović kaže da je poznavalac sireva, trebalo bi da zna da se pljevaljski sir proizvodi od termički neobrađenog mlijeka, što mu daje dodatnu vrijednost i dokaz da se proizvodi od kvalitetnog mlijeka i kao takav ispunjava visoke standarde Zakona o bezbednosti hrane“, kazao je Živković.

Tvrdi i da Radunović nosi značajan dio odgovornosti što do danas pljevaljski sir nije standardizovan i zaštićen, kao i to što Crna Gora nema nijedan do kraja zaštićen tradicionalni proizvod.

„Kao već decenijski poslanik, nikad nije ni pokušao da spriječi DPS u njegovom dugogodišnjem uništavanju crnogorske poljoprivrede. To što je jedan od vlasnika sajta TasteAtlas, autora pomenutog rangiranja, poreklom sa Balkana (Hrvatska) siguran sam da zbog emocija prema Pljevljima i Pljevljacima ne bi ugrozio kredibilitet svog sajta. Da je poslanik Radunović ozbiljno analizirao rad ove organizacije, a u pitanju je grupa od 30-ak ljudi, vidio bi da podatke prikupljaju od 2015. godine, da su prikupili podatke i analizirali recepturu za oko 11.000 tracionalnih jela iz čitavog svijeta i da zvanične rang liste objavljuju od 2018. godine, te da je jedini zvaničnik koji je pokušao da ih negira upravo on.

Da li je moguće da poslanik Radunović, zajedno sa ministrom Jokovićem, koji je, usput da kažem, velikom dijelu crnogorskih stočara bez ijednog opravdanog razloga uzeo dio ili cijelu pripadajuću premiju za svoje prerađeno mlijeko na gazdinstvu, sprovedi time program po kome su krave najveći zagađivači i da ih treba ukloniti a da ljude treba hraniti vještačkim mesom i mlijekom? Ko će onda proizvoditi sve te hvaljenje francuske, švajcarske i italijanke sireve? Teško poljoprivrednicima koji imaju ovakve poslanike“, kazao je Milko Živković.

Izvor-vijesti