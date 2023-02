Zvezda slavila u Tel Avivu, Partizan ubjedljiv protiv Bajerna

Košarkaši Crvene zvezde i Partizana ostvarili su pobjede u utakmicama 24. kola Evrolige.

(foto: Tviter/ Turkish Airlines EuroLeague)

Košarkaši Zvezde pobijedili su u gostima ekipu Makabija iz Tel Aviva sa 89:86.

Zvezdu je do pobjede vodio Nemanja Nedović sa 28 poena, Luka Mitrović je upisao 14 poena i šest skokova, Ognjen Dobrić je dodao 13, a Filip Petrušev je postigao poen manje, uz pet skokova.

U ekipi Makabija bolji od ostalih je bio Vejd Boldvin sa 38 poena i po pet skokova i asistencija, a Bonzi Kolson je dodao 16 poena, uz pet skokova.

Makabi ima polovičan učinak nakon 24 utakmice, dok je Zvezda prekinula niz od četiri vezana poraza i sada ima skor 11/13.

Utakmica u Tel Avivu počela je minutom ćutanja za žrtve zemljotresa u Turskoj i Siriji.

Zvezda je otvorila meč sa pet vezanih poena Dobrića, dok je izraelski tim do prvih poena došao posle tri minuta igre.

Makabi je do prvog vođstva na meču došao posle trojke Džejlena Adamsa (6:9). Zvezda je potom zaigrala bolje i posle dvije trojke Nedovića vodila sa 16:13.

Prva četvrtina završena je neriješenim rezultatom 18:18, nakon što je uz zvuk sirene trojku za domaći tim postigao Boldvin.

Zvezda je nakon tri i po minuta igre u drugoj dionici napravila seriju 10:0, i posle trojke Nedovića povela sa 31:23.

Nedović je nastavio sa dobrom partijom i 18 poenom donio Zvezdi prvu dvocifrenu prednost (33:23).

Makabi je smanjio razliku na 35:30, da bi crveno-bijeli serijom 9:0 otišli na plus 14 (44:30).

Poslednja četiri poena u prvom poluvremenu postigla je domaća ekipa, a na odmor se otišlo sa prednošću Zvezde 44:34, uz odličan procenat šuta za tri poena gostiju (7/12).

Beogradski tim je i u trećoj četvrtini igrao na visokom nivou, a posebno su se istakli Nedović i Mitrović.

Upravo je poenima Mitrovića Zvezda posle četiri minuta igre u drugom poluvremenu „krunisala“ seriju 9:0 i povela sa 57:41.

U nastavku dvocifrenu prednost crveno-bijeli su sačuvali zahvaljujući Nedoviću, koji je postigao dvije trojke u finišu treće četvrtine.

Makabi je na polovini poslednje deonice poenima Boldvina prišao na šest poena razlike (73:67), a Zvezda je ubrzo odgovorila serijom 4:0.

Nije se predao domaći tim i posle zakucavanja Romana Sorkina na malo manje od dva minuta prije kraja stižu na minus tri (81:78).

Sorkin je bio precizan i 38 sekundi prije kraja, kada je Makabi prišao na samo jedan poen razlike (83:82).

Zvezda je u sledećem napadu stigla do poena preko Dobrića (85:82), a potom su crveno-bijeli bili precizni u penal završnici.

Makabi je u poslednjoj sekundi imao šut za produžetak, ali je sa preko pola terena promašio Boldvin.

Naredni meč Zvezda igra 24. februara na svom terenu protiv Albe iz Berlina, dok Makabi dan ranije dočekuje Bajern.

(foto: Tviter/ Turkish Airlines EuroLeague)

Košarkaši Partizana pobjedili su ekipu Bajerna u Minhenu sa 82:71 (19:19, 20:14, 21:12, 22:26).

Partizan je upisao 13. pobjedu u Evroligi, četvrtu uzastopnu, i trenutno je šesti na tabeli, dok je njemački tim na 14. poziciji sa skorom 9/15.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Kevin Panter sa 19 poena, 16 je dodao Matijas Lesor, Džejms Naneli je postigao 15, a Dante Egzum 11 poena.

U timu Bajerna najbolji je bio Denis Sili sa 11 poena, po deset su postigli Kori Volden i Nik Vejler-Bab, Isak Bonga je dodao devet, dok je Ognjen Jaramaz meč završio sa četiri poena.

Crno-bijeli su dobro počeli meč u Minhenu, gdje su imali veliku podršku svojih navijača, pa su posle serije 7:0 sredinom prve dionice stigli do osam poena prednosti (13:5). Međutim, uslijedilo je nekoliko loših napada i izgubljenih lopti, pa je Bajern uz zvuk sirene izjednačio na 19:19 na kraju prve dionice.

Partizan se konsolidovao nakon lošeg finiša prve četvrtine, imao je plus četiri nakon pet vezanih poena Pantera, ali je njemački tim preko Bonge izjednačio na 33:33 na ulasku u poslednji minut prvog poluvremena.

Trener Bajerna Andrea Trinkijeri je na 46 sekundi prije velikog odmora zatražio tajm-aut nakon čega je uslijedio sjajan finiš crno-bijelih. Vezali su šest poena i na poluvrijeme otišli s prednošću 39:33.

Posle nešto manje od dva minuta igre u trećoj četvrtini, Partizan je stigao do prvog dvocifrenog vođstva na utakmici (45:35), da bi potom serijom 13:1 izabranici Željka Obradovića došli i do plus 18 (58:40).

Crno-bijeli su u poslednjih deset minuta meča ušli sa prednošću od 15 poena, a posle sedam vezanih poena Danila Anđušića na startu tog dijela igre praktično i riješili ovaj meč kada su stigli do plus 20 (67:47).

Košarkaši Partizana će nakon pauze u Evroligi dočekati Fenerbahče 23. februara, dok će Bajern gostovati Makabiju.