Zlatnici su danas ovaj narod koji je u litijiama prekrio cijelu našu zemlju

Svaka nova litija iznenađuje sve većim brojem Pljevljaka koji samo traže ista prava za sve vjerske zajednice u Crnoj Gori a koje se žele oduzeti Srpskoj pravoslavnoj crkvi kroz Zakon o slobodi vjeroispovjesti. Tako je i večeras, u miru, s pjesmom i molitvom nepregledna rijeka ljudi, plovila centralnim gradskim ulicama noseći energiju vjere, ljubavi i dostojanstva. U prepunoj crkvi Svete Petke služen je Moleban Presvetoj Bogorodici a stotine vjernika moralo je da bude ispred na ulici i trgu patrijarha Varnave.

-Zagrljani i nasmijani, lišeni svakog straha izašli smo ponovo i izlazićemo da pokažemo da smo spremni, istrajni, hrabri i dostojanstveni u odbrani svojih svetinja. Bio sam odsutan iz Pljevalja i svi su mi rekli da su oduševljeni našom slogom, jedinstvom, bratoljubljem i bogoljubljem. Slike iz Pljevalja obilaze region i niko nije ravnodušan na našem dobrom dijelu. Svako dobro dijelo treba dovesti do kraja i istrajati na putu kojim smo pošli. Sveto Pismo nam poručuje i Gospod nas podučava da ljubav izgoni strah. Mi Pljevljaci smo pokazali na djelu da savršena ljubav izgoni svaki strah, strah iz srca koji je vladao godinama i da taj strah topi ljubav. Ljubav je ta koja pobjeđuje. Čuli smo da su pojedini poslodavci i direktori javnih ustanova počeli da vrše vritisak na zaposlene. Kažemo im da to nije potrebno – sijati strah kad straha nema. Zato pozivamo sve da i dalje izlazimo ovako mirno, ispunjeni radošću, ljubavlju Božijom, da pokažemo da od nas ne treba da se boji niko, zato što mi znamo zašto smo ovde, rekao je student Milić Dujović pozdravljen aplauzima i skandiranjem „Ne damo svetinje“. Sveštenik Borivoje Pantić pročitao je saopštenje Svetog arhijerejskog sinoda i Episkopskog savjeta a novinar Milan Knežević saopštenje Odbora za odbranu svetinja.

Pljevaljlska gimnazija koja je toliko zadužila svo Srpstvo da ništa drugo ovdje, dosta bi samo to učinilo za dostojan spomen rodu, rekao je sveštenik, teolog, prof. Boris Brajović, podsjećajući na znane i neznane junake pljevaljskog kraja koji su svjedočili svojim životima i podvizima o vjeri.

-Crna Gora je danas soba Poslednje Večere, one iste koju je naš sveti Sava u Svetoj zemlji otkupio od Saracena, tako što je prekrio čitav pod zlatnicima. A ti su zlatnici danas ovaj narod koji je u litijiama prekrio cijelu našu zemlju. Zato se i naša sabranja održavaju četvrtkom, istim onim danom kada je Hristos dva dana prije svog stradanja sabrao svoje učenike, a takođe i nedeljom, danom Vaskrsenja. Od četvrtka do nedelje mi otkupljujemo našu Crnu Goru iz kandži bratomržnje i bogomržnje, sakupljeni u kolu ljubavi Hristove. I mi danas nijesmo samo njegovi saputnici nego smo kako nas nazva predsjednik i ludaci, ali mu odgovaramo jesmo mi smo ludi Hrista radi, mi smo Hristovi ludaci, jer smo kako kaže apostol Pavle: „Mi ludi Hrista radi, mi slabi, a vi jaki, vi slavni, a mi prezreni. Do ovoga časa podnosimo i glad i žeđ i golotinju i udarce, i potucamo se.I trudimo se radeći svojim rukama. Kad nas grde, blagosiljamo, kad nas gone, trpimo. Kad hule na nas, molimo; postasmo smetilište sveta, svima sveće do danas.“ Ali zar nije Hristos sve ovo zbog nas pretrpio da bi nas spasio i u vječnosti zagrlio. Danas nam trebaju Hristovi ludaci isti oni hajduci i uskoci koji su srpskim majčinim mlijekom zadojeni, koje će u svojim srcima i svojim nogama zemlju ovu ljubavlju napojiti. Trebaju nam, braćo i sestre, litije ljubavi da bismo se spasili i preporodili. Sam Gospod na pitanje jednog učenika, kada će doći Njegovo Carstvo odgovori: Kada dvoje budu jedno, i spoljašnje bude kao unutrašnje, i muško zajedno sa ženskim bude,rekao je u besjedi profesor Brajović, ispred crkve Svete Petke.

U kratkom kulturno umjetničko programu Nevena Jovović recitovala je dvije pjesme a nakon posjete Svetoj Gori okupljene je guslama obradovao Vaso Đondović.