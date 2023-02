Zlonamjerni političari i dusebrižnici da ne potpaljuju vatre nacionalizma i mržnje

Nezavisni sindikat policije,oglasio se povodom

snimka sa GP Sukobin, odnosno događaja u kome su ucestvovali pripadnici granične policije i albanski drzavljanin.

Saopstenje koje je objavljeno na stranici Alternative prenosimo u cjelosti

Saopštenje za javnost Nezavisnog Sindikata Policije povodom slučaja prekoračenja ovlašćenja na GP „Sukobin“

Nemamo namjeru da branimo postupak kolege u Ulcinju jer ga kao odgovorni ljudi i sami smatramo nedopuštenim i za osudu. Izražavamo iskreno žaljenje zbog događaja ali ne želimo da ćutimo na sve što se dešava vezano za ovaj slučaj.

Greška je napravljena i kolega će je neminovno platiti, toga smo svi svjesni i od odgovornosti ne bježimo. Postoje jasne procedure ispitivanja slučaja i precizna paleta sankcija u zavisnosti od stepena krivice nakon utvrđivanja odgovornosti. Jedino što tražimo i očekujemo je da se postupak sprovede temeljno, nepristrasno i bez prijevremene osude. Ono što moramo da primijetimo je da se za mnogo veća i teža djela nije lišavalo slobode i zadržavalo ali se kola očigledno najlakše lome na službenicima policije. Na njima se strogoća trenira vrlo uspješno a makar pola društva slavi kad pročita da je pritvoren policajac pri tom ne pitajući šta je razlog.

Na pitanje zašto se raduju, sigurni smo, takođe nebi znali odgovor. Ne možemo i nećemo dozvoliti isluženim političarima, samozvanim analitičarima, raznim “borcima za ljudska prava” da pale nacionalističke vatre i siju mržnju koristeći, iz najprizemnijih namjera, policijske službenike. Policajci nisu pripadnici podivljalih hordi koje jedva čekaju da maltretiraju nekoga ko je druge nacionalnosti. U našim redovima ima Crnogoraca, Srba, Bošnjaka, Muslimana, Albanaca, Roma i mi se tom činjenicom ponosimo. To je bogatstvo i službe i države Crne Gore. Potpuno svjesni težine svog posla, odgovornosti koju nosi ova časna uniforma i spremni da za ovaj narod i ovu državu damo najviše što čovjek nekome može da da – sopstveni život.

A upravo to se dogodilo 15.12.2019 god. u Igalu kada je na svirep i podmukao način na službenoj dužnosti ubijen naš kolega Milutin Leković. Nikada nismo rekli da je ubica Albanac da bi na taj način podigli tenzije i ućarili neki sitni poen. Našeg kolegu je ubio zločinac i najmanje je bitno čiji pasoš on ima. Bitnije od toga je da su oni koji su ovih dana najglasniji oko slučaja u Ulcinju ćutali tada a ćute i danas.

Skoro 3,5 godine od tog tragičnog događaja još uvijek nemamo ni prvostepenu presudu za ovaj zločin. I to očigledno nikoga u ovom društvu ne brine. Neke nije briga, nekima nije isplativo. A vrijeme prolazi.

Posebna figura i ogromno, po ko zna koji put, razočarenje u čitavoj ovoj priči je ministar unutrašnjih poslova i njegovo, možemo slobodno reći, ponašanje nedoraslo situaciji. Slučajni prolaznik koji je izbjegavajući odgovornost prebacivan sa jedne na drugu poziciju dok konačno nije došao na čelo najbrojnijeg i najvećeg dijela bezbjednosnog aparata države Crne Gore sa kojim nema ama baš nikakvih dodirnih tačaka. Na ogromnu žalost i štetu pripadnika tog aparata. Dok mu policajci ulicama šetaju u žutim, crvenim ili narandžastim patikama jer službene obuće nemaju, dok jedva sastavljaju kraj s krajem ministar u medijima lamentira nad službom i žali se kako je u njoj na desetine policajaca za koje se sumnja da se bave kriminalnim aktivnostima a koje ne može da otpusti zbog zakona. Na neke od takvih policajaca ministru je u više navrata ukazivao i Nezavisni sindikat policije ali je ministar ostao gluv na sve dokaze i te ljude čak predstavlja kao svoje najbolje i najbliže saradnike. Dakle, ipak nije do zakona ministre.

Umjesto da kao prvi čovjek ministarstva smiruje tenzije, zahtijeva poštovanje procedura i detaljnu i nespristrasnu istragu čitavog slučaja gospodin Adžić na svom FB profilu slavodobitno, gotovo egzaltirano saopštava da su “institucije dale adekvatan odgovor” i da su “uhapšeni policajci koji su učestvovali u incidentu”. Ministar pri tom potpuno zanemaruje ono što je ranije izjavio povodom istog ovog slučaja. Da budemo potpuno otvoreni, ministar nas je u prethodnom periodu naučio da baš i nije sklon čuvanju tradicije, makar onog dijela koji se kod naših predaka Crnogoraca zvao data riječ. No, ako pogledamo širu sliku dobićemo odgovor zašto je to tako. Prekjuče tokom dana jedna organizacija je zatražila da ministar Adžić zbog događaja u Ulcinju podnese ostavku i on je to očigledno shvatio vrlo ozbiljno. Trebalo je skrenuti pažnju i pokazati da se nešto radi bez obzira na cijenu. A šta su dva, mora se priznati, potpuno bespotrebno uhapšena policajca u odnosu na fotelju?

Nezavisni sindikat policije nudi i poziva na saradnju sve dobronamjerne organizacije i pojedince koji žele da zajedno radimo na osnaživanju integriteta policijskih službenika, edukaciji i poboljšanju ukupnog bezbjednosnog ambijenta kako bi se svaki građanin ove države osjećao bezbjedno i zaštićeno.

Za sve druge imamo vrlo jasnu poruku. Zlonamjernim političarima, NVO sektoru, raznim analitičarima i stručnjacima opšte prakse, dušebrižnicima koji iz svojih mračnih jazbina izmile samo kada to njima odgovara poručujemo da ostave ovaj narod na miru, da ne potpaljuju iznova vatre nacionalizma i mržnje. U ovoj divnoj zemlji ima mjesta za sve dobronamjerne ljude bez obzira kako se zovu, osjećaju i na koji način se Bogu mole. Narativ o ugroženosti bilo koga zato što pripada nekom narodu neće proći i te priče više nemaju uspjeha, one su prošlost.

PREDSJEDNIK Igor Rmandić

Izvor-facebook stranica Alternativa Crne Gore